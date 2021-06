La vérité sur l’origine du Covid-19 : fuite de laboratoire à Wuhan ?

Koi koi koi mais qu’est-ce qui raconte le monsieur ?

On nous aurait menti ?

Non non non le virousse c’est le pangolin d’ailleurs il était en première de couverture dans the ECONOMIST the world in 2019

Faudrait pas prendre les agoravoxiens pour des complotistes quand même !

Et pi avec les vaccins miraculeux on ne parlera plus de ça dans 3 mois.

Piou piou piou piou