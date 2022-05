Sur la plupart des sujets, le monde est partagé entre les pros et les antis, entre celles et ceux qui sont pour et celles et ceux qui sont contre.

Bref, nous avons tous notre Vérité (*). Pas un simple avis, mais la Vérité sur : le nucléaire, les éoliennes, les vaccins, les masques, le lavage des mains, le droit d’asile, la place de l’homme et de la femme dans la société, la guerre ou l’invasion ici ou là… et même sur le besoin de dormir le corps orienté nord-sud, la tête au Nord, bien sûr !

Je voudrais aujourd’hui évoquer des Vérités sur lesquelles nous pouvons tous tomber d’accord.

J’entends déjà, ici ou là, des cris d’orfraie qui me disent « Tu rêves bonhomme ! », « Dans quel monde de Bisounours vis-tu ? » « Tu dois te mettre à la page… et rapidement, Pépé ! ».

Essayons tout de même d’aller au-delà de ces mesquineries enfantines, émotionnelles et éphémères. Demain on en parlera plus, car comme tout va très vite, nous serons passés à d’autres Vérités… imposées par l‘actualité.

Cela étant dit, je vais quand même prendre quelques exemples, sur lesquels y a actuellement, peut-être, un certain consensus :

Pour la quasi-totalité de l’Humanité, la Vérité est que le Soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest.

est que le Soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. Pour les juifs, les chrétiens, les musulmans et d’autres encore, la Vérité est que « leur » Dieu a créé la Terre, et ensuite, il créa le Soleil, les étoiles… et tout l’arbre du vivant. Cela s’est passé il y a environ 5 800 ans.

est que « leur » Dieu a créé la Terre, et ensuite, il créa le Soleil, les étoiles… et tout l’arbre du vivant. Cela s’est passé il y a environ 5 800 ans. Pour la quasi-totalité d’entre nous, 1+1 égal 2. C’est évident ! Cela semble une Vérité irréfragable.

irréfragable. Etc.

Mais, de quelle Vérité parle-t-on ?

De celle scientifique ? De celle mathématique ? De celle religieuse ? De celle judiciaire ? De celle historique ? De celle gouvernementale ? De celle économique ?

Ou de celles : des anciens médias, des réseaux sociaux, des propagandistes, des complotistes, des négationnistes, des conspirationnistes, etc.

Ou encore la Vérité imposée par le plus fort ou le plus riche ! Et puis, il y a aussi, la Vérité du vainqueur. Vérité parfaitement documentée… par ses propres historiens ! Ou encore la Vérité imposée par le phénomène de répétition ! Enfin, il y a la Vérité des faits, celle qui peut fâcher et même faire honte au genre humain !

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive, car chacun de nous à sa propre Vérité, sur presque tous les sujets !

Bref, vous l’aurez compris, nous ne sommes pas sortis de l’auberge. Surtout si on s’en réfère à Descartes (1596-1650) qui écrit, dans le Discours de la méthode, et son je pense donc je suis :

« … je pouvais prendre pour règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu’il y a seulement quelque difficulté à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement ».

En clair, René D. prétend qu’il y a Vérité que si et seulement si la chose est à la fois claire et distincte.

C’est la porte ouverte à tout et n’importe quoi ! Je rappelle que Descartes voyait le concept de Vérité avec des lunettes d’il y a presque 400 ans. Newton (1642-1727) n’avait encore rien écrit, et Galilée, en 1633, avait été condamné à mort pour avoir juste énonce dans une phrase devenue légendaire : « et pourtant, elle tourne… c’est la Vérité, que vous le vouliez ou non ! ». Il renonça à la Vérité, pour éviter le bûcher !

Cela étant, voyons quand même quelques éléments de réflexion, eux aussi non exhaustifs qui, à première vue (mais seulement à cette condition) ne devraient pas soulever de gros problèmes :

La Vérité scientifique nous dit que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l’inverse. Et que la Terre a été créée quelques centaines de millions d’années après le Soleil.

Pourtant cette Vérité est encore contestée par des centaines, voire des milliards de croyantes et des croyantes. Stupéfiant : 25% des Américains et 34% des Européens pensent le contraire !

J’entends déjà des cris d’orfraie, émanant de ces 25 et 34%, qui me traitent d’antichrist. Certains me disent qu’il y a 250 ans, à peine, ils auraient eu le plaisir de me conduire sur le bûcher pour m'y faire brûler. Vivant bien sûr.

Rappelons qu’en matière de Vérité scientifique, c’est l’expérimental qui valide l’hypothèse.

scientifique, c’est l’expérimental qui valide l’hypothèse. La Vérité mathématique est que 1+1 ne font pas toujours 2. J’entends ici et là, d’autres cris qui me disent de retourner à l’école primaire, et que j’ai volé mes diplômes. Diplômes très probablement en chocolat qui m’ont été donnés par des profs totalement incompétents, et peut-être même corrompus par l’argent de l’étudiant boursier que j’étais.

J’ai interrogé l’un de mes anciens profs, agrégé, donc totalement idiot pour la vox populi. Il m’a dit que tout dépendait de la base qui est utilisée. En base 2 (binaire), la Vérité s’inscrit 10. En base 10 (c'est-à-dire décimale), cela fait effectivement 2.

La Vérité judiciaire ? Par exemple dans l’affaire Raddad vs Marchal, elle déclare que monsieur Omar Raddad est l’assassin de la riche madame Ghislaine Marchal.

Cette Vérité n’est cependant pas irréfragable, car de nouveaux éléments peuvent venir éclairer la justice de notre démocratie libérale, et lors d’un nouveau procès, venir acquitter monsieur Raddad et lui rend son honneur. Une nouvelle Vérité s’imposera.

La Vérité « historique » du vainqueur, dans la guerre de 39-45, nous a dit durant des décennies (jusqu’en 1991) que Staline et Hitler n’avaient jamais signé de pacte d’amitié, de coopération et de collaboration le 28 septembre 1939, après leur invasion conjointe de la Pologne et de son partage.

J’entends encore des cris d’orfraie m’accusant de tous les maux : suppôt du grand capital. Pourri… et que sais-je encore ! Peut-être ! alors je conseille d’ouvrir un livre d’histoire de l’Éducation nationale russe… où il n’y a pas un mot sur ce pacte. Livre qui peut être prêté par une personne vivant en Russie. Cela ne devrait pas poser problème, entre amis.

La Vérité du négationniste sur la Shoah. Il faudrait, selon lui, recompter pour affirmer le nombre des personnes juives mortes (pas assassinées, selon lui). Ses soutiens prétendent que c’est le seul moyen d’avoir la Vérité des chiffres sur la Shoah.

du négationniste sur la Shoah. Il faudrait, selon lui, recompter pour affirmer le nombre des personnes juives mortes (pas assassinées, selon lui). Ses soutiens prétendent que c’est le seul moyen d’avoir la des chiffres sur la Shoah. La Vérité du propagandiste. Je l’ai vécu quand j’étais enfant où, dans ma campagne, j’ai vu passer une camionnette de la CGT vantant notre amitié indéfectible avec le camarde Staline.

« La première victime de la propagande (d’où qu’elle vient) c’est la Vérité » !

J’abrège ici la liste de mes exemples sur la Vérité. Vous-même en avez probablement une foultitude d’autres, tout aussi pertinents, sur tout et leur contraire.

Je reste cependant ouvert à la discussion !

Par cette simple remarque d’ouverture, j’entends déjà ici ou là des : « eh mec ! je n’ai pas besoin de ton avis d’« has been » pour dire ce que je veux dire. Je le dis ! Et point à la ligne ! »

En fait, aujourd’hui celles et ceux qui, hier, ne pouvaient parler, en face à face, à personne de leur avis sur tel ou tel sujet, peuvent le faire aujourd’hui, en virtuel, via les réseaux sociaux.

Personne ne les empêchera de s’exprimer. Personne ne leur coupera la parole, personne ne les jugera sur leur apparence, ni même sur leur façon d’argumenter.

Le virtuel, qui fait la part belle à l’anonymat, leur permet de n’être plus seul dans leur rue, dans leur quartier. Et cela, quels que soient leur niveau d’étude, leur look et leur façon de voir les choses.

Cette nouvelle liberté doit exister ! Elle est le grand marqueur de toutes les démocraties libérales. Elle n’existe pas dans les démocraties dites populaires, pas non plus dans les dictatures, les régimes autoritaires ou même dans les dictocraties.

Il n'y a plus, depuis les années 90, une barrière, un véritable rideau de fer, entre les prétendus sachants et les autres, a priori déclarés non-sachants, voire incultes ou idiots.

Cette réalité a un prix. Elle demande beaucoup d’efforts de part et d’autre pour accepter de discuter sans s’invectiver, s’écharper. Malheureusement, un peu partout, ce n’est déjà plus le cas ! On le voit sur l’Ukraine et la Russie. Pour beaucoup, l’Ukraine n’aurait pas dû bombarder les villages russes et causer des milliers de morts. La Vérité n’est sûrement pas celle-ci ?

Qu’importe la Vérité ! Le pays démocratique dans lequel je vis me permet de dire tout et n’importe quoi.

Pour beaucoup d’entre nous, le « Je pense donc je suis » (cogito, ergo sum) s’est transformé en « Je suis libre, sur Agoravox et/ou sur les réseaux sociaux, de publier ce que je veux. Donc j’existe ! Et je peux enfin me faire entendre ! ».

Je suis moi-même dans ce cas. Aucune maison d’édition n’a voulu publier mes livres. Publier par exemple ma Vérité sur « Le mariage de la carpe et du lapin » comme celle sur « Appolon fils de Zeus, le Dieu des dieux ? ». Heureusement, je suis sur Agoravox et autres médias sociaux virtuels, médias sur lesquels je vais prochainement publier une synthèse de chacune de ces deux Vérités.

(*) définition Le Robert :

Ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment (par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée) [opposé à erreur, illusion ].

]. Connaissance conforme au réel ; son expression (opposé à erreur, ignorance ou à mensonge). Connaître, dire la vérité sur qqch.

Crédit photo : ICI.