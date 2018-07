Un article paru sur le journal Le Monde a attiré mon attention... son titre : comment optimiser sa vitesse de lecture ? Il s'agit d'utiliser une présentation informatisée séquentielle rapide qui pourrait être une méthode de lecture révolutionnaire pour demain.

Incroyable ! On nous montre un minuscule écran (celui d'une montre connectée par exemple ou d'un téléphone mobile) qui permet d'accélérer radicalement notre vitesse de lecture. Les mots défilent, un par un, parfois coupé en deux ou trois séquences en accéléré !

Avec cet appareil, nous voilà transformés en robots lecteurs ! Plus le temps pour nous arrêter sur une phrase, plus le temps de réfléchir, de nous poser des questions.

Plus le temps pour le rêve, pour la part d'imagination : oui, on lit plus vite, mais quel est l'intérêt si le message n'est pas bien digéré ?

Notre monde est bien celui de l'accélération, de la vitesse : tout s'emballe, les innovations nous submergent sans arrêt, une innovation en chasse une autre, un système informatique en remplace un autre, un smartphone succède à un autre...

La vitesse s'impose partout : les adolescents sollicités par de nombreux médias ne prennent plus le temps de lire, c'est le règne des SMS qui s'impose, le règne des messages rapides : peu importent l'orthographe, la grammaire !

De plus en plus, les adolescents qui entrent en classe n'ont qu'une envie : en ressortir, on les voit les yeux rivés sur leur portable pour vérifier l'heure.

On les voit peu concentrés, impatients, pressés : il semble que le monde actuel leur imprime un rythme de vie où il faut toujours aller plus vite.

Dans un monde où les loisirs sont si multiples, il faut passer sans cesse d'une activité à une autre, parfois même les adolescents sont à l'écoute d'une émission de télévision tout en taquinant leur ordinateur.

La vitesse ! C'est bien là une composante essentielle de nos sociétés ! Je suis, ainsi, étonnée de ce nouveau système informatique ou encore des tablettes tactiles où il suffit d'effleurer un écran pour passer d'une image à une autre !

A-t-on le temps de regarder vraiment ces images ?

Dans le travail aussi, le temps s'accélère : l'informatique permet d'aller toujours plus vite.

La lecture sur internet s'apparente à un "sport de glisse", comme l'écrit Alain Finkielkraut : on passe d'un texte à un autre dans des lectures fugaces...

Ainsi, la vitesse nous fait vivre dans un monde superficiel : l'attention se perd, se délite et l'être humain est emporté dans un tourbillon d'informations diverses... et bien sûr, la réflexion en pâtit...

