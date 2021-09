La Turquie tombera-t-elle dans le « piège de Thucydide »

Les relations entre la Turquie et ses alliés occidentaux aux Etats-Unis et en Europe sont au plus bas en raison de l'intention claire de la Turquie de devenir une puissance moyenne régionale. Y parvenir, c'est maintenir un équilibre précaire qui joue actuellement en faveur de l'Eurasie tout en sapant la cohésion de l'Otan. Dans ce contexte, la question déterminante est de savoir si la Turquie et les Etats-Unis finiront par échapper au piège de Thucydide.

Le terme « piège de Thucydide » a été introduit pour la première fois par Graham Allison dans son analyse intitulée « Le piège de Thucydide : les Etats-Unis et la Chine se dirigent-ils vers la guerre ? ». La théorie d'Allison s'inspire de l'histoire de la guerre du Péloponnèse écrite par l'historien grec Thucydide. Au 5e siècle avant JC, l'hégémonie de Sparte est menacée par Athènes. Sparte a choisi d'entrer en guerre qui a finalement sapé les aspirations athéniennes. Graham Allison a décrit 16 exemples historiques différents, dont 12 qui ont entraîné une effusion de sang.

La réponse peut être cachée dans une déclaration plus ancienne d'Henry Kissinger. S'exprimant lors d'une conférence organisée par TPG Capital à Istanbul en 2011, il a déclaré que la Turquie comblerait une partie du vide régional laissé par le retrait des Etats-Unis d'Irak et d'Afghanistan. Il a toutefois souligné qu'Ankara devait faire attention à ne pas heurter les intérêts vitaux de Washington dans la région. 10 ans plus tard, ce plan stratégique américain se met progressivement en œuvre. La raison principale est que les Etats-Unis visent à réduire leur empreinte, afin de se concentrer sur la lutte contre la menace chinoise émergente.

La Turquie agit pour l'instant comme l'un des mandataires américains dans le Grand Moyen-Orient pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Par conséquent, les aspirations expansionnistes de la Turquie ne menacent pas les Etats-Unis ; au contraire, ils vont de pair avec la nouvelle architecture de sécurité américaine. Le changement dans la politique étrangère des Etats-Unis est un renouveau de la « doctrine de Nixon » qui est utilisée pour conserver les ressources et la Turquie comble le vide régional des Etats-Unis.

Pour en revenir à la déclaration du Dr Kissinger, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'Ankara est averti de ne pas heurter les intérêts vitaux de Washington. Cela soulève la question de savoir ce qui constitue des « intérêts vitaux » pour les Etats-Unis. Il est discutable que l'un de ses intérêts soit la technologie militaire en général. L'importance qu'y accordent le département d'Etat des Etats-Unis et le Congrès est bien connue.

Une lettre montrant des inquiétudes venant de 28 membres du Congrès américain (datée du 9 août 2021) a été envoyée au secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. Dans la lettre, des craintes ont été exprimées quant à la manière dont la Turquie utilise ses drones entravant la sécurité de la région au sens large et déstabilisant davantage les points d'éclair dans le Caucase, en Asie du Sud, en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les membres du Congrès ont, également, fait référence à une déclaration de Mike Nagata (lieutenant-général à la retraite de l'armée américaine) à propos des drones turcs. Celui-ci a précisé qu'ils faisaient « partie d'un défi bien plus important concernant l'avenir des relations entre la Turquie, les Etats-Unis et l'Otan ». La lettre, après avoir fait référence aux violations par la Turquie de la CAATSA (achat de système de missiles S-400), concluait que des mesures devaient être prises pour mettre fin à l'aide américaine au programme turc d'UAV par crainte d'une nouvelle « violation des règles et règlements de l'Otan » par les Turcs.

Pour ajouter à cela, les analystes sonnent la cloche du développement en cours de la technologie des drones turcs (autonomie, charge utile, portée, etc.) et de son effet sur la géopolitique. La Turquie a réussi à ajuster la « doctrine Rumsfeld » en utilisant ses drones comme le soulignent les principes suivants : Utilisation de systèmes de combat de haute technologie tels que les drones pour repérer et détruire des cibles ennemies ; S'appuyer sur les forces aériennes ; Employer des forces terrestres petites et agiles (mandataires locaux couplés aux forces spéciales et informations des services secrets).

Le résultat est une préparation accrue et des forces plus petites nécessaires dans les théâtres, minimisant ainsi les pertes humaines. Le problème est que l'utilisation de telles tactiques militaires et le résultat positif qui en a résulté sur les champs de bataille pour les Turcs (en particulier dans le Haut-Karabakh). Cela a permis à leurs dirigeants d'agir de manière plus autonome que ne le souhaitent les Etats-Unis. De plus, la Turquie a affirmé que son industrie de défense nationale couvre 70 % de ses besoins militaires (c'était 20 %, il y a 15 ans), et c'est certainement un coup de tête pour les Etats-Unis (le plus grand exportateur d'armes vers la Turquie, fournissant 60 % de ses importations totales entre 2014 et 2018).

Le fait de combiner les succès militaires avec le révisionnisme des dirigeants a donné à la Turquie un ego renforcé. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a clairement indiqué dans le passé que la Turquie devrait être une puissance à part entière et devrait, donc, suivre une voie unilatérale. Cependant, l'objectif de la Turquie d'atteindre son autonomie géostratégique entrave l'architecture de sécurité euro-atlantique existante. Recep Tayyip Erdogan dans sa réponse concernant les sanctions de la CAATSA le confirme https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogandan-abdye-yaptirim-tepkisi-1799102 : « Pour la première fois », a-t-il déclaré, « [des sanctions] ont été imposées à notre pays, membre de l'Otan.

De quel genre d'alliance s'agit-il ? Cette décision est une attaque flagrante contre les droits souverains de notre pays. Dans un autre cas, il a déclaré : « Les puissances extérieures comprendront que la Turquie a le pouvoir politique, économique et militaire de déchirer et de jeter les cartes immorales [c'est-à-dire les frontières actuelles de la Turquie] et les documents qui lui sont imposés [c'est-à-dire les traités et accords signés].

Ils comprendront cela soit par le langage de la politique et de la diplomatie, soit par les expériences amères... au traitement des Amérindiens par les colons européens. D'autre part, le président Biden au début de 2020 (en tant que candidat à la présidentielle) a qualifié le dirigeant turc d'« autocrate » qui devrait « payer un prix » pour sa répression. Il a également déclaré que « la Turquie est le vrai problème » et qu'il dirait à « Recep Tayyip Erdogan qu'il paiera un lourd tribut ».

Dans ce contexte, la question est la suivante : les aspirations de la Turquie finiront-elles par jeter leurs pas dans le « piège de Thucydide » ?

Konstantinos Apostolou-Katsaros, analyste-consultant spécial. Son domaine d'intérêt concerne les relations étrangères et les relations gréco-turques. Il est titulaire d'un doctorat. et d'un M.Sc. de la School of Environment and Technology de l'Université de Brighton (Royaume-Uni) où il a travaillé en tant que conférencier et associé de recherche.

Source : https://www.easternherald.com/2021/09/04/turkey-europe-western-world/

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3129