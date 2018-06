La transition électrique va nous coûter très cher

Le débat public sur la PPE se termine. RTE a publié 5 scénarios diminuant la part du nucléaire de 75% à 50% et, pour deux d'entre eux, sans augmenter les émissions de CO2. Mais RTE ne dit pas combien il faudra payer pour les mettre en oeuvre. Nous chiffrons ce qu'ils coûteront ;en moyenne, chaque année, à chaque foyer français : entre 350 et 850 euros par an

Dès maintenant chaque foyer français paie, en moyenne (par la contribution CSPE), un surcoût sur sa facture d'électricité de 154 € par an pour financer les producteurs d'électricité éolienne et photovoltaïque. Et la poursuite du programme de réduction de la part du nucléaire dans le Mix électrique coûtera entre 350 et 850 euros supplémentaires par an et par foyer , si l'on estime le surcoût qui sera payé par la mise en œuvre d'un des scénarios proposés à cette fin par RTE. Les familles nombreuses dépensant plus d'électricité que les autres seront particulièrement touchées. Ces dépenses considérables des foyers français n'auront pas d'influence sur nos émissions de CO2 . Pratiquement tous les équipements seront importés car l'industrie française n'a pas su profiter du développement de la demande française et internationale pour créer un secteur de fabrication d'éoliennes et a vu disparaître notre petite production de cellules photovoltaïques

Quelques éléments de comparaison :

La hausse de l'APL : 60 €/an

La hausse de la CSG pour un veuf (une veuve) retraité ayant un retraite de 2000 €/Mois : 400 €/an

A qui profitent les sommes collectés par la CSPE ? Essentiellement aux adhérents du puissant lobby SER (Syndicat des Energies Renouvelables)

Alors, pourquoi ne pas garder le système actuel qui nous assure une fourniture d'électricité fiable, avec une émission de CO2 très faible (5 fois moins par MWh produit que l'Allemagne) et bon marché (deux fois moin cher pour les particuliers qu'en Allemagne)