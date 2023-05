La voiture électrique : elle agit et pense pour vous...

Une voiturette éclectique cé un sistème de conduite qui pourré parètre idéale.. Mais quand j’y conduit mon percheron j’y me sent plus libre et plus en sécurité ! Pas de danger qu’y pense mal tellement qu’yl é con.. y pense pas ! La seule conecxion cé mes éperons dans les flans quand y se mé en mode dégradé ! Le confort interieur dépend énormément des conditions extèrieures et le siège é parfait pour les exercices abdo-fessiers. L’emprunte car bonne cé sa bouse sur le chemin qu’y fo etre con pour allé glissé dedans come sur du verglas ! Il é pas trop rapide mé j’y ai tout mon tant et plus qu’y se recharge avec du foin ce qui en fête un viecule adapté pour la campagne.. Et puis quand deux percherons se croises y a jamé de morts..