La trahison des élites médiatiques ?

Bref ou le burkini a disparu des plages ou les autorités s’en accommodent.

à l’auteur,

Je ne vois pas très bien ce que vient faire dans cet article l’affaire du burkini. Cette provocation des islamistes venant après pas mal d’assassinats dont ils ne s’étaient jamais bien clairement désolidarisés révélait un danger venu de l’extérieur, et non des moindres : plus de deux cents citoyens français avaient déjà laissé leur peau dans des attentats. L’affaire Benalla, elle, met en cause le fonctionnement intérieur, celui des institutions, et la décomposition des principes républicains jusque dans les plus hautes instances de l’état. Un état qui, précisément, sur la menace extérieure, n’a jamais été capable de prendre les dispositions qui s’imposaient de toute urgence, ce qui est fort inquiétant. Rappelons que l’UOIF, à la botte des Frères musulmans, avait appelé à votre pour Macron et attend probablement qu’on lui renvoie l’ascenseur :











Et il y a déjà longtemps que ces héritiers de Hassan el-Banna et de Sayiid Qotb, désireux de balayer la civilisation occidentale pour la remplacer par un califat mondial, travaillent à noyauter les groupements politiques les plus influençables. Avec une pareille masse de parfaits crétins et de godillots à l’Assemblée, je nous vois mal partis. C’est extrêmement préoccupant. Cela dit, quand on est un islamo-gauchiste, il n’y a vraiment pas de quoi fouetter un chat : Macron et les macronistes, dans leur incompétence et leur incurable niaiserie, sont bien les plus parfaits idiots utiles que l’islamisme puisse rêver.