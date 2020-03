La vautour-sphère en plein envol

Macron « exhorte », Le Maire « invite »… Tout ces sans dent à retourner derrière leur poste de trime afin que la production, le chiffre d’affaire n’en soient impactés. On ose même proposer une prime de 1000 balles pour aller se faire coronarer, car, si nombreux entassés qu’ils sont dans des ateliers, sombres comme des caveaux de fosses communes. Vous me direz en chopant le virus et en mourant, il n’y aura qu’un pas pour passer d’une fosse à l’autre…

Ce système capitaliste qui depuis des décennies remplace l’homme par la machine, et le savoir faire humain par l’intelligence artificiel et les robots ; Ces suppôts du grand capital redécouvrent soudainement qu‘ils ont besoin des ouvriers, des petites mains pour faire tourner leur turbin qui broie les os et rétame l’âme. Ce Le Maire, tel le comte de Montmirail à son fidèle Jacouille magnanime, lui jetant sa pitance « goinfre toi donc mareau, éclate toi la panse ! »…Avec ces milles balles d’infamie. Et servile, car le modeste, l’humble doit rapporter pitance pour nourrir sa marmaille, payer Sofinco et les traites sur 30 ans du pavillon Merlin.

Rien à péter du coronavirus, vive l’entreprise !!!

Grâce à la nouvelle loi d’urgence sanitaire mise en place par le gouvernement, les employeurs pourront imposer une semaine de congés payés durant le confinement. On doit ça à Madame servile, Muriel Pénicaud accessoirement ministre du travail et annoncé par la Sibeth Ndiaye, ministre de rien (mais de vraiment rien !).

Cette Pénicaud encore en rogne, car les chefs d’entreprises du BTP et leur fédération ont décidé d’envoyer leurs travailleurs en confinement, alors que ces entreprises ne sont pas concernées par les décrets récents liés à la gestion de l’épidémie et à la fermeture obligatoire. Une situation que la ministre du Travail a déplorée le 19 mars, soulignant le « manque de civisme » des entreprises de bâtiment qui ont décidé de cesser toute activité. « Je suis scandalisée de voir qu’hier, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la Fédération française du bâtiment, ont écrit à tous les artisans d’Auvergne Rhône-Alpes en disant « Arrêtez tous les chantiers ». [1] Il est heureux que des patrons proches de leurs ouvriers prennent en mains les choses et passent outre des consignes d’un état qui se contrefiche du bien être et de la santé de sa population.

On en est même au chantage… Dans les Côtes-d’Armor, une entreprise spécialisée dans le forage vient ainsi de rappeler une partie de ses salariés leur demandant de reprendre le travail. « J’avais fermé le 17 mars après les annonces gouvernementales, précise le PDG sous couvert d’anonymat. L’État vient de me signifier que je devais reprendre mes chantiers liés à la fibre optique d’ici lundi 23 mars, sinon je risquais des pénalités de retard. »

En pleine cacophonie gouvernementale : Dans le Finistère, Jean-Charles Le Borgne, secrétaire général de la FFB locale, désespère : « La situation se complique encore : maintenant nous devons en plus gérer un bras de fer avec le gouvernement. C’est inadmissible ! Le préfet nous sommes de nous remettre au travail alors que tous nos fournisseurs sont fermés, que les transporteurs sont exsangues et que nos salariés refusent, - et on les comprend -, de se mettre en danger car nous n’avons pas les moyens suffisants pour assurer leur sécurité." Mais en même temps… La communication gouvernementale est extrêmement claire et renvoie au principe de "force majeure", celui-là même qui permet de suspendre l’application des contrats auprès des clients et des fournisseurs et qui préserve des conséquences financières énormes. Cette force majeure, elle a été évoquée par le ministre de l’Economie lui-même, en début de semaine, concernant tous les chantiers de l’Etat. Et surtout, ce « principe de force majeur » donne droit au chômage partiel versé par l’état… Mais en parallèle, en même temps ; le gouvernement ne veut pas prendre en charge le chômage technique et veut utiliser les marchés publics pour faire pression. [2]

Voilà comme l’esprit d’entreprise, le faire du pognon l’emporte sur toutes autres considérations, cette bande au gouvernement est indigne, son crédo, celui du monarque est : en même temps - tant en même !!!

------------------------------------

Et histoire de conclure…

Dans l’ignominie

La France, jamais en reste dans l’ignominie : à Lyon des SDF ont été verbalisé pour ne pas avoir respectés le confinement…

Et au :

Canada et aux U.S, on a décidé conjointement de renvoyer séance tenante tous les immigrés illégaux maintenus en prison… Ce qui permettra éventuellement de contaminer leurs concitoyens lors du retour at home.

Marchandises et immigrés illégaux peuvent circuler oui ! Les autres, confinés !

(zavez pas envie de vomir parfois en regardant ce monde ?)