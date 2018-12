La trouvaille de nos mythes culturels

L'erreur des philosophes contemporains : prendre l'inné pour de l'acquis, et ne pas être redevables à notre culture. Quelle coquinerie ! Quel malentendu ! Or on en vient à oublier de fil en aiguille nos mythes, c'est-à-dire (en un mot) le christianisme, dont la disparition serait pour la France le viatique d'un retour en force de la violence. Car qui sera là pour préserver notre mauvaise conscience, autrement dit notre lucidité quant à nos imperfections ?

En lisant les critiques scientistes lancées contre nos mythes culturels, à savoir le mythe chrétien, on découvre sans problème là où s'aheurtent les énergumènes : la morale. C'est sur la morale que les scientistes restent à quia. Car, d'un côté, ils prônent l'amoralité. Or, de l'autre, ils condamnent d'office et sans attendre le nazisme & autres atrocités du XXe siècle...

Serait-ce par lâcheté ? Serait-ce ici l'illustration magnifique de la négation pétrinienne ?

En vérité, ils omettent très volontairement en quoi notre mythe chrétien dépasse, de loin, ce que l'humanité à pu produire en mythes, fables et fictions.

Car reste qu'une analyse détaillée du christianisme, aussi fictionnel puisse-t-il être, au prisme de ses épisodes narrés, suffit à saisir, en l'espèce, un millier de comportements humains qu'aucune production socio-psycho-philosophiques n'eût pu capter d'elle-même.

Le christianisme condense une grande histoire – l'aventure humaine, et n'importe les propos scientistes selon lesquels ce ne serait que du délire à la cantonade. Comme si la science contemporaine, et la psychanalyse (cf. Lacan), n'étaient pas, elles aussi, des délires ! On ne saurait méjuger la qualité d'une illusion, puisque l'illusion d'aujourd'hui n'en est qu'une selon nos critères. Les illusions du moment seront, sans aucun doute, les vérités de demain.

Aussi désormais peut-on juger les mythes selon leur valeurs objective. Autrement dit : modulo les considérations pauvrettes des scientifiques dont l'objectif démentiel tient à rationaliser selon une méthode absolue (ce lit de Procuste !) les sentiments intérieurs...

En fait, la religion chrétienne condense merveilleusement nos développements.

Elle narre avec son sel les mésententes de la civilisation, et comment ces mésententes purent faire germer des mésententes supplémentaires, mais qui purent (phases transitoires) résoudre les mésententes précédentes en faisant de surcroît avancer d'un pas l'humanité. L'erreur d'aujourd'hui serait de prendre les idées chrétiennes pour acquises. Rien de plus faux : nous cherchons incessamment à les abandonner dès que possible et, dans les autres civilisations, elles ne sont pas à tout le moins naturelles. On ne peut dire de là que les vérités chrétiennes sont coextensives à toutes l'humanité et que le christianisme fut un heureux hasard réductible à un « ce n'est que... ».

Au contraire : le christianisme peut être qualifié d'effort constant vers la Conscience (c'est-à-dire le Logos). Le but des chrétiens étant à tout instant de sortir du Chaos pour cosmiser davantage.

Or il ne s'agit plus de cosmiser opportunément.

Le mythe chrétien (et je dirai pourquoi) ne laisse pas de rappeler que le Cosmos, mal formé, dont les fondements branlants tendent à s'abattre comme des moines de carte, risque de laisser sa place au Néant. Par conséquent, rien de plus utile que de rappeler que la Conscience, par des détours, peut mener à l'Inconscience. D'où vient que l'intelligence ne suffit pas : un homme conscient et intelligent peut tout à fait, par des tours de force intellectuels, renoncer et à sa conscience et à son intelligence (voyez Nietzsche p. ex.).

La grande trouvaille en ce sens de notre religion pluriséculaire – nous qui sommes post- ou subchrétiens – c'est d'avoir compris que le Mal se constate partout et en tous lieux.

Et que toute entreprise, par conséquent, n'est pas forcément vouée à l'échec, mais tend naturellement au pire.

Que tout Etat aux belles idées tend à écraser l'individu au profit de la masse.

Qu'à chaque moment nous nous échinons à oublier nos violences, mettant à mal notre dynamisme.

Tienne qui voudra contre une si grande vérité ; on se damne ou on se sauve avec elle.

Le dynamisme consiste en une seule chose : connaître le Mal. Ignorer le mal, c'est la clôture. Si bien qu'aucune philosophie sérieuse ne peut se développer sans spécifier d'abord la condition de l'homme, moyennant quoi elle s'accorde à sa nature. Une mauvaise philosophie serait une philosophie qui ignore le Mal. Pourquoi ? Puisque de toute évidence quelque chose en nous nous pousse vers l'avant. Mais être poussé vers l'avant signifie déborder de notre espace restreint, nous obligeant en conséquence à développer des liens avec nos semblables.

La création continue de ces liens permet le tissage d'un réseau sans équivalent, grâce auquel l'humanité évolue en permanence.

Méconnaître la nécessité de la création continue, nécessitant le rappel du Mal éternel, c'est basculer du côté de l'Ombre. Autrement dit : régresser.