La théorie du complot : « on nous cache tout, on nous dit rien ! »

Au nom de la liberté d’expression, j’ai déjà manifesté mon opposition à une législation anti-« fake news » (voir mon article).

Le développement des théories complotistes pourrait il justifier d’une telle législation ?

Je pense également que lutter contre le complotisme par la loi ne ferait que renforcer les tenants de ces théories. D’autant plus lorsque, dans l’Amérique de Donald Trump, on nomme complots ou fake-news tout ce qui ne va pas dans le sens du gouvernement.

Il faut faire appel à l’intelligence de nos concitoyens et les accompagner dans la détection de ses fausses nouvelles ou de ses faux complots.

La première question qu’il faut se poser : « à qui profite l’information communiquée » ; la seconde est : « quelle fiabilité accordée à la source diffusant l’information ».

Les attentats de janvier 2015 ont mis en lumière l’existence, au sein de la société française, d’un courant d’opinion complotiste tangible. Depuis, les inquiétudes sont croissantes quant à la circulation de théories du complot dans l’espace public ou encore de fake news susceptibles d’influer sur le cours d’une élection. Trois ans après ces attaques terroristes, la Fondation et Conspiracy Watch ont mené une étude pour estimer la pénétration du complotisme dans la société et approcher plus finement le profil de ceux qui y adhèrent. C’est l’enquête d’opinion sur le complotisme la plus ambitieuse réalisée à ce jour.

Quatre points à retenir :

1. Le complotisme est un phénomène social majeur qui concerne, dans sa forme la plus intense, pas moins d’un Français sur quatre. Seul un Français sur cinq y semble hermétique.

2. La plupart des théories du complot soumises à l’échantillon recueillent des niveaux d’approbation préoccupants.

3. Comparativement à leurs aînés, les jeunes sont nettement plus perméables aux théories du complot, sauf certaines d’entre elles, portant par exemple sur le réchauffement climatique ou l’immigration.

4. Le conspirationnisme est corrélé avec le vote populiste – de gauche ou d’extrême droite.

LIRE : Le conspirationnisme dans l’opinion publique française

Ainsi, fin 2017, l’étude révèle que :

Attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher : un Français sur cinq (près d’un Français sur trois pour les 18-24 ans) considère que « des zones d’ombre subsistent », et que « ce n’est pas vraiment certain que ces attentats aient été planifiés et réalisés uniquement par des terroristes islamistes ».

Attentats du 11 septembre 2001 : 29 % des personnes interrogées estiment qu’« au sein du gouvernement américain, certains étaient informés des attentats mais ils ont délibérément laissé faire pour ensuite justifier une intervention militaire en Afghanistan et en Irak » et 6 % croient même que « des membres de l’administration et du gouvernement américain ont planifié et orchestré activement » ces attaques.

Le « Mouvement de la Vérité du 11/9 » (the 9/11 Truth Movement), affirme avoir des preuves attestant que l’avion n’a pas frappé le Pentagone comme cela avait été déclaré, et que le World Trade Center ne pouvait pas s’être effondré uniquement à cause des impacts des deux avions, et des incendies alimentés par la combustion du carburant des avions.

Enfin, de nombreux témoins, y compris des pompiers, des policiers et des personnes qui se trouvaient dans les tours au moment des impacts, prétendent avoir entendu des explosions qu’ils localisent en dessous du point d’impact (y compris dans les sous-sols) avant les crashs des avions.

L'Effroyable Imposture écrit par Thierry Meyssan, président du Réseau Voltaire — et vendu à 164 000 exemplaires en France — affirme que les attentats furent en fait une mise en scène montée par le complexe militaro-industriel.

11 septembre : les vérités cachées, d'Éric Raynaud

Kassovitz, Cotillard... ces people qui théorisent le complot

16 février 2007, Marion Cotillard dans l'émission « Paris dernière » : « Je pense qu'on nous ment sur énormément de choses : Coluche, le 11 septembre ».

5 septembre 2008, Jean-Marie Bigard, chez Laurent Ruquier : « c'est un mensonge absolument énorme, quoi ».

16 septembre 2009, Matthieu Kassovitz dans « Ce soir ou jamais » : « Goebbels a dit : plus le mensonge est gros plus il passe. Donc on doit se poser la question de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ».

Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune : 16 % des Français soutiennent la thèse selon laquelle « la NASA [a] fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l’atterrissage de la mission Apollo ».



Le SIDA créé par des laboratoires pharmaceutiques : un Français sur trois sont d’accord avec cette phrase : « le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde ».

La Terre est plate et a été créée par Dieu il y a moins de 10.000 ans : 1 Français sur 10 est d’accord avec l’affirmation selon laquelle « il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école » et 1 sur (31 % des 18-24 ans) adhèrent à l’idée que « Dieu a créé l’homme et la Terre il y a moins de 10 000 ans ».

Il existe de nombreuses théories du complot, qui attribuent des intentions perverses et un pouvoir démesuré à des catégories particulières d'individus (communistes, francs-maçons, juifs, lépreux) ou à des institutions (Église catholique, gouvernements, organisations internationales).



Les théories du complot ne sont pas juste de petites histoires rigolotes

Voilà pourquoi les théories du complot sont si nombreuses sur Facebook... et pourquoi on a du mal à les arrêter

