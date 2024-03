La Trump-phobie s’internationalise

Bien que le monde soit absorbé par les répercussions du conflit en cours à Gaza entre Israël et le groupe terroriste Hamas, la probabilité croissante d’un retour au pouvoir de l’ancien président américain Donald Trump, selon tous les indicateurs, est une préoccupation importante pour les cercles politiques en dehors des États-Unis. Ce retour sans précédent d’un président américain au pouvoir pour un second mandat non consécutif s’appuie sur les résultats des sondages d’opinion et sur un fort soutien dû aux performances de l’actuel président, Joe Biden, qui est le probable candidat démocrate aux élections présidentielles prévues pour la fin de cette année.

Dans l’un des récents sondages d’opinion, un plus grand nombre d’Américains ont exprimé leur confiance dans la capacité de Trump à gérer l’économie américaine par rapport au président Biden, malgré des mois de croissance robuste de l’économie. Un sondage réalisé par le Financial Times et la Ross School of Business de l’Université du Michigan au début du mois de février a montré que 42 % des Américains pensent que Trump serait meilleur pour gérer l’économie, tandis que seulement 31 % choisissent le président Biden, et 21 % déclarent ne faire confiance ni à l’un ni à l’autre.

Ces résultats n’ont pas été les seuls à révéler la difficulté de la position de Biden. Il existe d’autres indicateurs inquiétants pour les démocrates, notamment le rapport d’un conseiller spécial sur la gestion par M. Biden de documents classifiés, qui décrit le président comme un « homme âgé, bien intentionné et doté d’une mauvaise mémoire. » Cela soulève des inquiétudes parmi un large éventail d’électeurs quant à son âge et à ses capacités intellectuelles et mentales, en particulier à la lumière des gaffes et des faux pas publics de Biden sur des questions stratégiques d’une grande importance pour son pays.

Sur le plan politique, 35 % des Américains estiment que l’ancien président et probable candidat à la présidence Donald Trump aurait mieux géré la crise en Ukraine et le conflit entre Israël et le groupe terroriste Hamas, par rapport au président Biden, qui a obtenu 27 % selon un sondage réalisé par ABC News. Un sondage réalisé par la même chaîne a également montré que 86 % des Américains estiment que le président Joe Biden est trop âgé pour exercer ses fonctions pour un second mandat.

Il semble que les États-Unis et le monde se préparent au retour de Trump au pouvoir, et tout le monde suit ses discours et ses déclarations dans les médias comme des positions politiques potentielles, et non comme de simples promesses électorales. Trump n’est pas un candidat ordinaire. C’est un ancien président qui comprend l’environnement stratégique dans lequel il exerce son mandat et les circonstances qui entourent ses décisions politiques.

Les déclarations de Trump sur les relations avec l’alliance de l’OTAN ont suscité une grande inquiétude aux États-Unis et à l’étranger, et les membres de l’alliance les prennent très au sérieux, d’autant plus que la position de Trump était claire, affirmant qu’il encouragerait la Russie à faire « tout ce qu’elle veut » à tout État membre de l’alliance qui ne contribue pas suffisamment à son budget. M. Trump a tenu ces propos lorsqu’on lui a demandé, pendant sa présidence, quelle était la position de l’OTAN à l’égard des pays qui ne remplissaient pas leurs obligations financières et s’ils seraient protégés par l’alliance en cas d’attaque de la part de la Russie. Il a déclaré que l’alliance ne protégerait pas ces pays, afin de forcer tout le monde à payer ses contributions financières.

« C’est stupide, c’est honteux, c’est dangereux, » a répondu le président Biden aux propos de Trump. « Encourager les invasions de nos alliés les plus proches par des régimes meurtriers est épouvantable et déséquilibré, » a déclaré Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a jugé les déclarations de M. Trump irresponsables et contraires au principe de solidarité au sein de l’alliance. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre les remarques de M. Trump, affirmant qu’elles portent atteinte à la sécurité de l’alliance, et a souligné dans sa déclaration que l’OTAN restera prête et capable de défendre tous les alliés, ajoutant que toute attaque contre l’alliance déclenchera une réponse unie et forte.

Le conseiller allemand Olaf Scholz a également critiqué les déclarations de M. Trump, affirmant que la réduction de la garantie d’assistance aux pays de l’OTAN était irresponsable et dangereuse et ne servait que les intérêts de la Russie. Les inquiétudes des alliés ont été renforcées par les commentaires de Keith Kellogg, général à la retraite et haut fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale de l’ancien président. M. Kellogg a indiqué que M. Trump, s’il revenait au pouvoir, chercherait à apporter des changements à l’OTAN qui pourraient avoir pour effet de priver certains pays membres de leur protection contre les attaques extérieures.

M. Kellogg a ajouté que si M. Trump l’emportait, il proposerait un sommet en juin 2025 pour discuter de l’avenir de l’alliance. Après ce sommet, l’alliance pourrait évoluer vers une structure à plusieurs niveaux. Certains membres bénéficieraient d’une plus grande protection parce qu’ils adhèrent aux principes fondateurs. M. Kellogg a expliqué que la protection de l’article 5 ne devrait pas être envisagée si l’article 3 de la charte de l’Alliance n’est pas respecté. Cela reflète la détermination de Trump à changer fondamentalement les politiques et les principes de l’OTAN. De tels changements pourraient conduire à la désintégration de l’Alliance, avec la possibilité que de nombreux membres la quittent si Trump s’en tient à son programme.

Ces réactions révèlent clairement une inquiétude partagée à propos du probable candidat républicain qui deviendra le prochain président des États-Unis. Cela est allé si loin que Katarina Barley, vice-présidente du Parlement européen, a évoqué la création d’un parapluie nucléaire distinct pour l’Union européenne au lieu du parapluie américain comme sujet de discussion au niveau des armées européennes, soulignant que la dissuasion nucléaire de l’Europe est actuellement entre les mains de l’alliance de l’OTAN et qu’elle n’est plus fiable à la lumière des déclarations de Trump.

De toute évidence, l’Europe ne s’inquiète pas seulement des engagements financiers, mais aussi de la possibilité que les États-Unis quittent l’OTAN pendant le mandat de Trump, ce qui n’est pas si improbable en théorie, puisque l’ancien président a appelé au retrait de son pays de l’alliance lors de ses campagnes électorales, une démarche soutenue par sa base d’électeurs.

La variable fondamentale en la matière est la mesure dans laquelle les membres de l’alliance sont engagés dans leurs dépenses de défense, ce qui reste douteux, car seuls 11 des 31 pays membres de l’alliance ont respecté leurs engagements, et en 2023, les États-Unis ont dépensé 743 milliards de dollars, tandis que les dépenses de défense totales des pays européens et du Canada s’élevaient à 356 milliards de dollars. Cet écart considérable alimente les inquiétudes et les craintes au sein de l’OTAN, car la situation n’a pas beaucoup changé malgré la guerre en Ukraine, l’Allemagne - deuxième économie des pays de l’OTAN - s’étant engagée cette année à respecter ses engagements, qui s’élèvent à 2 % de son PIB pour les dépenses de défense.

Plus dangereux que le différend financier, Trump doute de l’engagement des autres membres de l’alliance à défendre les États-Unis en cas d’attaque, déclarant récemment : « Et je déteste vous dire cela à propos de l’OTAN. Si jamais nous avions besoin d’aide, disons que nous soyons attaqués, je ne crois pas qu’ils seraient là. Je n’y crois pas. Je connais les gens. Je les connais. »

Il est également problématique que ce que l’on peut qualifier de Trump-phobie ne se limite pas à son attitude à l’égard de l’alliance de l’OTAN, mais affecte désormais plusieurs domaines de la politique étrangère américaine. La polarisation autour de Trump s’accentue et a pris une large dimension internationale. Le président russe Vladimir Poutine a suggéré que Joe Biden en tant que président des États-Unis serait meilleur pour la Russie que Trump, ce que ce dernier a pris comme une flatterie. Dans l’ensemble, la communauté internationale est, une fois de plus, préoccupée par le retour de Trump et donc par ses positions et ses politiques, dont la plupart sont déjà connues.