La volonté de Dieu ( réflexion à connotation plus politique que métaphysique )

Message à Mr Marcel MONIN,

Je vous cite :

"On assiste dans le monde, et en France, à la diffusion d’une conception théocratique de l’Etat. Forme d’Etat qui est pratiquée dans nombre de pays du Moyen Orient. Et qui se serait peut-être installée jadis dans nos contrées (autour d’une autre appareil dogmatique), si, en France ou à côté, les rois n’avaient pas été en conflits fréquents avec la Papauté."

J’ignore ce que l’expression « nos contrées » désigne mais s’il s’agit de territoires et de peuples de l’Europe, je vous réponds qu’en France tout comme en Europe et tout comme d’autres civilisations dans le monde, se référer à Dieu pour la légitimité du pouvoir est fréquent et est souvent le marque d’une civilisation avancée. Ce n’est ni une nouveauté, ni un principe archaïque, mais une conception politique respectueuse du lien entre peuple, souverain, territoire et Dieu. Les « conflits » entre rois de France et la papauté ou si vous préférerez entre le Lieutenant du Christ et le Trône de Pierre sur la primauté du pouvoir ne remettent en rien ce principe premier : la légitimité politique doit venir de Dieu et la politique doit être en accord avec la volonté de Dieu.

Nous vivons une époque en France de déchristianisation terminale avec sacralisation du Veau d’Or. Les notions de peuple, souverain, territoire et Dieu veulent même être effacées des consciences. Les esprits aux faits de cela expliqueront si nécessaire à qui veut l’entendre qui les a remplacées et par quoi. Quant à la prospérité en France des salafistes, des frères musulmans, des fichiers « S » et des terroristes, beaucoup peineront à envisager de croire que ce n’est pas une oeuvre catholique mais précisément celles de leurs adversaires actuellement au pouvoir. Ce résultat est qu’une conséquence très minime de la destruction de la catholicité dans notre patrie depuis plusieurs siècles. Beaucoup s’émeuvent des conséquences sans vouloir en comprendre les causes.

Respectueusement