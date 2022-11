La valeur de Meta s’effondre de 200 milliards de dollars en même temps que l’action Facebook !

Chute du cours de l’action Facebook et META !

À son plus bas niveau en 6 ans après des résultats décevants, des prévisions de dépenses d’investissement massives et un avertissement sur les revenus.

Avant la publication des résultats de Facebook aujourd’hui, qui a toujours le ticker META :

« Ok, Zuck, nous avons compris la blague, il est temps de changer le nom et le ticker. »

Le mouvement implicite de l’option était une variation stupéfiante de 12% du prix de l’action car personne ne savait à quoi s’attendre.

Oui, les résultats récents de SNAP et GOOGLE étaient affreux, et le sentiment était si bas qu’il était peu probable, que Facebook puisse vraiment surprendre à la baisse, « Et, bon sang, le sentiment était faux rétrospectivement ».

Il y a quelques instants, la société a publié ses résultats, et il semble que le marché des options ait eu raison, car après une hausse initiale de près de 10 %, l’action a depuis dégringolé de 12 %, en l’espace de quelques secondes.

Alors que les traders digèrent les résultats du plus grand réseau social du monde pour le troisième trimestre, dont les résultats sont les suivants :

Bénéfice par action (BPA) de 1,64 $, manquant l’estimation de 1,89 $, en baisse de 49 % par rapport à l’année précédente.

Chiffre d’affaires de 27,71 milliards de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de 27,41 milliards de dollars, en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente.

Chiffre d’affaire publicitaire de 27,24 milliards de dollars, dépassant les estimations de 26,86 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaire de la famille d’applications s’élève à 27,43 milliards de dollars, dépassant les estimations de 27,07 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaire de Reality Labs s’élève à 285 millions de dollars, manquant aux estimations de 406,3 millions de dollars.

Autres revenus : 192 millions de dollars, en ligne avec l’estimation. 193,9 millions de dollars.

Malgré l’augmentation des recettes, il s’agit du deuxième trimestre consécutif de baisse des recettes d’une année sur l’autre et ce, après la toute première baisse au trimestre précédent.

Quant au revenu net, oubliez-le…

Traduction :

(1) Reflète un avantage fiscal unique de 913 millions de dollars lié aux effets du choix fiscal de capitaliser

et d’amortir certaines dépenses de recherche et de développement à des fins fiscales aux États-Unis.

… Comme le note Bloomgerg, il s’agit d’une entreprise qui s’est tellement habituée à croître sans fin qu’elle doit maintenant s’adapter à une période de priorisation intense.

Inutile de dire que le tableau est pour le moins mitigé, d’autant plus que le nombre total d’impressions publicitaires a augmenté de +17 % (estimation +11,8 %), ce qui est plus que prévu, et que le prix moyen par publicité a chuté de -18 %, ce qui est bien pire que l’estimation -15,3 %.

En fait, les recettes publicitaires ont été si mauvaises qu’elles ont chuté dans toutes les zones géographiques des utilisateurs.

Recettes publicitaires par zone géographique d’utilisation

Si l’on considère le nombre d’utilisateurs, les résultats sont plus mitigés :

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Facebook s’élève à 1,98 milliard, dépassant l’estimation. 1,86 milliard.

l’estimation. 1,86 milliard. Facebook compte 2,96 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui ne correspond pas à l’estimation. 2,97 milliards.

Quelques autres titres du trimestre :

Meta voit les pertes d’exploitation de Reality Labs nettement plus élevées en 2023.

Meta apporte des changements à l’ensemble du conseil d’administration pour fonctionner de manière plus efficace.

Meta a renforcé l’examen minutieux de tous les domaines des dépenses d’exploitation.

Meta maintient certaines équipes au même niveau d’effectifs et en réduit d’autres.

Meta : Au-delà de 2023 pour rythmer les investissements des laboratoires de réalité.

Meta : L’augmentation de la capacité de l’IA stimulera la croissance des investissements en 2023.

Mais ce sont les prévisions de la société qui ont provoqué le retournement de situation après les heures de travail, de haut en bas, comme la société le voit maintenant :

Revenus de 30 à 32,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l’estimation de 32,2 milliards de dollars.

Et si FB a revu à la baisse ses prévisions de dépenses pour l’ensemble de l’année 2022, les ramenant de 85 à 87 milliards de dollars ( 85,11 milliards de dollars).

Les prévisions pour l’ensemble de l’année 2023 de l’entreprise qui ont été malmenées, en raison de dépenses bien plus importantes. Les dépenses totales prévues : de 96 à 101 milliards de dollars, sur une estimation de départ de 93,2 milliards de dollars.

Dépenses en pourcentage de recettes.

Prévoit des dépenses d’investissement de 34 à 39 milliards de dollars, estimation de 28,99 milliards de dollars

Traduction :

Les dépenses d’investissement pour la période présentée sont liées à l’achat de biens

et d’équipements, nets et aux paiements principaux sur les contrats de location-financement.

Autre problème : le métavers est peut-être le prochain pain tranché, mais il faut beaucoup d’argent pour convaincre le monde, et encore plus de liquidités pour le faire :

« Nous prévoyons effectivement que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d’une année sur l’autre. Au-delà de 2023, nous prévoyons de rythmer les investissements de Reality Labs de telle sorte que nous puissions atteindre notre objectif de croissance du résultat d’exploitation global de l’entreprise à long terme. »

Les revenus de Reality Labs s’effondrent et les pertes s’envolent…

Revenu d’exploitation – Reality Labs Revenu (tableau de bord des chiffres clés du géant).

Enfin, ce qui a assuré l’effondrement de l’action META est l’avertissement du PDG Mark Zuckerberg, qui a admis que « nous sommes confrontés à des défis à court terme en matière de revenus ».

Bien qu’il ait tenté de faire marche arrière en promettant que « les fondamentaux sont là pour un retour à une croissance plus forte du chiffre d’affaires » et qu’il « aborde 2023 en mettant l’accent sur les priorités et l’efficacité qui nous aideront à naviguer dans l’environnement actuel et à émerger en tant qu’entreprise encore plus forte », les investisseurs n’ont vu que des « défis en matière de chiffre d’affaires » et ont martelé l’action en conséquence.

Et ce n’est pas tout !



La société a déclaré que les effets de change auraient un effet négatif d’environ 7 % sur la croissance annuelle des revenus totaux au quatrième trimestre.

Étonnamment, malgré ces résultats déplorables, Meta a déclaré qu’elle voyait les effectifs à la fin de 2023 comme au 3e trimestre de 2022.

Ne vous inquiétez pas, quand Zuck verra l’effondrement de l’action, il changera d’avis.

Même les commentaires du directeur financier sur les perspectives n’ont pas réussi à arrêter l’hémorragie.

(Traduction : lettre ci-dessous) :



– « Pour fournir un certain contexte sur l’approche que nous adoptons pour établir notre budget 2023, nous apportons des changements significatifs à tous les niveaux pour fonctionner plus efficacement.



– Nous maintenons certaines équipes au même niveau en termes d’effectifs, nous en réduisons d’autres et nous investissons la croissance des effectifs uniquement dans nos priorités les plus élevées.



– En conséquence, nous prévoyons que l’effectif à la fin de 2023 sera approximativement en ligne avec les niveaux du troisième trimestre 2022. »

En résumé, le peu de bonnes nouvelles qu’il y a, c’est que Facebook continue de croître à la fois sur un DAU (Utilisateurs actifs journaliers)…

Utilisateurs actifs quotidiens de Facebook (DAU)

… et sur la base du MAU (Utilisateurs actifs mensuels)…

Utilisateurs actifs mensuels de Facebook (MAU)

Pour certains, comme Singh de Bloomberg Intel, c’est suffisant :



« Si vous regardez les chiffres, c’est une victoire. Regardez la croissance des impressions – c’est assez impressionnant. Cela montre que les gens passent du temps sur les propriétés de Facebook, car c’est ainsi que l’on génère ces impressions »

Comme l’a dit Zuckerberg à ses employés, « une fois que vous avez l’attention, vous pouvez en tirer de l’argent ». Et c’est ce qui va financer cette transition vers le métavers.

La mauvaise nouvelle est que, jusqu’à présent, la transition va de mal en pis, l’entreprise injectant toujours plus de fonds dans sa nouvelle vision stratégique, sans avoir rien à montrer.

Voici les cinq principaux enseignements de Bloomberg :

Meta est dans un marasme de revenus à long terme. La société prévoit 30 à 32,5 milliards de dollars pour le trimestre des fêtes, manquant le point médian du consensus. Les dépenses pour 2023 sont plus élevées que prévu, entre 96 et 101 milliards de dollars, car M. Zuckerberg poursuit sa vision du métavers. Reality Labs et les autres initiatives metaverse vont continuer à perdre de l’argent. La perte d’exploitation est de 3,67 milliards de dollars. Les bénéfices ont également manqué leurs estimations, à 1,64 $ par action par rapport à l’estimation en prévisionnel de 1,89 $ par action.

Conclusion : Selon M. Zuckerberg, l’année 2023 sera placée sous le signe de la « hiérarchisation et de l’efficacité ». Certaines équipes seront réduites, seules les équipes prioritaires verront leurs effectifs augmenter.

En somme, seules les équipes utiles à META resteront. N’oubliez pas, nous sommes dans une société utilitaristes. Le bien-être de l’économie, avant !

Lorsque le cours de l’action s’est effondré : Vous vous rappelez que nous avions dit que les options META prévoyaient une variation de 13 % après les résultats ?

Eh bien, c’est ce qu’elles ont obtenu, d’abord à la hausse, puis à la baisse.

… L’action a chuté de 70 % par rapport à ses récents sommets et a atteint son plus bas niveau de 2016 à 114 dollars……

Et continue de chuter, avec une baisse de plus de 19 % sur la journée et de 14,5 % après les heures de fermeture, soit la deuxième plus forte baisse en un jour de l’histoire de Facebook….

Cours de l’action Facebook

Et s’il est clair que tous ceux qui ont acheté des actions au cours de l’année écoulée se tapent sur la tête, personne n’est un aussi mauvais investisseur que Facebook lui-même : au cours des 12 derniers mois, META a racheté 42 milliards de dollars d’actions à un prix moyen d’environ 300 dollars. Il se négocie maintenant à 112 $.

La présentation complète des résultats de la société Facebook.