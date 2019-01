La Trinité : chrétiens prenez vos responsabilités !

@ P.-A. Teslier

Il est évident qu’il y’a plusieurs interprétations des textes religieux, d’ailleurs à chaque homme sa perception, mais attention de ne pas se perdre ... Nous avons tous entendu que Dieu, Allah, Yahvé, Jésus, Bouddha est en nous. Mais pour la majorité d’entre nous, cela reste une notion abstraite. Nous avons une idée beaucoup trop vague de ce que sont Dieu, Bouddha, Jesus ... Si on regarde tous ces textes de plus près et à des degrés divers les enseignements se rejoignent, sous forme « d’énergie » dans certains cas c’est l’énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. Cette énergie engendre la compréhension, la compassion la joie, la solidarité et la non-discrimination ... Nos amis Chrétiens, selon leurs traditions, disent que l’énergie, c’est l’esprit saint obtenue au travers de la trinité (père, fils et esprit). Chaque fois que l’esprit saint est présent, il y a amour et guérison. Nous pouvons dire que c’est la même chose de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. C’est « l’énergie ».... Avec cette vision, cette énergie, nous pouvons pénétrer plus profondément dans la nature de la réalité et nous ne sommes plus prisonniers de l’idée selon laquelle nous sommes seulement ce corps, pendant cette durée de vie. Ce sont des enseignements communs qu’il faut trouver au travers de ces textes, qui en seront depuis de notre esprit de consciences. Alors pour le cas de Jésus-Dieu, Dieu-Jésus ou ce que vous voulez d’ailleurs les enseignements « occultes » sont tous similaires, dans ce cas obtenu par la trinité la pleine conscience du père (créateur, nature ...) fils (réincarnation de jésus, similaire à notre incarnation physique, l’être humain) et l’esprit (notre essence qui habite notre corps) l’acceptation et la réalisation de ce concept donne la pleine conscience qui d’ailleurs est également un grand précepte dans le bouddhisme.... En cherchant des termes particulièrement adéquats ou suggestifs pour la désignation des dimensions spirituelles de l’homme, nous pourrions proposer la quaternité suivante : Objectivité, intériorité, foi et vertu. L’objectivité est la parfaite adaptation de l’intelligence à la réalité objective et l’intériorité est la concentration persévérante de la volonté sur cet « intérieur » qui selon la parole du « Christ » coïncide avec le coeur (corps et esprit), dont il convient de verrouiller la porte après y être entré, et qui s’ouvre sur le « royaume de dieu » lequel en effet est au dedans de nous. Et ceci sur le fondement de la foi de la vertu de l’intensité et du rayonnement sans lesquels l’homme, aux yeux de Dieu (énergie), ne serait pas l’homme. La fonction de l’intelligence, que nous l’appelions connaissances ou compréhension ou autrement, comporte un mode passif, qui est contemplatif, et un mode actif, qui est discriminatif. L’intelligence ne peut être que passive vis à vis de l’objet divin qui la déterminé, mais elle est active en discernant le relatif de l’absolu et en procédant à toute les autres distinctions décrites ci-dessus et qui résultent aussi par cette distinction initiale ; sans oublier que cette activité est celle de l’intellect divin en nous. Notre certitude individuelle est la trace de cette immanence...

Il est donc évident que votre analyse manque de connaissance et d’objectivité, mais c’est un formidable débat d’échange... Cependant il n’est jamais bon d’orienter le débat par des questions ou des visions qui contiennent dans leurs essences les réponses que vous souhaitez entendre ...