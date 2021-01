La tristesse des commentaires

« - J’en ai déjà lu des conneries, mais celle-là, il va falloir l’encadre nom d’un caribou !

- Je ne savais pas Charbonneaux aussi allumé de la cafetière ??????

- « ce très bon article »

Allons donc ! Il s’agit là d’un texte commis par un auteur dans le déni des réalités qui cherche des boucs émissaires à la défaite de son héros en reprenant l’argument fallacieux de l’élection volée.

- Il est reparti dans ses délires et dénis…

- Ah ben mon Trumpinou chéri, symbole de la téléréalité et de la consommation capitaliste il pas été réélu.

Mes condoléances Serge !

Comment idolâtrer un commercial qui a fait sa carrière en arnaquant des gogos.

- Vous avez sûrement oublié de prendre votre traitement, vous êtes en pleine bouffée délirante aigüe. »

Comme le dit Didier Raoult : « Nous avons le droit d'être intelligents ! »

Mais lorsqu'on lit les commentaires sur AgoraVox, on dirait que l'intelligence a quitté le site.

AgoraVox subit l'invasion d'une armée de Trolls.

Des Trolls regroupés comme un véritable bataillon utilisant des techniques du Hasbara.

La mission du Troll est de conduire la discussion et l'attention vers le ridicule et vers la confrontation. Le but ultime de la mission est de faire en sorte que le lectorat ne réfléchisse pas sérieusement au sujet de fond soulevé.

Donc, le Troll tient toujours des propos provocateurs. Il s'applique à aiguiller l'ambiance vers la confrontation. Ensuite il se donne la mission d'orienter les résidus de discussion vers des sujets anodins. Il sème « du hors sujet » pour obtenir une réflexion résultante inoffensive. Le Troll veut éviter à tout prix toute discussion pouvant entrainer la réflexion. Sa tâche est d'éviter la discussion intellectuelle sérieuse et enrichissante et interdire la remise en question des clichés véhiculés par les canons de la propagande.

Le « troll » s'évertue donc à empêcher la réflexion citoyenne en noyant la discussion sérieuse dans une mer d'imbécillités. Il déploie tout son talent pour orienter les débats sérieux vers des sujets insignifiants. En tuant ainsi la saine réflexion, il préserve intact la cause ou l'idéologie qu'il défend. Le « troll » possède l'art de la diversion et de la confusion ce qui lui permet ipso facto d'atteindre son objectif : empêcher la prise de conscience citoyenne.

La lumière jaillit de la discussion et tuer la discussion intellectuelle sérieuse sur les sujets chauds c'est véritablement une triste menace envers à la démocratie. Comment les citoyens peuvent-ils faire des choix éclairés et voter d'une manière responsable lorsque sa réflexion est entrainée vers le cabotinage grossier, misérable et ridicule.

En démocratie, penser n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais bien sûr, penser demande du temps et de l'énergie. En plus, penser est devenu un combat. Pour élaborer sa propre pensée et oser l'émettre, nous devons déployer une force de caractère digne d'un combattant. Nous devons combattre cette interdiction de voir différemment les choses et lutter pour faire reconnaître notre légitimité pour penser autrement.

Autre triste point sur les interventions sur AgoraVox, c'est l'anonymat. Pratiquement personne ne semble avoir le courage de signer de son nom ses opinions. Il est évidemment plus facile de lancer des insultes et dire des imbécilités tout en cachant son identité.

J'écris sur ce médium qu'est internet depuis 25 ans. Depuis 25 ans j'ai publié plus d'un millier de textes et de commentaires. Chacun de mes textes et le moindre de mes commentaires se termine par ma signature complète et mon lieu de résidence. On peut me suivre. Mes détracteurs peuvent me suivre et même les dirigeants ou leurs polices ou agences peuvent me suivre.

On peut plus facilement me cibler et me censurer. On peut plus facilement m'intimider et me menacer. Même qu'un agent officiel de la GRC canadienne (Gendarmerie Royale du Canada) m'a déjà contacté téléphoniquement pour m'inciter à modérer mes interventions écrites. Je refusais de discuter avec lui lors de ses appels entrants, car je le croyais être un imposteur. J'ai lui ai demandé un numéro pour le rappeler et j'ai vérifié. J'étais bien à la GRC. Je dus passer par la réception de cette police pour obtenir le poste de l'agent. Celui-ci m'affirma que je dérangeais trop ! Ah ! Bon ! Je lui ai donc demandé quels étaient les articles de la loi auxquels je contrevenais. Il n'a pu me répondre. Je n'ai domc pas cessé malgré sa tentative d'intimidation. Bien sûr, avec un pseudonyme, il aurait sûrement pu retracer mon adresse IP, mais comment pouvait-il prouver que c'est moi qui utilisait cet ordinateur à la maison ?

Oui, je pense que pour maintenir nos droits démocratiques. On doit avoir le courage de nos opinions et défendre notre droit de parole et notre liberté d'opinion la tête haute et sans plié, sans se cacher derrière un pseudonyme protecteur.

Je sais que ce point soulève toujours un grand débat sur AgoraVox, mais je tiens à préciser ma position et à vous faire part de cet agacement que je ressens chaque fois que je lis des "slave1802", "Opposition contrôlée", "Silence, on pique", "damocles", "Rantanplan", "oncle archibald", "troletbuse", "pemile", "Gollum", "berry", "Bendidon", "Aita Pea Pea", "ZXSpect", "tonimarus45", "Attila", "Sergeant Pepper", "cettegrenouilleci", "Passante", "binary","pipiou2", "pallas", "SPQR Sono Pazzi Questi Romani", "dscheffes", "agent ananas", "Mélusine ou la Robe de Saphir", etc.

C'est triste. Tous ces pseudonymes nous plongent dans une ambiance de cour d'école du primaire et nous indiquent à quel niveau la puérilité des échanges est rendue.

Les enfants n'ont pas d'arguments, aucune connaissance sérieuse des sujets qu'ils jouent à commenter. L'ensemble des discussions sauf de très rares exceptions, sont d'un vide abyssal.

Donc, excusez-la, mais cette piètre qualité des interventions m'a poussé à vous exprimer mon découragement face à ce niveau élevé de détérioration de la réflexion citoyenne.

Salutations,

Serge Charbonneau

Québec