La voiture, ma liberté... perdue !

article teinté de beaufitude inverse et de parisianisme ignoré !





Oui, je prends ma voiture lorsque je vais travailler, même a Paris. je pars en général un peu plus tard (8h 45 envirn pour arriver a 9h et demi) et j’arrive comme tout le monde après le café que j’ai déjà pris tranquillement chez moi avant.

L’horaire correspond au « trou » entre ceux qui doivent travailler avant 9h et la sortie ensuite des retraités et des livraisons.

Idem pour le retour.





Et, je prends du plaisir a rouler, même lorsqu’il y a les feux, les travaux et les flics. Rien d’autre n’est préférable qu’avoir un son de qualité dans une voiture confortable. Pas de bousculade, ni trop froid, pas trop chaud, pas d’odeur ni de promiscuité... Il me manque juste parfois d’avoir des canaux de radio qui diffuseraient le son de certains canaux de télévision (comme BFM avec TMC pendant le final de Bourdin). J’aimerai pouvoir suivre les discussions quelquefois animées des chaines d’infos.





Rien que pour cela, je paye tous les frais de mon automobile, son credit, son assurance, son entretien son carburant et ses éventuelles amendes.





Je m’interdits d’avoir le raisonnement financier et dénué de toute humanité d’un comptable qui vous présente le cout au km de sa propre voiture comparée au km de transport en commun.

Voyager quand cela me plait, avec mes bagages où je veux quand je veux, par l’itinéraire qui me plait dans d’excellentes conditions de confort et en conduisant moi-même.... car au final, la voiture me sert aussi pour partir en vacances, aller chez mémé ou tante Sophie, revenir d’Ikea ou de carrouf, et faire une virée d’inspiration quand on me fait ch..r au bureau ou la semaine d’indisposition de ma tendre épouse. Vous savez en mesurer le coût au km vous ?





Alors, tant que personne ne m’ôte cette liberté qu’on tente de me grignoter avec les contrôles techniques (ouf, il reste les voitures de collections), les limitations de vitesses, les Critair et autres inventions complétement déconnectées de la réalité je continuerai a utiliser, même a Paris ou au centre de Nice (et ses camera punitives) ma voitures perso.





cela s’appelle le plaisir (la passion si vous voulez) et je vous invite tous à réfléchir deux secondes sur les raisons réelle des restrictions qu’on met sur l’automobile. j’espère aussi que son extraordinaire engouement n’est pas le chant du signe de notre liberté effectivement portée par nos automobiles.