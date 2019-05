La Valeur Travail est ce que l’on Mange !

Je vais te raconter une histoire. Un homme a hérité d'un terrain il y a une grosse pierre qu'il soupçonne de cacher ce qu'il convoite. Il tente de la soulever sans succès.

Il ne peut lever que 80 kg et la pierre semble en faire 100. Il n'a pas d'amis à qui demander une aide bienveillante, il décide de louer l'aide d'un tiers, chose faite.

Il lui dit qu'il loue son aide, sa force de travail de 20 kg. Sur quelle base quelle mesure ils vont prendre pour estimer le travail d'aide. S'entendre tout de suite ou attendre de voir le résultat sous la pierre.

Immédiate ils connaissaient le travail à accomplir 20kg en supplément, mais pas le temps, ni l'énergie humaine nécessaire.

L'on va donc suggérer. À bon, la suggestion est une valeur travail ?

Y a-t-il égalité entre un kilo de plumes et de plomb ?

De quoi à besoin celui qui aide, d'une voiture.

Si l'héritier accepte cela fait une voiture contre la levée de 20 kg. Est-ce égal ?

Certainement s'ils sont d'accord et que l'héritier espère que sous sa pierre il en retirera plus de la valeur d'une voiture. C'est à dire qu'il aura un gain grâce au travail fournit par son aide supérieur à la voiture.

Mais rien n'est moins sûr, c'est un parie, un risque à prendre.

Mais l'héritier n'a pas de voiture à donner dans l'immédiat. il suggère à l'aide de reconnaître par écrit qu'il lui doit une voiture. Ils tombent d'accord chacun signe le papier. il viennent entre eux de créer de la monnaie d'échange.

L'aide voulait une voiture et il n'a qu'un bout de papier de la valeur d'une voiture, mais ni l'un ni l'autre n'a de voiture.

Il faudra que l'héritier trouve un marchand de voiture pour l'échanger contre ce qu'il y a sous la pierre.

Mais un accord et un accord.

Tous deux se mettent à lever la pierre.

Deux possibilités, la pierre est soulevée en 2 minutes.

2 minutes pour une voiture c'est une affaire.

S'ils y passent l'année c'est moins évident d'autant qu'il n'y a pas de voiture et qu'avec son papier il ne peut pas rouler dessus.

Finalement en 1 h la pierre et levée, surprise il y a rien dessous. L'un et l'autre donc déçus, particulièrement l'héritier qui a dû s'engager à donner une voiture pour 1h d'effort.

L'on connait donc maintenant la valeur de l'heure, une voiture.

Mais pas toujours l'énergie dépensée par l'un et l'autre, c'est à dire la réalité du travail accompli (sans aller plus loin ), la quantité de nourriture dont tous deux auront besoin pour compenser l'effort qu'ils ont fait, seule cela est la Réalité avec le temps passé.

Un calcul rapide.

La levée de la pierre coûte 2h pour 100kg l'héritier et l'aide, mais 80 calories pour l'héritier et 20 calories pour l'aidant total 100 calories.

W

Toutes ces données sont imaginatives.

Le temps c'est la durée entre deux événements.

Le kg est celui d'un litre d'eau.

La calorie est égale à 4,1855 joule pour élever la température de 1 degré.

La voiture est un choix basé sur le désir de posséder un bien utile.

Cela aurait pu être des lentilles si l'aidant avait eu ce désir. C'est devenu une référence pour 1 h.

Il serait possible alors de faire un billet qui aurait la valeur de la reconnaissance de dette et de sous unités que garantirait ce que nous voulons pourvu que tous soient d'accord.

Pourvu que cela repose sur la confiance réciproque dans les accords d'échanges sur une valeur référence pour un temps donné. Quitte qu'un tiers par désir soit prêt à acquérir un objet équivalent à 1 h au prix de dix.

Jh

Pour l'héritier c'est un débit, pour l'aidant un crédit.

Mais en ce moment de mon histoire aucun de deux n'a rien pour un travail qui a été accompli. Rien sous la pierre pour avoir une voiture à donner contre une heure de travail pour soulever 20kg qui ont demandé 20 calories soit 81,738 joules.

Pour remplacer ces joules l'aide devra se nourrir.

Les 20 calories seront égales à la nourriture qui les lui auront fourni. C'est cela le réel coût du travail ce que l'on mange.

L'on comprend que c'est le désir de leurs espérances en l'utilité qui a déterminé un accord et non une valeur quelconque. Chacun a conclu sur une espérance une action collective pour un résultat qui ne pouvait pas être atteint individuellement.

La même histoire avec de la monnaie.

Comment vont-ils fixer le coût de l'aide. De la même manière, en estimant ce qu'il désire suggestivement car ils ne connaissent que le poids de la pierre.

L'héritier a toujours la prise de risque dont il espère que cela couvrira les frais, la Charge que représente l'aide. Face à cette situation l'héritier a intérêt à avoir l'aide gratuitement (la servitude, l'esclavage).

S'il n'y a rien sous la pierre il n'aura perdu que l'effort de son travail dont il ne sait pas combien il va durer. L'aidant et dans une situation aussi incertain, son intérêt est de vouloir le maximum car lui non plus ne sait pas combien de temps ce travail va durer et l'effort qu'il va devoir accomplir. Tout lui est donc permis du centime au gain d'une vie.

C'est donc au regard du travail à accomplir, avec ces inconnus, qu'ils vont devoir estimer le prix de l'aide.

Ils conviennent de 200 €, la monnaie existe, c'est qu'il existe un système qui garantit sa valeur, ce qui n'était pas le cas avec la voiture.

Au bout d'une heure la pierre est soulevée et dessous il y a 1000 €.

L'affaire est faite, l'héritier a gagné 800 €, chacun a bénéficié par le plus grand des hasards de ma plume d'un partage équitable par rapport à l'effort et le temps qu'ils connaissent maintenant.

La même situation avec un choix d'aide.

L'héritier peu fixer un montant qu'il propose aux aidants. S'ils sont égoïstes et individualistes c'est le moins disant qui l'emportera, c'est à dire celui dont la situation et la plus critique.

Dans le cas où les aidants se solidarisent en se regroupant (syndicats) ils peuvent décider d'une estimation de la valeur du travail à faire avec l'héritier et se mettre d'accord sur un montant. Il tombent d'accord pour 20 €. Aucun aidant n'acceptera le travail pour moins (solidarité) et l'héritier choisira son aidant suivant le travail à accomplir, en l'espèce le plus musclé (sélection professionelle).

La pierre levée au bout d'une heure les 1000€ sont là. Bonne affaire pour l'héritier qui sur l'estimation d'un travail à accomplir où n'était connu que le poids il gagne 980€.

C'est le jeu du marché avec ses inconnus et ses estimations, rien de bien scientifique.

Ce cas de figure est-il équitable.

L'héritier est propriétaire et pour espérer faire un gain et satisfaire ses désirs il doit soulever une pierre que seul il ne peut pas. Il ne peut pas réaliser le travail nécessaire pour satisfaire ce qu'il désire.

Il aura donc à sa portée une richesse qu'il ne peut obtenir tout seul, il est donc contraint de se faire aider. Il ne crée pas un emploi pour faire plaisir à l'aidant, mais bien dans son intérêt.

L'aidant qui cherchait un revenu trouve là l'occasion d'en avoir un. Ainsi leur situation est complémentaire et chacun y trouve un intérêt.

Pourtant rien ne dit qu'elle est équitable tant que l'aidant ne recevra pas la valeur de son travail..

Comment y parvenir dans le cas d'espèce le résultat est inconnu. Disons qu'ils tombent d'accord sur 20€.

Une heure suffit à trouver les 1000€.

L'héritier a gagné 980€.

L'engagement est respecté mais ce n'est pas équitable par rapport au resultat du travail.

Pour être équitable il faut que chacun reçoive en rapport à son travail.

L'aidant devra donc recevoir pour 20kg puisqu'il a été employé pour cela.

Il recevra 200€ moins les 20€ déjà perçu au titre de l'engagement soit 180€.' !

Supposons que sous la pierre il n'y ait que 20€.

Il semblerait équitable que l'aidant restitue 18€ pour que le partage soit équitable, mais le contrat ne serait pas respecté. L'aidant conserve donc ses 20€.

Est-ce équitable ?

L'on peut le considérer comme tel ou non, car il n'y a pas égalité entre l'aidant et l'héritier. L'aidant ne possède rien, l'héritier de ce qu'il a reçu de par l'histoire et on ne peut le lui reprocher.

Seule la conception des rapports économiques sur la vision que l'on a de l'humain au travail portera le choix. À savoir si on le regarde comme un partenaire ou un outil un OBJET comptable.