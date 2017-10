La voie du juste et « balance ton porc »

« Un homme, ça s’empêche », est une formule qu'utilisa le père d’Albert Camus et que le prix Nobel de littérature reprit à son compte à propos de son positionnement moral sur la guerre d'Algérie. Cette formule en forme de recommandation illustre bien les idées d'Albert Camus sur la liberté et la responsabilité. Elle n'est pas sans rapport avec le célèbre précepte « abstiens-toi ! ».

Karl Jaspers, dans son Introduction à la philosophie (partie VI – L’homme) relate cette anecdote qui résume également le concept : « Un accusé voulut un jour plaider son innocence devant le tribunal : il allégua qu’il était né avec des dispositions qui l’avaient entraîné au mal et que, ne pouvant agir différemment, il ne devait pas être tenu pour responsable. Le juge répondit avec esprit que la même raison justifiait également sa conduite à lui, juge : il ne pouvait pas non plus faire autrement que de condamner, étant ce qu’il était et forcé par-là d’agir selon les lois données. »

La liberté ne va pas sans responsabilité et cette responsabilité consiste souvent à s'abstenir de commettre des actes qui pourraient nuire à autrui.

Les réseaux sociaux qui se sont emparés de l'affaire Weinstein ont créé un forum nommé "balance ton porc". Ce forum dénonce les abus réels et supposés de nombreux hommes qualifiés de "porcs". Mais, ce faisant, il ne respecte pas le principe "abstiens-toi !" ni celui qui dit « un homme, ça s’empêche ». En effet, cette formule vaut aussi pour les femmes, puisqu'elles sont les égales des hommes. L'intention et le but de ce forum sont donc injustes.

Injustes parce que le libellé ainsi affiché signifie "dénonce". Autrement dit, il s'agit d'une invitation à livrer les identités des hommes et de les livrer en pâture au reste de l'humanité. C'est là une incitation à la délation et de nombreuses personnes ne s'y sont pas trompées en déversant leur bile et leurs versions personnelles de faits pour la plupart invérifiables.

Injustes parce que les hommes ne sont pas des porcs et que ce titre de forum semble indiquer l'inverse en opérant un amalgame dangereux.

Injustes enfin parce cette réaction est disproportionnée et aveugle. Elle frappe sans aucun discernement tout acte qualifié de harcèlement qui va de la simple "drague lourde "au viol caractérisé. Elle met tout dans un même sac : tout se vaut au niveau de la vilénie : un simple mot de trop sans récidive et les actes les plus abjects. Elle met tous les hommes dans une même sac aussi.

Une femme, ça s'empêche ! Le principe de Camus englobe les femmes. Elles n'en sont pas exemptées et doivent, tout comme les hommes, faire preuve de retenue dans ce qu'elles expriment publiquement. Il n'est jamais bon de lancer une initiative d'envergure de ce genre sur le seul fondement d'une impulsion. Et le résultat est aujourd'hui un déferlement de bas-instincts pour dénoncer moralement d'autres bas-instincts.

Une femme, ça s'empêche ! Tout comme un homme. Seul l'enfant bénéficie d'une présomption générale d'innocence, la femme, elle, est une adulte tout comme l'homme. Sauf preuve du contraire, la femme qui est un être adulte est supposée donner son consentement aux actions qui portent sur son corps. En tant qu'adulte, elle a à répondre de sa responsabilité, certes bien moindre que celle de l'agresseur, dans les cas où elle a manifestement déployé ses charmes dans des buts précis (comme pour obtenir un rôle dans un film ou autre avantage).

Que l'on ne décerne pas une qualité d'innocence présumée à toutes les femmes ! Ni un brevet de vertu universel ! Les femmes le savent bien lorsqu'elles parlent entre elles : toutes ne sont pas des saintes. Ainsi va l'humanité, dans son égalité de qualités, de défauts, de vertus et de vices, également répartis entre les deux sexes.

Le lieu d'écoute, le lieu de dépôt de plainte en bonne et due forme, doivent prévaloir sur les comportements excessifs et stigmatisant qui paraissent avoir pour but principal le défoulement contre la gent masculine. Les femmes ont aussi à faire preuve de retenue dans leurs jeux de séduction. S'il existe des "porcs", il existe aussi des allumeuses qui ne donnent pas toujours l'impression de se se sentir responsables des effets qu'elles peuvent produire dans certaines circonstances ou auprès de certains hommes ("porcs" en puissance).

Cela dit, il ne sagit en aucun cas de renverser les choses et de stigmatiser les femmes qui soignent leur apparence. Puisque, redisons-le (on ne le répétera jamais assez) : "un homme, ça s'empêche".

Ce forum tel qu'il est libellé (appel à la délation aveugle) commet une grave injustice à l'égard des hommes en général, et à l'encontre d'hommes en particuliers dont les identités sont révélées sur la toile sans qu'ils aient pu faire valoir leur défense.

Dans « Criton » de Platon, Socrate et Criton conviennent qu’il n’est jamais bon de commettre une injustice, et qu’il n’est alors certainement jamais bon de répondre à une injustice par une injustice, même quand sa vie en dépend, car « c’est une obligation sacrée de ne jamais rendre injustice pour injustice, ni mal pour mal. »

Il n'y a rien de juste dans ce forum, ni du point de vue de la justice (les droits des personnes signalées sont bafoués) ni au sens de justesse de la pensée. En effet, il n'y a rien de juste à former son opinion, à la caler, sur ce qui est excessif. Or, il y a bel et bien excès dans les deux cas : que ce soit les faits réels signalés et que ce soit les réactions incontrôlées qui les dénoncent. L'objectif de justice est-il recherché ? On peut en douter. La recherche de l'objectivité des faits et de la justesse de la pensée ? Pareil !

Il reste pour le juge et pour le législateur un gros travail à réaliser pour garantir le respect de la dignité des femmes. Aux éducateurs (au sens large : parents, école, institutions, médias, intellectuels...) aussi. Sur ce point au moins il y a unanimité. Pareillement, il devrait y avoir unanimité sur le précepte ancien qui dit "à chacun son dû". A savoir que chacun a pour soi et pour dû (pour le reste de la société) le respect de sa dignité humaine et de sa vie. Jamais personne ne doit être forcé à agir contre lui-même pas même quand il s'agit d'aider son prochain, car "aime ton prochain comme toi-même" ne veut pas dire "aime ton prochain contre toi-même". L'excès de justice, cela s'appelle la vengeance et la vengance n'est pas acceptable en société. L'excès de bienveillance et de tolérance est une violation du principe "à chacun son dû", un viol de la dignité humaines générale.

Quand une femme dit "non", qu'elle soit votre femme, une allumeuse ou même une prostituée, elle met en avant le respect de la dignité de sa personne et cette dignité est par principe inattaquable. Envisager quelque exception que ce soit à ce principe absolu, c'est corrompre le principe, le saper à la base autrment dit de façon "radicale" comme dit Kant. Ce principe devrait être étendu au-delà du seul cas des femmes victimes d'abus et de violences...