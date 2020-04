La Vengeance des Baveurs de Mort

Une évidence s'impose ; nous sommes à présent la cible d'une engeance nocive & potentiellement psycho-dévastatrice ; les Baveurs de Mort : tv-calamité capable, au vu du faciès affligé de la population exsangue, qui erre encore dans les rues ou se terre chez elle ; de tétaniser, de terroriser tout un chacun par son & images numériques interposées.

Le baveur, dans la tradition argotique de la période semi-récente, c’est-à-dire de l'après-guerre véhiculée par le cinéma d'Audiard entre autres, c'est l'avocat sans le prestige de l'uniforme ni les effets de manche. C'est le parleur programmé simplement en fonction de ses honoraires ; baveur capable d'atténuer, mais aussi d'augmenter en fonction de son incompétence la sentence infligée à son client.

Sachant que le client d'un avocat est généralement involontaire, façon de parler, il vient voir le baveur par ce qu'il ne peut faire autrement, il n'a pas le choix. Par ce que hors les cas de divorce où les torts sont subjectifs et parfois partagés, ce client est avant tout forcément accusé d'avoir contrevenu à un moment ou à un autre à la Loi commune, ou au droit dit commun, il s'agit donc d'un délinquant petit ou grand, d'un voleur, d'un violeur ou d'un assassin, parfois les deux ou même les trois à la fois.

Le baveur dont nous allons parler est d'une toute autre consistance, il bave non pas en fonction d'une situation particulière et d'un but précis, il bave en fonction des ordres qu'il reçoit ; commandements délirants issus d'une époque baroque teintée de haine gratuite, d'arrogance, de bêtise et de niaiseries mentales érigées en découvertes absolues ; glorification des différences, élévation de crétins congénitaux en génies décérébrants ; animateurs propagandistes, chroniqueurs vendus a-moralisateurs...

Les Baveurs de Mort.

Pour peu que vous appuyiez imprudemment sur le bouton de votre télécommande, voilà que le Baveur de Mort consciencieux éructe mécaniquement son feuilleton morbide comme d'autres scénarisent un film d'horreur plus ou moins réussi ; de Dario Argento et son esthétisme extrême voir Suspiria ou le Syndrome de Stendhal, au film de série Z pour zéro scénario usant de jerricans d'hémoglobine ou de ketchup en tube pour les pires, il y a de la marge.

Ici & maintenant, nous sommes dans le tv-prêt à panser, dans le réality-show-gorisé. Vous avez dû remarquer que depuis quelques temps, sur les chaînes dites d'information, de la musique inquiétante est glissée en fond sonore derrière les images effrayantes ; histoire d'asseoir le discours catastrophiste auquel nous avons droit en permanence. De jour comme de nuit. De véritables petits clips d'horreur sont ainsi distribués à vos yeux et vos oreilles en boucle...

Patients agonisants ignorés au fond des couloirs, arrestation et mise à l'amende des oublieux d'ausweiss, énumération litanique des souffrances atroces endurées par les malencontreux coronavirussés ; étouffement, destruction progressive des poumons, fièvre à 45° celsius. Abandon ou rejet de leurs proches terrifiés par la contagion. Arrestation massive d'inconscients tentant d'approcher l'incinération ou l'enterrement interdit de leur père, mère ou enfant maintenant.

Pour ne pas que vous oubliiez votre triste sort censément prochain, les morts sont aussi comptabilisés maintenant plusieurs fois par jour sur toutes les chaînes, comme une prise de température imposée par ces cassandres d'un nouveau genre.

Nécromanciens zélés qui concoctent toute la journée leur story-telling dégoûtant ; racontar composé d'histoires vraies, arrangées ou carrément fausses, mais de nature systématiquement négative ; visant à ce que vous-même ou un de vos proches s'identifie clairement à une de ces victimes froidement étendue dans un tiroir-frigo ; morte, achevée par ce diabolique CORONAVIRUS.

Viennent alors les peoples moralisateurs qui vous ordonnent votre comportement face au danger ; ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais faites ceci ou cela… Prétentieux incultes au verbe haut, accompagnés parfois de zombies du paf ; anciennes tv-gloires au visage parcheminé exhumées du formol.

Sortes de momies ânonnantes censées donner en temps de crise une crédibilité supplémentaire aux jeunots exaltés dont la fougue collaborationniste pourrait heurter les neurones soupçonneux des papys-boomers survivants.

Viennent enfin les viandards-troubadours ; chanteurs en mal de popularité qui surfant sur la terreur ambiante ; holocaustent effrontément le tympan des malheureux soignants qui n'avaient rien demandé ; avec des comptines variétales aussi viles que nulles, incantations bruitives censées redonner du courage aux gens qu'ils ignoraient encore il y a quelques semaines : lors qu'ils se faisaient doucher au canon à eau, gazer, rouer de coups ou emprisonner par la milice macronienne.

Pour les viandards troubadours au creux de la vague notoriétale tous les moyens seront bons pour qu'on parle d'eux et de leur vie dont on peut se demander en quoi elle pourrait intéresser hors décérébrés auto-acculturés quiconque.

Ces gens finissent nez en moins par s'apercevoir brutalement que sorti du canapé-promo de Drucker la réalité sociale est tout autre et leur défunt succès vire à l'hallali sur Twitter où ils se font dépecer en direct.

Heureusement pour eux, ça reste pour l'instant virtuel.

Ces enfoirés sans guillemets, aussi proches de Coluche que Desproges peut l'être d'un Jacques Martin ; crétin-crétinisateur qui finit par se prendre pour le Ceaucescu de l'O.r.t.f les dimanches après midi ; Hilare, les bras en croix, goinfré de plats riches & torché de vins fins ; son apparence adipeuse débile finalement correspondit sans ambages à sa détritude talentique.

Je me souviens encore de cet ahuri-maestro ordonner au malheureux Desproges dont les capacités intellectuelles et comiques étaient sans commune mesure avec les siennes, d'entonner de force avec ses Collaro-comparses ridiculisés par leur chef saumâtre ; ''à la pêche aux moules moules moules, à la pêche aux moules-moules-moules, je n'veux plus y aller ma-man'' dans nos télés à tube cathodique imperturbables.

Mais bon, cela n'était rien, ou pas grand-chose…

Rien, en rapport du fiel verbal que déblatèrent aujourd'hui ces baveurs de mort qui affolent impunément la population à un point inimaginable il y a un an seulement. Par exemple, au pic-épidémique de la Rébellion Jaune, quand ces pendards piaillaient en coeur lors que l'un d'entre eux débusqué comme un rat était coursé et corrigé par la foule en folie.

Ne pouvoir enfumer correctement le mougeon les rendaient acariâtres au point de fake-niouzer alors à qui voulait les entendre, c’est-à-dire collègues amis et complices qu'attention ; la démocratie était en danger.

Tandis que maintenant & peut-être, l'air joyeux, chic et entraînant de ces baveurs de mort à la gloriole formidablement pas en accord avec les mots moroses qu'ils bavent matin midi et soir ; déchaînent leur vendetta-émotive face au peuple, leur vomi vengeur sonore et visuel avidement impulsé à ceux qui les obligeaient l'an dernier à masquer, sous peine de lynchage les sordides armoiries que constituent les sigles C-News, BFM, LCI & Cos…

Ils étaient alors retranchés, anonymisés, mornes et apeurés quand au bas des studios bunkerisés ils percevaient nettement, à travers le double vitrage des studios surchauffés ce doux refrain scandé par les Gilets Jaunes ;

''BFM-ENC-LÉS !!! BFM-EN-ULÉS !!!''

C'est loin tout ça, le calme est reviendu, en attendant la Libération post-corona qui devrait pulser chérot ; au palais, le rêve pointe d'un confinement éternel qui permettrait à Palaisot 1er de parachever la destruction du pays qu'il exècre généreusement, sans qu'aucun opposant mort ou vivant ne ternisse son prestige fou.

En attendant, les Baveurs de la Mort perdus dans leur délire se mordent la queue.

Protégés par le corona-confinement qui s'allonge à vue d'oeil, tout contents, ils peuvent enfin penser-printemps et ressortir leurs logos de bouffons ; leur bonnet visqueux collé aux micros d'interview trépassés ; basculés obsolètes par artères vidées d'hommes et de femmes : désert.

Ne leur reste plus que l'écran pour vous embrumer le cerveau, plus personne dans les rues avant long temps et rien pour les contredire ; s'il vous plaît, éteignez le poste.

PC 2020