La vie de luxe des hauts fonctionnaires de l’assemblée nationale

Prenons par exemple Michel Moreau, secrétaire général du président de l'assemblée nationale.

Ce haut fonctionnaire touche 17 000€ chaque mois. Il habite dans l'enceinte du palais bourbon à Paris, dans un maginfiique 182 m² dont il ne paye pas le loyer. Il aurait également un majordome logé quant à lui dans un 49 m², sans loyer également : https://www.francetvinfo.fr/economie/budget/polemique-appartements-gratuits-a-lassemblee-nationale_2574856.html



Un "logement de fonction", une "nécessité de service" ! C'est à croire qu'on est revenu à l'époque de l'ancien régime avec des nobles et leurs valets !



Le directeur de cabinet, Éric Fallourd (au centre de la photo) vit quant à lui dans un 149 m² à Paris.



Le chef du département climatisation ("génie climatique") vit dans un 167 m², celui du département électrique vit dans un 102 m². Tout ça gratuit évidemment. Les deux gagnent 7 750€ par mois.



Au total, les fonctionnaires de l'assemblée nationale se partagent 1 700 m² de logement sans loyer dans l'enceinte du palais bourbon ou à proximité.



« Pourquoi un ministre devrait-il être payé plus qu'un ouvrier ou qu'un balayeur ? » - Lénine



Le salaire moyen des français est de 2 250 euros. 10 millions de personnes sont aujourd'hui touchées, de près ou de loin par la crise du logement. Pendant ce temps une pseudo élite de privilégiés vit confortablement avec des salaires incroyables et dans des logements de fonction qui ressemblent plus à des palais.



Non seulement ce sont des parasites, mais en plus vu leurs résultats il n'y a pas de quoi se payer autant. Mais le pire c'est qu'ils traitent avec mépris et violence tout le reste de la population, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin.



Quand les gardiens de prisons demandent une petite amélioration de leurs conditions de travail, on leur envoie les CRS. Lundi dernier (15 janvier), l'état a fait déployer (sans rire) une centaine de cars de CRS pour contrer une petite manifestation des ouvriers du bâtiment dans Paris : http://www.leparisien.fr/paris-75/les-ouvriers-du-batiment-bloquent-l-avenue-kleber-15-01-2018-7502589.php. Ce lundi quand Macron se rendait à l'usine Toyota d'Onnaing dans le nord. Il était entouré de CRS, tout ça pour bloquer une dizaine de manifestants : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/valenciennes/onnaing-macron-usine-nordiste-toyota-annonce-investissements-1406165.html



Si "nos" dirigeants paniquent comme ça pour si peu, qu'est-ce ça sera quand les choses vont devenir sérieuses ?

Source : http://www.proletaire.altervista.org/marxisme/actualite/luxe-assemblee-nationale.php

Analyse communiste => http://www.proletaire.altervista.org