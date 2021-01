LA VIE DE CHATEAU - Volet n° 2

François 1er ramène d’Italie avec lui, où l’art dans ce pays est à son apogée, nombre d’artistes italiens qui contribuèrent à l’essor architectural et artistique dans le royaume de France. Cependant, la période dite de « renaissance », sera une période fort contrastée et incertaine. La société austère du Moyen-Age très marquée par la chrétienté, fait place, sous le règne des Valois, à une société ivre de plaisirs et de luxe, qui n’ira pas sans les ébranlements communs à toutes les époques de grands changements. Les guerres de religions viendront ternir cette période d’épanouissement culturel.

Cela commence par les châteaux et la fin de leur usage militaire. Le château-fort a marqué les esprits, mais il sera à seul usage d’habitation. Son style général demeure, il obéit toujours aux traditions et « à l’idée que s’en fait toujours la noblesse liée aux prouesses des armes ». Mais, sous l’influence italienne on va y rajouter du luxe et s’en trouveront transformés. Ces demeures vont s’orner de décorations extérieures comme par exemple, des lucarnes ouvragées, « comme autant de petites façades de temples fabuleux ».

L’intérieur et leur aménagement.

Il diffère de celui du Moyen-Age et le confort va en s’améliorant sensiblement. Les humanistes ont une influence certaine sur l’équilibre des formes et le désir de placer « l’homme au centre de l’univers ».

L’art de la perspective est subordonnée à la recherche de la « proportion dorée » ou du « chiffre d’or », un retour aux ordres antiques, expression de la Renaissance.

Les premiers à adopter ces nouvelles règles sont les châteaux royaux qui vont essaimer dans le royaume, les Valois vont en faire construire un nombre très important, tout le long de la Loire, notamment.

Immédiatement les seigneurs les imitent en mettant leur demeure au goût du jour, par divers rajouts donnant un aspect hétérogène, typique des châteaux de cette période.

Jusqu’au XVIIIe siècle, l’architecture des châteaux va donc constamment évoluer et n’aura plus rien à voir avec le passé. Plusieurs influences vont transformer les codes de construction. Qu’elle fût d’inspiration nordique ou italienne, l’architecture française va y trouver un juste équilibre. Les pairs du royaume, les seigneurs de haut-rang se font construire de véritables palais où règne « l’esprit du temps », raffinement. L’intelligence créative va produire une floraison architecturale qui perdurera pendant deux siècles, avant de disparaître dans la tourmente révolutionnaire.

Les caractères généraux de la Renaissance.

Il faut compter deux périodes : la première renaissance de 1509 à 1534, et la deuxième renaissance de 1530 à 1559, précédent le classicisme.

Au début du XVIe siècle, l’art gothique dont l’expression la plus aboutie est le style Louis XII n’est pas tout à fait mort. Cette période architecturale nous a laissé un nombre impressionnant d’édifices. Ils sont remarquables comme le palais ducal de Nancy, l’aile Louis XII du château de Blois, le chateaux de Chateaudun.

Il est à noter que l’appellation « renaissance », n’est pas tout à fait justifiée, car il s’agit en fait d’une évolution continuelle de l’art, plutôt qu’une renaissance en elle-même.

La « Renaissance » va durer jusqu’en 1589, se terminera avec Henri III de Valois et englobera la quasi totalité du XVIe siècle.

L’Italie, grande inspiratrice.

Les Français découvrent, enthousiasmés, les palais italiens lors des campagnes d’Italie de Charles VIII en passant par Louis XII et enfin François 1er. Non seulement l’afflux d’artistes italiens participent à cette évolution, mais aussi et c’est important, la publication d’ouvrages sur l’art antique que dévorent littéralement les artistes français séjournant en Italie et vont profondément changer leur perception et conception de l’art.

A partir de là, une question se pose : à qui doit-on attribuer les édifices de la Renaissance, aux Italiens ou aux Français ? Visuellement, ils sont reconnaissables à des détails grâce auxquels nous pouvons retrouver les influences des uns par rapport aux autres.

Les constructeurs italiens : ils affectionnent les façades plates, sans avant-corps, les toitures invisibles, les immenses corniches.

Les constructeurs français : les façades tourmentées, les tourelles et les tours, les immenses toitures avec de hautes souches de cheminée.

Mais il faut prendre en compte le croisement des deux influences, aussi pour les châteaux de la Loire, il est difficile d’attribuer exclusivement soit aux Italiens, soit aux Français, la construction. C’est une assimilation tenant compte aussi du climat et des goûts des commanditaires.

Exemple : le Chateau de Chambord dont le premier projet fut celui de Dominique Cortone dit le Boccador, projet modifié par un Français en y rajoutant l’escalier à double révolution.

En conclusion, il semble bien que les Italiens aient réalisé les projets et que les Français en aient finalisé la réalisation en surveillant les travaux jusqu’à leur terme. Car à l’observation, les Français ont interprété les Ordres gréco-romains durant la première renaissance, en mettant en avant une plus grande liberté dans la geste architecturale.

Soyons clairs : la France doit tout ou presque à l’Italie, concernant les décorations. Les Italiens nous ont initiés à une grammaire ornementale entièrement nouvelle.

Il est intéressant ici d’en détailler les grandes lignes.

Les façades.

La véritable renaissance française a commencé avec les façades. La première innovation se produisit en 1509 avec la création du portail du château de Gaillon dans l’Eure. Qu’y voit-on ?

Dans les avant-corps...une travée verticale obtenue par une superposition de pilastres ornés d’arabesques et par le raccordement des chambranles.

Ce sera une première tentative, mais elle aura sur le style architectral, un considérable retentissement.

Azay le Rideau : où l’ordonnance type des châteaux de la Loire avec étagement de fenêtres accostées de pilastres. Le raccordement des chambranles se fait par des stylobates ayant la hauteur des allèges entre deux coprs de moulures, formant deux longs bandeaux moulurés.

Bien sûr, tous les châteaux n’ont pas suivi l’exemple de Gaillon et sont restés fidèles aux codes du Moyen-Age comme le château d’Ussé et de Chaumont, d’Amboise, ayant conservé le style gothique sur lequel je reviendrai en détail dans un prochain volet.

Fenêtres, lucarnes, portes.

Les fenêtres à chambranles rectangulaires étrésilloné par une croix latine en pierre avec meneau vertical, et traverse, d’où le terme général, fenêtres à meneaux.

Les profils du meneau et de la traverse sont restés longtemps prismatiques (Azay le rideau), pour devenir rectangulaires par la suite.

Les lucarnes.

Ces éléments de décoration sont inconnus en Italie. Ils consistent en une fenêtre supportant un entablement sur lequel s’élève un fronton, toujours d’une extrême recherche. Parfois rectangulaire, il peut être en quart de cercle, avec un amortissement pyramidal. Souvent ornés de coquilles et de modillons, et accosté de deux pinacles. Ex : (Château de Lude).

A noter que les lucarnes sans entablement-linteau sont rares.

Les portes. Elle se composent des mêmes éléments que les lucarnes. Comme à Chenonceaux avec la magnifique porte de la tour des Marques.

Travées à colonnes.

Les travées type dans les châteaux de la Loire sont à pilastres superposés.

Vers 1535, où l’on s’oriente vers le classicisme, apparaîtront les travée de colonnes– en Normandie – ex : (à Caen) avec l’Hôtel d’Ecoville, où l’on trouve des entablements très classiques avec des ressauts au droit des colonnes. La façade de l’Hôtel d’Ecoville est originale, car les lucarnes, au lieu de se trouver au dessus des fenêtres, se trouvent au-dessus des travées de colonnes.

Entablements, baies géminées, pilastres et corniches.

Les corniches empruntent aux Italiens leurs éléments décoratifs comme les oves, les denticules et les caissons. Le type d’entablement du début consiste en un rang d’arcatures à coquilles surmonté d’un rang de modillons . Le revers d’eau, si utile pour éloigner l’eau du parement du mur disparaît même dans les bandeaux corniches entre les étages, il réapparaîtra avec la deuxième Renaissance. Les pilastres forment un des éléments décoratifs les plus importants. Ils sont ornés d’arabesques ou d’un losange comme à Beaugency.

L'hotel de Beaugency.

Il comporte une imposte géminée. Mais les architectes ont pris des libertés et des incorrections apparaissent dans l’application des éléments antiques : comme par exemple le meneau de la fenêtre du premier étage au milieu de la façade n’est pas dans l’axe du portail.

LES CHATEAUX DE LA LOIRE : Première Renaissance - 1509 - 1534

Jamais l’architecture en France n’a fait preuve d’autant d’élégance, de légèreté et de fantaisie. Il se dégage une saveur particulière de ces châteaux de la Loire où nous voyons les maîtres maçons français, encore tout imbus des saines traditions du moyen-âge … faire toujours accorder la structure avec la forme et allier aux silhouettes hardies et pittoresques du moyen âge, la décoration de la Renaissance italienne.

Bien que l'on conserva par tradition l'appareil défensif qui n'est plus qu'un simple décor, le pittoresque va effacer désormais la rigueur militaire.

Azay le Rideau.

Les tourelles sont un rappel des échauguettes, mais conçues avec grâce. Les petites fenêtres remplacent les créneaux des chemins de ronde. Azay le rideau est un château royal où les plus beaux motifs les ornent, comme pour l’escalier, un des premiers à rampe droite.

Le château de Lude.

Exemple le plus frappant, ancien château féodal transformé en château de villégiature ; la travée de pilastres vient couper le chemin de ronde. Nous avons là un mélange des deux styles du plus heureux effet : la sobriété et la robustesse mêlée à la majestueuse décoration renaissance où l’on peut admirer la noblesse de l’ensemble.

Chambord.

Il faudra près de 18 000 ouvriers de 1526 à 1544 pour sa réalisation. De dimensions particulièrement imposantes, il a un total de 58 mètres : la lanterne mesure à elle seule, 38 mètres de hauteur.

Le plan initial est celui de tous les châteaux français du moyen âge : avec un donjon composé d’un bloc carré flanqué de quatre tours rondes. Mais l’apport italien est important, la terrasse recouvrant la salle de garde en forme de croix grecque.

C’est l’Italien Dominique de Cortone qui en est l’auteur du plan primitif.

Quant au fameux escalier à double spirale, il est l’oeuvre d’un français. Cette double spirale tourne l’une dans l’autre autour d’un noyau ajouré de sorte qu’on peut monter et descendre sans se rencontrer.

Les créneaux ont été remplacés par un balcon.

Or, ce château nous réserve bien des surprises. En effet, Chambord est une des plus étranges conceptions de l’histoire de l’architecture : sa façade d’une sobriété extrême, presque classique, ne fait pas prévoir la richesse prodigieuse des combles, véritable foret de lucarnes et de souches de cheminées que domine l’immense lanterne soutenue par nuit arcs-boutants… Il y a une recherche de polychromie dans les souches de cheminées et les lucarnes qui sont incrustées d’ardoises.

