La tyrannie de l’ordinaire

"La politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire."

Voltaire

"La dictature s'épanouïe sur le terreau de l'ignorance."

George Orwell

"Si tu t'occupe pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi."

Michel Chartrand

"L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant."

René Char

- Jojo tu as vu il y a actuellement ce génocide qui se commet en toute impunité envers les Rohingya et la communauté internationale ne réagit pas !- Oué c'est terrible... Tu peux me passer le sel ?- Oui tiens, mais c'est dingue de voir ça avec en parallèle le cortège de lois liberticides qui déferle sur la France pour notre "sécurité" et personne qui réagit....- Clair, trouve pas que c'est une bonne idée de manger un peu de poisson ça change non ?- Hmm oué, à ce propos Jojo tu sais qu'ils ont créé une technologie pour exploiter l'énergie des vagues. On pourrait en faire une énergie propre illimitée et peu polluante !- Oué c'est pas mal oué, d'ailleurs en parlant de mer ça me fait penser l'OM a gagné 2 - 0 hier, super match il est bon le nouvel argentin là, dommage que l'équipe soit en bas du tableau ça va être dur de remonter cette saison...- Oué c'est terrible... Tu peux me passer le sel...- Tiens.En quelques mots voici résumé ce que j'appelleil est aujourd'hui très compliqué d'engager la conversation sur un sujet sensible ou même clivant.Le débat est proscrit on est, on a fait de nous des enfants politiques, nous n'en connaissons que les images.L'Histoire connait un recul phénoménal dans les référentiels de l'éducation nationale, les émissions de débats ont été totalement remplacées par de l'interview politique, format simpliste où l'intervieweur essaye désespéramment de décrocher la petite phrase polémique qui fera le buzz. On débat des idées certes dans un contexte restreint du genre :- En 30 secondes pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'Union Européenne ?Faut avoir l'esprit vif et pédagogue pour expliquer une pensée construite sur le sujet dans ce temps impartis...assénée à coup de télé réalité, de sport et de jeu télévisé. La seule histoire qu'on nous montre c'est celle des monarques et des grandes cours d'Europe. Vous ne verrez pas la révolte de Spartacus ou le revirement d'Ashoka ou encore la marche du sel, vous devrez vous contenter du terrible destin de Marie-Antoinette et des potins de Versailles.peu à peu on se soucie plus de la voisine qui veut faire une piscine que de la loi travail qui va impacter notre vie et plus grave celle de nos enfants mais elle est bien trop complexe.la plupart des gens sont lucides sur le fait que les choses ne tournent pas rond mais benné à souhait ils n'y voient pas de solution, ni ce qu'ils pourraient y faire. Ils ne voient pas le lien entre leuret le fait que la politique abuse d'eux. L'ordinaire agit là comme une matraque invisible de la démocratie.3 citations pour vous montrer que ce principe n'est pas nouveau :. Là est tout l'enjeu du pouvoir, nous maintenir le plus ignorant possible de façon à nous rendre impuissant.