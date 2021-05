La vache et le caribou, festival vivant depuis plus de 10 ans programmé puis annulé ... La vie d'artiste n'est pas un fleuve tranquille...

Il était une fois un festival de chanson en Normandie, festival franco québécois programmé au mois d’Août , du 13 au 17, animé par des bénévoles et très bien fréquenté. A Verneuil sur Avre, dans l’Eure.

La programmation 2021 était bouclée, mais début Mai, avec Gilbert Laffaille, Jean Michel Piton, Rémo Gary, Michèle Bernard, Pascal Mary, Hélène Maurice, Natasha Bezriche, Urbain Rinaldo, le 9 Mai, la mairie annonce que la salle des fêtes est réquisitionnée pour en faire un vaccinodrome de juin à octobre. Et propose aux organisateurs d’autres lieux, moins spacieux moins équipés pour des spectacles, ce qui conduit les organisateurs à décliner ces solutions bancales qui ne permettront pas de présenter les spectacles dans de bonnes conditions autant pour les artistes que pour les spectateurs.

Pour info : Verneuil est une ville qui compte trois gymnases, deux écoles maternelles, une école primaire, un collège et un lycée, sans compter deux établissements scolaires privés où pourraient s'effectuer les vaccinations en pleine période de vacances.

Les réponses de la mairie et son service culturel se succèdent,

Ce serait l’ARS Agence Régionale de Santé qui a fait ce choix imposé à la mairie, mais

« On apprend, de plus, que la salle des fêtes où devait se tenir le festival, indisponible au spectacle pour cause de vaccination en chaîne, cessera d'accueillir les candidats au vaccin pour se transformer en bureau de vote le temps des prochaines élections régionales, le 20 juin prochain. »

Doit-on en déduire que l’ARS gère aussi les lieux destinés aux élections ? Et en quoi la salle des fêtes serait plus adaptée qu’un gymnase pour accueillir une structure provisoire qu’il va falloir transformer ?

Réponse du service cuturel : Nous avons appris hier, en fin d’après-midi, que le président du festival « La vache et le caribou » avait décidé d’annuler l’édition d’août 2021. Alors, comme souvent, cela s’est transformé sur les réseaux sociaux en « la mairie annule ….. », « les méchants élus méprisent les artistes …. », rien de tout cela bien évidemment. Comme vous le savez la salle des fêtes accueille plusieurs lignes de vaccination, ce qui n’était pas possible à l’hôpital, dans des conditions matérielles et humaines que tous ont louées et que nous devons bien à l’ensemble des soignants qui donnent de leur temps pour vacciner le plus rapidement possible les Vernoliens mais aussi tous les habitants de notre bassin de vie. La salle des fêtes sera donc indisponible pour des spectacles jusque début octobre.

D’autres lieux ont été proposés pour la tenue du festival, mais aucun ne présentait tous les avantages de la salle des fêtes tant du point de vue technique, de jauge et de possibilité de restauration. Le président a donc choisi de renoncer à cette édition de son festival.

Quant aux spectacles vivants, ils seront bien présents sur tout notre territoire tout l’été. Le service culturel avec Didier Husson, adjoint au développement culturel, vous ont préparé une saison culturelle faite de nombreux spectacles en extérieur, d’expositions, de concerts, … et bonne nouvelle Pakita retrouvera ses lutins pour une merveilleuse journée.

Réponse d’un artiste : « Comme je suis joueur, j'ai répondu à la réponse :

Bonjour,



Merci de votre réponse.

C’est pire que tout : vous préemptez l’outil de travail du festival et faites porter la responsabilité de l’annulation aux organisateurs.

Ça ne trompe personne.

D’autres lieux peuvent accueillir un centre de vaccination, ce qui n’est pas le cas pour le festival qui ne peut effectivement se tenir qu’à la salle des fêtes.

Bonne journée.

Romain Lemire

C'est fou, comme l'art, la culture finit toujours par être LA variable d'ajustement !

J’ajoute sur le même ton que l’église du village serait aussi un lieu intéressant, en plus de Pfizer, on peut avoir une hostie, un cantique, ou pourquoi pas un des concerts qui avaient été programmés ?

Bernatd Joyet a une proposition pour ça ..

L’utile et l’agréable, le matériel et le spirituel, avec vin de messe au coin de l’autel ou une lampée de calva pour la couleur locale..



Quelques infos sur les critères et règles administratives dans ce genre de situation

1 - Quel circuit pour labelliser le centre ?

Dans chaque département un comité de pilotage est mis en place par la direction départementale de la Préfecture et celle de l'ARS, les collectivités locales y sont associées. Des représentants de professionnels de santé et des gestionnaires de centres de santé peuvent être invités à prendre part à ces instances de concertation.

A l'instar des centres de tests covid, la labellisation d'un centre de vaccination est entérinée sur décision de la Préfecture.

Le candidat à l'ouverture d'un centre de vaccination doit remplir le cahier des charges qui encadre le dispositif et déposer un dossier auprès de la direction départementale de son ARS. A consulter

2 - La mise en place d'un centre de vaccination demande de la place, il faut plusieurs postes de travail.

- Un endroit d'attente des arrivants avec respect des distanciations.

- Le poste d'accueil, qui gère les arrivées et les cotés administratifs

- Le poste médecin qui évalue le patient pour voir s'il n'y a pas de contre-indication possible et qui donne son accord.

- le poste de vaccination

- Le poste de gestion des papiers administratifs qui gère le temps d'attente après la vaccination ( 1/4 d'heure pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaires immédiat qui peuvent être graves dans certains cas) et le certificat de vaccination.

- Et enfin, un espace d'attente pour les vaccinés.

Tout cela demande de la place et seul un lieu type gymnase ou salle des fêtes est souvent en mesure de répondre a cette demande.

On peut faire savoir, poliment mais fermement, ce qu’on pense de cette annulation au service culturel de la mairie de Verneuil-sur-Avre.Tél. : 02.32.32.72.41.

Courriel : mairieverneuil@verneuilsuravre.fr

Le service culturel de Verneuil a également une page Facebook.