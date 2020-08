Il s'agit d'une réserve de 320 milliards de m3 de gaz naturel, dans la région de la mer Noire, a informé l'agence de presse turque Anadolu ce vendredi 21 août.

Recep Tayyip Erdogan a annoncé la découverte d'une réserve de gaz naturel de 320 milliards de m3 en mer Noire située dans le nord du pays.

Ce vendredi à Istanbul, comme il l'avait signalé, il y a quelques jours, le président de la République de Turquie, a prononcé un discours pour dévoiler la « bonne nouvelle » : « La Turquie a réalisé la plus grande découverte de gaz de son Histoire, en mer Noire » ; « Notre navire de sondage Fatih a découvert une réserve de 320 milliards de m3 de gaz naturel dans le puits Tuna-1 » ; « Notre objectif est de mettre ce gaz naturel à la disposition de notre nation à partir de 2023 ».

Erdogan a insisté sur le fait que la Turquie a réalisé toutes ces opérations avec ses propres moyens et que d'autres réserves sont sur le point d'être découvertes, précise Anadolu : « Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que nous devenons pays exportateur dans le domaine de l'énergie » ; « Les données obtenues dans le puits signalent qu'il est fortement possible de découvrir d'autres réserves dans la même région, dans l'avenir. […] Nous lancerons rapidement les travaux de construction ».

Le président turc a souligné que « l'énergie est l'élément principal du développement et joue un rôle important pour l'indépendance nationale ».

« Le partage des ressources énergétiques est à l'origine du théâtre en Méditerranée orientale », a-t-il conclu en rajoutant que « l'Union européenne (UE), qui laisse faire la Grèce, affiche une position de double poids double mesure et contredit ses propres principes » et que « la Turquie continuera à avancer vers ses objectifs sans convoiter les droits des autres pays et tout en protégeant les siens » car « nous sommes déterminés à résoudre radicalement la question énergétique pour notre pays ».

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=1901