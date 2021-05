La Tribune des militaires... Pour les Nuls

Toi aussi, tu veux être publié dans Valeurs Actuelles ?

Influencer les prochaines élections ?

Faire parler, surtout pour ne rien dire ?

Rien de plus simple !

Après la « Lettre des généraux à la retraite » et la « Tribune des militaires d’active », toi aussi, rédige ta propre « Tribune de soldat anonyme » grâce à la recette ci-après.

Une recette simplissime, à la portée de tous, aux ingrédients fatigués par des décennies de joutes politiciennes.

1) Commence par un solide fond de poncif, qui décline essentiellement le bon vieux « Tout fout l’camp ma pauv’dame ! ».

Attention toutefois à ne pas tomber trop ostensiblement dans le radotage. Le refrain est vieux comme l’Humanité, mais il faut être dans l’air de l’époque. Quelques références aux derniers faits divers sordides constituent un très bon début. Une génuflexion devant le covid sera fort bien vue. « Insécurité et immigration » s’actualisent sûrement en « terrorisme, communautarisme, islamisme ». Surtout n’hésite pas à faire dans la surenchère, personne ne t’en fera le reproche :

Tout va mal ? Non ! Tout va très très mal !

Aujourd’hui, pire qu’hier.

Demain, pire qu’aujourd’hui !

2) Ajoute quelques évidences consensuelles,

qui permettent facilement de se prévaloir de l’approbation d’une majorité de Français. Par exemple, tu crains la guerre civile. Tu es contre le délitement. Tu défends la liberté. Tu es aussi pour l’ordre et la justice.

Les médias amis pourront faire réaliser un sondage démontrant que ton opinion est majoritaire. Les plus réalistes ne descendront pas en dessous des 75 %. Les plus optimistes iront jusqu’à 90 %. On pourrait tout aussi bien pousser « scientifiquement » à 110 % :

Qui, au juste, réclame ouvertement le chaos, la guerre civile, l’injustice, la dictature ou le délitement ? Comment ne pas approuver à une Tribune aussi honnête, qui ne fait, après tout, qu’exprimer des craintes et un pessimisme majoritaire ?

3) Complète avec de bons gros arguments d’autorité, fondés sur ton prestige de militaire.

Par exemple, tu as participé à l’opération Sentinelle, alors tu disposes d’une expertise indéniable pour mesurer l’expansion de l’islamisme et du communautarisme dans les banlieues ghettoïsées.

Ou aussi tu as participé à des missions de maintien de la paix ou à des opérations dans des pays en crise. Tu as donc une expertise indéniable pour estimer le degré de délitement de ton regretté pays.

N’oublie pas de rappeler, c’est presque une évidence, qu’en tant que militaire, tu es courageux, professionnel, et dépositaire du patriotisme de nos glorieux ancêtres. Et modeste par dessus le marché.

Quel pisse-froid, quel mesquin, quel planqué oserait t’enlever tous ces mérites que tu t’auto attribues ? Pourtant il y aurait fort à redire, mais nous allons y venir.

4) Enfin, parsème ta Tribune d’analyses simplistes, voire totalement contradictoires,

que personne ne relèvera, car on ne va tout de même pas chipoter pour si peu.

Ainsi, de la distinction entre le gentil gilet jaune en souffrance, et le méchant casseur qu’on laisse faire.

Ou alors du nécessaire travail de redressement de la Nation, un moment qualifié de colossal, et la ligne d’après qui se résumerait juste à un peu de courage.

Enfin de la guerre civile, ou de l’insurrection civile contre le chaos croissant, qui viennent, on ne sait plus trop.

Trêve de plaisanterie.

À quoi rime réellement ce cirque, au-delà d’un bruit médiatique ponctuel qui sera vite supplanté par une autre actualité ?

On peut tout d’abord confirmer que c’est bien la Droite la plus bête du Monde qui a tenu la plume de ces Tribunes prétendument non politiques. En témoigne, pour ne citer que cela, l’allusion au mouvement gilet jaune, tel qu’elle le fantasme avec obstination, même avec du recul :

un truc très bien, qui allait dans son sens, jusqu’à ce qu’il n’y aille plus vraiment, mais c’est parce qu’il a été dénaturé par des forces maléfiques.

Très forte pour faire le tri, la Droite la plus bête du Monde persiste et signe : « y’a qu’à » séparer le gentil du méchant, ce n’est pas très compliqué… Même quand les deux sont dans les mêmes foules ?

Simplisme et vision binaire aussi dès lors qu’on n’effleure le délicat sujet des solutions, puisque, là encore, il n’y a rien de vraiment compliqué : « il suffit souvent d’appliquer les lois qui existent ».

Marine Le Pen ne s’y est pas trompée, qui s’est précipitée, comme il convient, pour soutenir cette « exhortation » (on ne saurait mieux dire) quoique trop sympa avec le pouvoir macronien. Là encore, semble-t-elle sous-entendre, « il suffira » de voter pour moi… et tous les problèmes disparaîtront par magie ?

Signature subliminale, ces Tribunes parlent essentiellement à des convaincus, qui sont comme ravis de leur propre audace : « Vous vous rendez compte, ce « constat sans concession »… oui, vous l'avez bien lu… ILS L’ONT FAIT !!! »

On ne voudrait pas être rabat-joie, mais enfin « ils » le font tous les jours, et depuis des décennies. La carrière médiatique d’un Eric Zemmour, pour prendre le plus célèbre, a déjà plus de 20 ans… Et encore n’était-il pas le premier.

La Droite la plus bête du Monde est donc décidément la meilleure pour constater, (s’)exhorter, se parler à elle-même, se regarder dans un miroir, se congratuler. Et intimider l’air de rien en se gargarisant de l’Armée, des Militaires, de la Guerre Civile : puisqu’on vous dit que tout ça, c’est pour mieux l’éviter...

Visiblement c’est là sa seule « stratégie gagnante », celle qui lui a permis de tout perdre jusqu’ici, celle qui la voue à rester longtemps l’une des chapelles de « l’Archipel français », même si c’est une grosse chapelle.

Et de fait, comme l’a relevé (avec consternation) Valeurs Actuelles, ces Tribunes en séries ont surtout eu pour premier effet direct... de relégitimer son meilleur ennemi, Jean-Luc Mélenchon.

Oublié le politicien écrasé sous ses propres outrances, le voilà de retour, comme un homme neuf, jouant l’air du Front Populaire s’opposant au coup d’État rampant des Ligues patriotardes.

Et force est de constater qu’en rappelant que la politique de la France (ou la gestion d’une épidémie d’ailleurs) ne doit pas se faire (ou pas uniquement) à coup de Tribunes corporatistes et de manifestations syndicales, il n’a pas complètement tort.

Tout cet aveuglement est certes bien triste, mais après tout, que la Droite la plus bête du Monde poursuive avec enthousiasme son travail d’autodestruction ne regarde qu’elle.

Il y a plus grave.

C’est la conception.. disons très surprenante du patriotisme que révèlent ces textes

J’ignore si la (re)publication de la première Tribune par Valeurs Actuelles, le 21 avril 2021, est un clin d’œil à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles (21 avril 2001), aux soixante ans du putsch des généraux à Alger (21 avril 1961), ou aux quatre-vingts ans et dix mois de l’armistice du 22 juin 1940.

Tout ce qu'on sait c’est que les tensions militaires en Méditerranée et en Afrique n’ont jamais été aussi fortes ces derniers mois, et que la France et donc son armée y sont impliquées jusqu’au cou.

Alors, on se demande bien ce que sous-entendent les soi-disant résistants de la 2e Tribune, lorsqu’ils évoquent « vos guerres » comme s’ils s’en dissociaient, alors qu’ils se vantent juste au dessous d’être la première (et la seule, si on les comprend bien) digue pour « détruire l’islamisme » ?

Plus précisément :

Quand Macron, seul en Europe (mais pas ailleurs), est solidaire de la Grèce contre les moulinets militaires d’Erdogan en Méditerranée, et lorsqu’un navire de guerre turc menace un navire de la marine française, doit-on penser que nos éditorialistes amateurs ne se sentent pas concernés ?

Ou quand, coup sur coup, la France et son armée :

- est accusée de « bavure » au Mali par une « commission de l’ONU »,

- est indirectement mise en cause dans un procès judiciaire pour le bombardement du camp de Bouaké en 2004 (pourtant effectué par l’armée ivoirienne, mais c’est un détail),

- se voit, encore une fois, entachée par des « révélations » réchauffées sur sa « responsabilité » dans le génocide de 1994 au Rwanda, dans un rapport d’« historiens »,

www.estrepublicain.fr/actualite/2021/03/31/rwanda-mali-cote-d-ivoire-la-parole-de-la-france-mise-a-mal

Faut-il croire que cela ne les concerne pas… puisqu’ils ont brillé par leur silence ?

Que cela fait partie de « ces guerres » dont ils se désolidarisent ?

Ou alors que - vieille habitude corporatiste, l’adversité étant trop forte, ils trouvent plus simple et surtout plus facile de blâmer le pouvoir civil ?

Ou alors encore que leur hiérarchie des priorités met tout en haut la préparation des prochaines échéances électorales, sous couvert de « sauver la Nation de la guerre civile » ?

Il serait pour le moins étrange que des soi-disant « professionnels apolitiques », ces « spécialistes », ignorent que tout se tient, « l’extérieur » a toujours des conséquences sur « l’intérieur » et réciproquement.

Et si l’aboutissement réel de ces rodomontades bravaches n’étaient pas celui qu’on imagine ?

N’est-on pas là face à une version actualisée du « débat raté » qui, comme un acte manqué, fait échouer inévitablement la Droite la plus bête du Monde « aux portes du pouvoir ».

Peut-être parce qu’inconsciemment elle anticipe le poids écrasant du fardeau, tant il est vrai qu’à force de contester sans fin dans l’opposition, on finit par refuser d’exercer la moindre responsabilité.

Nous ne tarderons pas à être fixé.