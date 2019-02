La transition écologique vu de chez moi

J'habite en aveyron . Un département de la diagonale du vide, qui n'a rien de vide pour ceux qui y habitent . On a des arbres, des forêts, des oiseaux encore et même quelques humains ravis pour la plupart d'habiter dans le vide.

Nos élus et collectivité territoriale nous ont appris il y a quelques années que nous allions enfin le combler un peu. Dans le cadre de la transition énergétique et de l'écologie en général notre « pays » (aveyron, gard, hérault) a été retenu pour l'installation d'environ 2000 éoliennes industrielles, de lignes THT et d'un gros transformateur (2000MW) qui permettra de mettre toute cette énergie sur les autoroutes de l'électricité.

Ca a commencé doucement, une par ci une par là, bien plus petites que celles d'aujourd'hui . On les a regardées un peu comme on va au zoo, avec curiosité et en se demandant comment ca serait une fois lachées dans la nature. Ca n'a pas suscité de rejet au début, d'autant qu'il n'était pas censé y en avoir 2000, ni même de mega transfo.

Il n'y avait pas de grand projet connu du public, juste des promoteurs qui installaient des petits paquets d'éoliennes. Ca a commencé à poser problème pour des histoires d'argent : le loyer pour une éolienne étant de plusieurs milliers d'euros par an certains propriétaires fonciers s'en mettent plein les fouilles alors que les maisons autour deviennent invendables et sont toujours considérées comme habitables ( à plus de 500 mètres ) sans que personne ne veuille plus les habiter, ni les acheter. Ca a provoqué quelques haines durables dans les villages . C'est pas rien, sa maison.

Est arrivé le projet du transfo et de milles éoliennes sur le territoire des grands causses « élargi » . Le village de Saint Victor, où doit s'implanter le transfo, s'est divisé sur la question. Une élection et le suicide de la secrétaire de mairie plus tard, le camp du non au transfo des milles éoliennes a gagné. Le paysan exproprié ne veut pas partir et pas mal de monde, qui se sont renseignés sur la question, ne veulent pas des éoliennes. Comme c'est dans l'air du temps, une ZAD (l'amassada) a vu le jour sur le causse

Les anti éoliens ( qui ne sont pas forcément contre tout type d'éolienne ) ont forcément à se justifier sur le thème de l'écologie. Si on aborde le sujet, la plupart des gens vous disent qu'il faut bien trouver une source d'énergie, et que les éoliennes semblent une des solutions la plus écolo. C'est un long débat plein de chiffres et je ne vais pas entrer dans les détails mais en donner quelques uns : c'est un énorme mixer à oiseaux et insectes, une éolienne peut faire plus de 130 mètres de haut et ses pales tourner à 300 km/h (les dernières atteignent 200 mètres). Il faut une piscine olympique de béton pour ses fondations et des travaux de terrassage qui permettent aux convois exceptionnel de monter sur les crêtes et de les installer, de grandes quantité de terres rares et de métaux pour leur fabrication. Un éleveur laitier picard a constaté une baisse de 25 % de sa production laitière suite à l'implantation d'éoliennes, puis de 50 % suite à l'implantation d'un deuxième site qui sont pourtant à quasi 2km de sa ferme, des problèmes de gestation, de maladies… il a gagné son premier procés et c'est en appel. Il y a de nombreux autres témoignages concordant (ici aussi). Les allemands en ont tartiné tout leur territoire et ca ne fournit que 15 % de leurs besoins avec de gros problèmes de flux. Malgré tout ça, ca ne semble pas pire qu'une centrale nucléaire ou à charbon.

Il y a aussi l'économie évidemment, pas mal de monde pense que la France n'arrive plus à vendre grand-chose et que vendre de l'énergie et créer quelques emplois c'est pas du luxe . Pour ça, on peut dire que les éoliennes illustrent parfaitement le nationaliser les pertes, privatiser les profits. Des entreprises allemandes et danoises construisent les éoliennes, d'autres entreprises sous traitent l'investissement, l'installation puis la maintenance pour les investisseurs qui sont en général de gros groupes qui ont des activités polluantes, elles le font parce que c'est rentable ( lien ici ) et que ça leur donne des crédits carbone, soit un droit à polluer. La rentabilité est assurée par un prix fixe d'achat garanti par l'état, qui paye donc la différence entre entre le prix de revente et le prix fixé qui est de 82 euros le Mwh soit environ 2 fois le prix moyen de l'énergie électrique ( ca change un peu tout le temps, par ex depuis 2017 le prix a un peu baissé, autour de 75 euro le mwh, mais la durée des contrats a augmenté). C'est largement pire pour le offshore. EDF a l'obligation d'acheter toute l'énergie, et l'état de payer la différence entre le prix de revente d'EDF et le prix fixe. Là où c'est vraiment absurde c'est que la France étant autosuffisante en énergie on revend cette électricité beaucoup moins chère (en moyenne 33 euro le mwh en 2016), on vend toujours à perte. On a donc des entreprises qui font systématiquement des pertes transformées systématiquement en bénéfices par les impôts, sans limite de volume puisqu'on exporte. Une nouvelle éolienne de 2mwh vous coutera en moyenne dans les 200000 euro d'impôts, ou taxes écologiques, supplémentaires par an. Il y en a plus de 7000 et des tas de nouveaux projets. Ce sont surtout des ouvriers français qui bossent sur l'installation et la maintenance, mais une fois installé ça fait quelques dizaines d'emplois au mieux. Si on fait le bilan les fabricants d'éoliennes s'en mettent plein les fouilles, les gros investisseurs aussi, quelques proprio se font un bon billet et pour vous et moi ça donne quelques emplois ( au moins aussi chers qu'avec le CICE) et des sortes de campagnes industrielles. Si on rajoute la dépréciation immobilière et l'impact sur le tourisme c'est pour nous économiquement catastrophique à moyen terme . Ou alors c'est encore un truc qu'on ne m'a a pas suffisamment expliqué.

La question écologique est de toutes façons biaisée par la logique économique. Les éoliennes ne vont pas remplacer le fossile ou le nucléaire, et comme il n'y a pas d'objectif d'autosuffisance ni de limitation de la croissance il n'y a pas de limite claire à leur nombre. La logique derrière l'énergie verte n'est pas une logique de besoin, c'est celle du profit et de la croissance perpétuelle, comme pour le reste, et il n'y en a jamais assez. Ok on l'a répété mille fois, mais pour le moment ca change que dalle alors autant le répéter. Tel quel, les éoliennes c'est une machine industrielle "verte" en plus de toute l'industrie déja existante. On a réussi à inventer l'obsolescence programmée comme problème à la solution du productivisme industrielle. Si on trouvait aujourd'hui une énergie bon marché et infinie ce serait probablement une catastrophe, quel problème trouverait-on à pareille solution ?? Il n'y a pas de remède technologique à cette maladie. Personnellement je serais prêt à accepter beaucoup plus de choses si on se mettait vraiment à changer cette logique (et pourquoi pas des éoliennes si c'est le moins pire) tout simplement parce que je commencerais peut-être à pouvoir envisager des solutions humainement viables.

C'est aussi une question de démocratie . Des élus ont certes pris des décisions, mais on a pas demandé aux gens si ils voulaient de tout ça, on ne leur a pas expliqué ce que ça leur coûterait ni ce qu'ils en tireraient, sinon ils auraient exigés, au minimum, de meilleures négociations. Le sites et les petits dépliants du parc naturel et du conseil général sont des outils publicitaires du projet, tout verts, pleins d'écologie et de développement comme un copié collé de ceux des investisseurs privés. L'enquête d'intérêt public n'a pas eu lieu vu que l'enquêteur n'a pas réussi à rentrer dans les mairies, ils l'ont donc fait à 50 km de là, mais ce genre de chose n'a de toute façon aucune influence.

La construction de tout ce système nous impactera bien plus longtemps que n'importe quel choix de député ou conseiller, et ce genre de projets devrait être soumis à un débat contradictoire et à un vote.

Moi je ne vais plus me balader dans les coins où il y des éoliennes, les chênes à leurs pieds ressemblent à des géraniums, elles font un bruit que je n'aime pas et pour le coup j'ai une impression de vide que je n'avais pas avant.

En tout cas, l'ammassada va se faire expulser bientôt alors si vous avez envie de vous geler les couilles et de dormir dans un dortoir ( chauffé ) à … ben le plus possible avant de vous prendre des grenades et des coup de tonfa il suffit de se rendre sur place avec votre duvet et votre bonne humeur.