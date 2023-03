La Tunisie et la Grande-Bretagne contre l’immigration clandestine en mode Zemmour

Les bien-pensants et autres immigrationnistes sont fous-furieux ! Après des années à nous chanter la tolérance, l'ouverture des frontières, la mixité au nom des "droits de l'homme" alliés au prétendu racisme des franchouillards colonialistes et racistes, les prises de position contre l'immigration clandestine à l'étranger démontrent que les Français moyens inquiets de l'arrivée massive de faux-réfugiés ne sont ni des "fascistes" ni des névrotiques paranoiaques ; à moins bien entendu de qualifier les Tunisiens et les Britanniques de la même manière.

Vous vous rendez compte… face à l’invasion migratoire venue d’Afrique sub-saharienne qui frappe la Tunisie, le nouveau Président tunisien Kais Saied a osé déclarer : « Ils veulent changer la composition de la démographie tunisienne. C'est un complot pour s'attaquer à l'État, au peuple et à l'identité tunisienne. ». Changez juste un mot dans cette déclaration et elle devient : « Ils veulent changer la composition de la démographie française. C'est un complot pour s'attaquer à l'État, au peuple et à l'identité française ». Vous, je ne sais pas, mais moi je trouve qu’il a plein de bon sens ce Président Tunisien.

D’ailleurs, cela me rappelle une blague de Coluche (qui serait certainement en taule s’il disait cela aujourd’hui) : Vous savez, quand on dit :

« Le Mali aux Maliens »… tout le monde dit BRAVO !

« Le Sénégal aux Sénégalais »… tout le monde dit BRAVO !

« La Tunisie aux Tunisiens »… tout le monde dit BRAVO !

« La France aux Français »… tout le monde dit FACHOS ! »

Mais le Président tunisien ne s’arrête pas en si bon chemin. Il ajoute : cette immigration clandestine relève d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie », afin de la transformer en un pays « africain seulement ». Là encore, changez deux mots et tout devient clair : Cette immigration clandestine relève d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la France », afin de la transformer en un pays « européen seulement ». Limpide… non ? Et il complète son propos en déclarant : « Ceux qui sont à l’origine de ce phénomène font de la traite d’êtres humains t out en prétendant défendre les droits humains ».

Quant aux pays africains d’où sont originaires ces migrants, le Président tunisien affirme : « ils reçoivent de l'argent pour implanter des Africains en Tunisie ». En l’occurrence, c’est l’ONU. Nous c’est l’Europe, qui verse des millions d’Euros aux États et à toutes les organisations pro-immigrations pour amener des millions de migrants en Europe « t out en prétendant défendre les droits humains ».

On comprend aisément la fureur des immigrationnistes face à ces déclarations du Président tunisien, qui défend son pays, ses frontières, sa culture, et son identité. En France, comme le délégué de riposte laïque Pierre Cassen, il serait traîné dans la boue et condamné à de la prison ferme. En Tunisie, on se fait un devoir d'être patriote, en France le citoyen estimé n'a ni pays ni religion, et son fils milite aux antifas. Ici, Marine Le Pen et Zemmour sont raillés, leurs militants harcelés et la "gauche" attaque les librairies de "droite". En Tunisie, on dit ce que l'on veut des immigrés clandestins et on proclame fièrement son identité culturelle.

Ces déclarations du Président tunisien flanquent par terre tout le discours culpabilisant dispensé par les bien-pensants qui ne cessent de dire aux Français contre l’immigration qu’ils sont des salauds. Et les mêmes de dire « il faut les accueillir, il fuient la guerre », « il faut être ouverts et solidaires », « Ce sont des chances pour la France »… et autres balivernes. Mille fois merci à Kais Saied d'avoir remis, enfin, les pendules à l'heure.

Avec ses déclarations, le Président tunisien a jeté un sacré pavé dans la mare ! Mais le plus fort est à venir.

Ce Président ne se contente pas de faire des déclarations fort pertinentes. Il joint les actes à ses paroles. Et lui n’y va pas par quatre chemins… il met en œuvre la remigration. Oui, vous avez bien lu… la REMIGRATION ! Le programme d'Eric Zemmour...

En France et en Europe, on nous explique en permanence qu’il est impossible de renvoyer tous ces migrants qui s’imposent sur nos territoires. Darmanin, par exemple, nous dit qu’il est impossible d’obtenir les fameux « laissez-passer consulaires » et que donc ont ne peut pas les expulser. C’est curieux, mais le Président tunisien n’a aucun problème de ce type. Il annonce qu’il ne veut pas de tous ces migrants et… oh miracle, les États dont ils sont issus rapatrient leurs ressortissants.

Suite aux propos très fermes du président tunisien, les ambassades du Mali, du Congo et du Burkina-Faso rapatrient leurs ressortissants. Donc, c’est possible… Alors quand est-ce qu’on fait la même chose M. Darmanin ?

Quant au porte-parole de la Garde nationale Houssemeddine Jebabli, il prévient que les Tunisiens qui hébergent ou emploient des migrants clandestins seront arrêtés. On est à des années-lumière du film Welcome, de ces bobos bobeaufs qui ouvrent la porte de leur voisin du dessous absent aux clandestins. Les bisounours démagogues et hypocrites en France, la lucidité et le bon sens ailleurs.

Vous me direz que la Tunisie est un cas à part. Raté ! Il suffit de traverser la Manche pour constater qu'en Europe aussi, on en a marre des pseudo-refugiés qui, en vrac, fuient la guerre en Roumanie, la famine en Albanie, le colonialisme au Sénégal ou la famine en Algérie. D'accord, je n'ai pas tout compris à la vie de ces gens qui traînent du matin au soir dans nos grandes villes, sans perpectives, parfois en travaillant "au noir", pensant trouver l'Eldorado dans nos pays en crise alors que leurs pays sont à développer.

C'est d'ailleurs le constat de Mme Suella Braverman, l'élégante ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni.

Ce n'est pas le cousin anglais d'Eric Zemmour qui a déclaré ceci, mais elle-même : « Il est injuste que des gens qui ont traversé toute une série de pays sûrs, puis sont arrivés illégalement au Royaume-Uni, abusent de notre système d’asile. Cela doit cesser ». Elle a donc présenté mardi 7 mars, un projet de Loi au parlement allant dans ce sens.

L’objectif du gouvernement britannique est d’empêcher les migrants qui ont traversé la Manche illégalement d’effectuer une demande d’asile au Royaume-Uni. Ils ne pourront donc plus déposer de demande d’asile et une fois expulsés, ils seront interdits de séjour outre-Manche. Quant à leur expulsion, elle se fera vers un pays « sûr » ou vers le Rwanda, avec lequel la Grande-Bretagne a déjà passé une convention pour accueillir les expulsés. Quant au "pays sûr" de gogos susceptible de récupérer tous ces braves gens, je vous laisse deviner son nom...

Dites-moi… Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en France ? Voter une Loi interdisant de déposer un dossier de « réfugié » si on est entré illégalement. Et se voir expulser ipso facto vers son pays d’origine ou un pays « sûr ». Il faut s'appeler Le Pen ou Zemmour pour mettre en oeuvre cette politique ?

Mais là, si on veut prendre ces mesures, on tombe sur un problème sérieux… notre appartenance à l’Europe qui impose à ses membres des textes les empêchant de prendre ce type de décisions, ce qui leur retire de facto toute indépendance nationale. L’Angleterre peut voter ce type de Loi, car elle a voulu retrouver son indépendance nationale. Pour ce faire elle est sortie de l’Europe en décidant le Brexit. Et depuis, elle décide de son propre destin et vote les lois qu’elle décide. Si on ne peut sortir du carcan des textes européens qui nous imposent notamment de subir cette invasion migratoire il faudra, comme les Anglais, sortir de l’Europe.

Et qu’on ne me dise pas que ce serait la faillite et la ruine pour la France si nous retrouvions notre souveraineté. On a entendu pendant des mois et des années cette petite musique s’agissant de l’Angleterre. Aux dernières nouvelles, ce pays se porte bien et la City est même restée la principale place financière en Europe.

Alors, à d’autres cet argument ! Et cessez de traiter de tous les noms celles et ceux qui défendent seulement le bon sens, à l'image de Suella...