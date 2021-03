La vaccination contre la Covid19 au Maroc ; un succès escamoté

La campagne de vaccination qui connait un franc succès dans le pays n’a eu que peu d’échos dans la presse occidentale prompte à dénoncer tout ce qui ne fonctionne pas dans le pays et à s’ériger en donneur de leçons avec ses cohortes de « spécialiste du Maghreb et du monde arabes » ou présentés comme tels mais qui ne sont en réalité spécialistes en pas grand-chose si on exclut les tournures de phrases les jugements à l’emporte pièces. Ne parlons pas de la presse de notre voisin de l’Est qui escamote largement ce succès du « pays ennemi » présenté comme tel sans vergogne par les plus hautes autorités de ce pays. Fidèle donc à mon profil sur ce site, je vais essayer à travers cet article de donner des éclaircissements sur cette campagne de vaccination mais aussi un rappel succinct de, comment notre pays avec ses maigres ressources a fait face à la pandémie du Covid19 dès son apparition.

Un peu plus d’un mois après le début de la campagne de vaccination gratuite contre le virus Covid-19 au Maroc, qui a été lancée par le roi Mohammed VI en effectuant la première injection devant les objectifs des caméras, le 28 janvier, le nombre de bénéficiaires de cette campagne au vendredi 12/03/2010 est de 4.169.133 avec 1.224.959 ayant reçu la deuxième dose du vaccin. De ce fait, le pays a déjà fait au minimum une première vaccination à tous ses seniors âgés de plus de 65 ans y compris les étrangers vivant sur son territoire. De plus le personnel de l’éducation et de la santé âgé de plus de 45 ans, de même que l’armée et les forces de sécurité ont été tous prioritaires dans cette opération et ont reçu leur dose de vaccin. Actuellement la barre est descendue aux moins de 65 ans ; le pays ayant une population essentiellement jeune. Avec l'enregistrement de ces chiffres importants tambours battant en moins d’un mois et demi, le Royaume a montré une maitrise certaine dans la gestion de la vaccination, puisqu'il se classe au premier rang, en Afrique, en terme de nombre et de taux d'individus bénéficiant de la vaccination, et au 15e rang au niveau mondial.

Concernant la vaccination, une stratégie aux niveaux national, régional et local a éte adopté.. Un entrepôt national a été mis en place pour stocker les vaccins et un plan de réception, de stockage et de distribution du vaccin a été dans des conditions sûres. 900 centres de vaccination ont été créés à coté de dizaines d’autres unités mobiles destinées à desservir le monde rural et l’habitat éclaté. Pour recevoir le vaccin, tout ce qui est exigé du citoyen est un court message texte qui comprend son numéro de carte nationale. Après quelques secondes, il reçoit systématiquement son lieu et date de vaccination si elle est proche.. Si le concerné fait partie du groupe cible on lui notifie sur son portable la date de vaccination et s'il ne remplit pas encore les conditions pour en bénéficier on lui demande d’attendre. De plus, des auxiliaires d’autorité « les mokadem » ont été aussi mobilisé pour rappeler aux concernés, les rendez-vous de vaccination. Cette application a été rendu possible à partir de la base de données des cartes nationales. Si la campagne marocaine de vaccination se poursuit comme prévue, les autorités de santé prévoient d'obtenir l'immunité collective en mai ou juin prochain et le pays retrouverait sa vie normale..

Mais le succès dans la gestion de la campagne de vaccination fait partie aussi d’une vigilance certaine dans la gestion de la nouvelle crise du Covid19 dans son ensemble. Ainsi avec l'apparition du premier cas de Covid19 dans le Royaume, le Maroc a été l'un des premiers pays à déclarer l'état d'urgence sanitaire, fermer les frontières aériennes, terrestres et maritimes et décréter le confinement et ce en dépit des dégâts colossaux pour l’industrie touristique qui représente 8 à 10% du PIB et des centaines de milliers d’emplois parce qu’on a privilégié l’impératif sanitaire. Mobiliser des industries textiles pour fabriquer des masques à bas prix et les mettre à la disposition de la population à des prix modiques.

Dès le début de la pandémie, le Souverain a ordonné la création d'un fonds spécial pour gérer et faire face à l'épidémie du Covid19 et le premier contributeur est le fonds El Mada le fonds d’investissement de la famille royale avec plus de 200 Millions de dollars. Des hommes d’affaires ont suivi, des banques, des institutions financières et des institutions publiques avec des contributions s'élevant à plus de 34 milliards de dirhams (environ 3,5 milliards de dollars). Ce fonds a été alloué pour couvrir les dépenses et moyens de santé, soutenir l'économie nationale en octroyant des aides aux entreprises et atténuer les répercussions sociales de cette crise en allouant des montants mensuels pendant le confinement aux employés et aux ouvriers qui ont perdu leur travail mais aussi à ceux qui sont sans travail ou vivant dans la précarité et l’informel.