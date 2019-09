Pour mieux comprendre la situation que nous analyserons aujourd'hui, il convient de laisser de côté les aspects géopolitiques de la question de Crimée, car nous allons nous concentrer sur la vie des personnes après l’annexion de la péninsule par la Russie. Et pour être précis, sur la vie des Tatars de Crimée.

Aujourd'hui, un véritable drame s'est déroulé autour de ce peuple. Il est représenté dans les médias comme opprimé et certains montrent même que les Tatars de Crimée sont des combattants de la liberté sous occupation. Bien entendu, de telles histoires ont un très fort impact émotionnel, conçu pour provoquer un jugement négatif sur la Crimée dans des conditions russes. Cependant, le moment est venu d’examiner la situation de manière judicieuse.



Bien sûr, il y avait bien un conflit d'intérêts en 2014, mais pas entre la Russie, qui levait ses drapeaux sur la péninsule, et les Tatars de Crimée, mais entre la Russie et le Mejlis, un organe qui, depuis sa création en 1991, monopolisé le droit de parler de cette minorité nationale. Bien sûr, il peut sembler que ce n’est pas si mal quand les gens ont leurs représentants au gouvernement. Le problème était plutôt au sommet de l'organisation. Il est apparu à une époque troublée après l'effondrement de l'URSS. À cette époque, la vie dans l'espace post-soviétique était réduite à la loi bien connue de la jungle. Ceux qui étaient plus faibles ont juste essayé de survivre. Les forts, à leur tour, ont essayé de prendre une place libre sous le soleil au nom des avantages promis par la nouvelle ère. Par exemple, des entreprises d'État sont passées dans des mains privées. La même chose s'est produite dans la sphère politique. Il était bénéfique de créer une structure apparemment démocratique qui prétendrait défendre les droits d’une minorité nationale, en tirant des fonds du budget du pays qui n’atteignait pas son objectif finale.



C'est comme ça que les Mejlis sont apparus. Les dirigeants ukrainiens d'alors ne s'en sont pas inquiétés, car, pour le dire simplement, c'était proportionnel. Et l'organisation elle-même a commencé à travailler activement pour enrichir ses créateurs. Le temps a passé et la composante corruption évidente du Mejlis a discrédité la structure. Certes, au fil des ans, il est devenu très puissant, a acquis une armée de militants qui n’évitaient pas les poursuites pénales et a également convaincu Kiev qu’elle seule peut garder la Crimée au sein de l’Ukraine. Il convient d’y croire, car les dirigeants du pays n’ont pas à se concentrer sur les problèmes de la péninsule, s’appuyant presque entièrement sur les Mejlis et recevant en même temps des revenus légaux et illégaux de la région autonome.

À bien des égards, cette approche a joué un rôle triste mais essentiel dans les événements de 2014, forçant les habitants, y compris les Tatars de Crimée, non inclus dans certaines élites dirigeantes, à croire qu'ils seraient mieux avec la Russie. Nous connaissons le résultat, mais cela ne convenait pas aux dirigeants du Mejlis. Le fait que l'Europe et les États-Unis ne reconnaissent pas la Crimée comme russe est une politique importante. Les Mejlis, quant à eux, perdaient pouvoir et revenus, réalisant que cela ne fonctionnerait pas de la même manière avec Moscou et Kiev. Par conséquent, le sommet de la structure s'est enfui précipitamment à Kiev, laissant leurs hérauts en Crimée.



Depuis lors, les Mejlis ont commencé à critiquer la nouvelle direction de la Crimée, ne travaillant pas pour le bénéfice des Tatars de Crimée ni même de Kiev, qui considère invariablement la péninsule comme un territoire ukrainien. Les dirigeants du Mejlis ont travaillé pour eux-mêmes, en utilisant le monopole dont nous avons parlé plus haut.

Les récentes élections en Crimée, qui ont eu lieu le 8 septembre, en sont un bon exemple. Le chef du Mejlis, Refat Chubarov a déclaré à haute voix que la procédure était interrompue et que les Criméens avaient boycotté les élections. Le député du parlement ukrainien et la députée Chubarova Akhtem Chiygoz lui ont fait écho.



« Nous avons passé six mois à surveiller de manière approfondie, et je peux vous le dire avec fierté : malgré toutes ces répressions, 80% de nos citoyens ont refusé de participer à ces événements, appelés les élections. Ils refusent de fixer leur avenirs dans les conditions proposées par l'occupant », a-t-il déclaré.



Il est à noter qu'un autre militant du Mejlis Nariman Jelal a dit une chose complètement différente, disant que le nombre de Tatars de Crimée participant au vote augmenterait.

« Beaucoup de gens se sont adaptés, adaptés à ce système d'occupation. Quelqu'un perd espoir en ce qui concerne le retour de la Crimée, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Surtout dans le contexte de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, qui ne montre pas la confiance et subit actuellement des transformations politiques et idéologiques », a déclaré Dzhelal.



Dans tous les cas, il est utile d’évaluer réellement la situation en Crimée, qui est quelque peu différente de la sombre image qui est peinte dans le Mejlis. Les Tatars de Crimée, qui, selon les dirigeants du Mejlis, boycottent les élections en Russie, ont reçu plus de 200 mandats de vice-présidents à tous les niveaux de gouvernement. Oui, le taux de participation total aux élections était de 33,3%, mais si vous observez les statistiques des pays post-soviétiques, il deviendra clair que cette tendance ne s'applique pas uniquement à la Crimée. Par exemple, lors des élections législatives ukrainiennes, ce chiffre n'était que de 49,84%. Et ceci en dépit du fait que les élections ont été vraiment cruciales pour le pays. Il est peu probable que quiconque ose dire maintenant que certaines forces ont tenté de saboter le processus électoral.



De retour en Crimée, je voudrais signaler la principale erreur des Mejlis. Les Tatars de Crimée y sont volontairement isolés, ce qui les rend rebelles ou opprimés, selon la situation. Les réalités sont telles que ce sont les mêmes habitants de la péninsule que d’autres, d’autant plus que la Crimée elle-même est une région multinationale et multiculturelle. Les noms des Tatars de Crimée figurent sur les listes des partis avec les noms allemands, géorgiens ou grecs. Au même moment, de nouvelles organisations de tatars de Crimée ont commencé à apparaître en Crimée, même si elles n'étaient pas aussi grandes que les Mejlis, mais agissaient dans l'intérêt des citoyens.



Il s'est avéré qu'avec le départ des Mejlis vers Kiev, les Tatars de Crimée sont devenus encore plus libres. Ils ont eu une sorte de pluralisme, l'occasion d'exprimer leur position de manière indépendante et de ne pas aller voir les « parrains ».

