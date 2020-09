« La troisième guerre mondiale a déjà commencé »

De fait, les conditions d’un conflit armé entre nations se préparent et se maintiennent par une propagande de guerre plus ou moins intense. Et l’arme la plus efficace en Pensée Unique néo-libérale consiste en un gigantesque appareil de propagande médiatique nous saturant sous différentes formes et canaux (radio, tv, journaux, réseaux sociaux, ...) des mêmes informations et images mille fois répétées.

Dommage, en matière de troisième guerre mondiale, que vous n’abordiez pas même la question de la vassalité actuelle des états et nations aux puissances économiques et financières qui les dominent et les contrôlent pour mieux imposer leurs propres diktats.

Si la guerre se faisait traditionnellement entre états ou nations rivaux, leur ennemi commun est maintenant financier, qui vise et s’acharne à leur démantèlement pour mieux imposer son Nouvel Ordre Mondial et prendre sans partage ou concessions les rennes d’un pouvoir planétairel

Pas pour rien que l’Open Society de Georges Soros et autres fondations « caritatives » des plus puissantes financent ouvertement le chaos et l’anarchie pour - sous le prétexte du droit de minorités « opprimées » — saper les institutions nationales ou étatiques aux États-Unis, en €urocratie et partout ailleurs ou elles le peuvent !

