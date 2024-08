« La vraie vie c’est les jeux », dixit Macron

Vivre dans une frénésie permanente de supporters déchainés, voila l’issue ! Pour Macron, « La vraie vie, c'est ce qu’on a vécu ces dernières semaines. » Au diable le chômage, les fins de mois impossibles, les hôpitaux dont les patients meurent sur les brancards des urgences, les matraquages policiers, le flicage, l’insécurité, l’éducation au rabais et le nombre de milliardaires qui augmente chaque année au détriment de la masse qui se paupérise. Macron l’a dit tout content de lui entouré des habituels faire-valoir comme la Valie Pécresse debout derrière lui qui bâille aux corneilles, l’Amélie OC qui essaye de s’incruster dans le cadre caméra et l’Attal qui tire une tronche de 2 km : « la vraie vie ce sont les jeux ! » Pourtant, « la trêve olympique » décidé par MMZ (Macron monarque zéro) est terminée, mais il aimerait bien que ça continuasse histoire d’endormir le quidam, de claquer des bises aux champions, de les palper, tripoter et en bon manipulateur entre autres, de pousser dans le dos la pauvre fifille de Teddy Riner dans les bras de son géant vert de popa… Tout a été bon pour faire briller le monarque plusieurs fois par jour, et avec sa modestie habituelle il nous rappelle combien il a eu raison d’imposer cette cérémonie d’ouverture sur l’eau, combien la Seine est devenue baignable, que le quota de médailles a été atteint, en oubliant l’absence des russes, et en nouveau président autoproclamé du CIO décerner tel l’Auguste une médaille d’or à tous les français… Qui ont eu les moyens et le temps de suivre cette mascarade couteuse. L’Équipe, quotidien sportif en gros titre « Emmanuel Macron : ceux qui n’ont pas cru dans les jeux se sont trompés. » Na ! Pas un mot sur la valetaille des volontaires virés Manu-militari lorsqu’ils n’ont plus été corvéables et donc pour eux fini le QR code pour regarder les épreuves gratuitement ; retourne à ton néant manant et va payer cinq euros pour aller beugler dans la Fan zone ! Quant aux « déplacés », aux travailleurs au noir, comme au Qatar, ils n’existent pas, et ne sont mentionnés que sur les RS, d’extrême droite, antisémite, d’extrême gauche et de « peine à jouir », dixit aâne Hidalgo, la nageuse sachant nager sans son chien… Macron, planant toujours dans une autre galaxie, s’autofélicite que deux cents places d’accueils ont été créées… Pour douze mille demandeurs.

À ma connaissance, un seul athlète s’est-il plaint de cet état de fait concernant les soutiers de l’Olympe ? Les athlètes trop occupés, ces chéris bibi à sangloter sur les lits en carton, la bouffe à la cantoche, de comment utiliser tous ces préservatifs distribués gratos par Paris 24 et le merdier des transports. ils/elles n’ont pas eu un seul mot pour ce manque de droit de vivre. Ils n’ont pas bronché concernant les arrestations d’écolos et de journalistes, on est loin des poings gantés levés de 1968 ! Eh oui, on ne peut pas contenter les sponsors, s’entrainer comme une bête et entrainer les supporteurs à protester à propos des injustices de ce monde. L’athlète est là pour la performance, le podium, la médaille, la gloire, les unes et au diable tout le reste !

The sequel (la suite) : c’est d’abord dans les zidées, car la corvée Premier ministre à devoir être nommé est sur le tapis, quant à la gestion « grenade dégoupillée » elle est encore dans les tuyaux. Les médias presque tous accoquinés à ce Gouv de démission qui gère le quotidien en attendant et expédie les affaires courantes… D’ailleurs parlons-en de cette gestion en intérimaire : le gouvernement et son premier ministre démissionnaires travaillent au prochain projet de loi de finance, a de nouveau refusé d’agréer l’ARCOM, a abaissé de 4% le taux du livret A, a décidé de maintenir les moyens de sécurité exceptionnels à Saint-Denis après les jeux, ou encore Macron ira jusqu’à se permettre de proposer de reconduire Thierry Breton à la commission européenne ; en d’autre terme, une trêve olympique oui, mais seulement pour l’opposition. D’ailleurs, à peine les survêts rentrés aux vestiaires, dès le lendemain, le tir de barrage sur les Insoumis a repris de plus belle. C’est la porte-parole démissionnaire Prisca Thevenot qui nous la joue courroucée : « Il y a une médaille d’or qu’on a oublié d’attribuer, c’est celle de l’indécence et de l’anti France pour La France Insoumise. » Pourquoi ? Parce qu’une députée LFI a tweeté : « La France est un pays Islamophobe », pour avoir interdit le port du voile à ses athlètes pendant les épreuves des JO de Paris. Et en bon apparatchik du pouvoir, elle dévide le discours prémâché « La France est un pays laïque et je pense qu’il est important de le respecter en ces termes. La France Insoumise a un discours anti France en permanence sur tout : Sur les forces de l’ordre, sur la justice, sur le rapport aux médias, sur la laïcité… »[i] Ah ? Cette opposition insupportable qui critique et ne veut pas accepter le diktat du roi, insupportable ma ccchère !!!

Pour terminer ce tour de table de Pingpong : la parole est à Amélie Oudéa Etcétéra qui entre deux flatteries et regards enamourés vers son dieu, s’indigne que quelques mauvais esprits renaudent sur la présence de Tom Cruise pourtant là pour faire la promo de la secte de la scientologie plus que sa cascade pour la promotion des jeux de L.A. « C’est une personnalité extrêmement populaire, c’est chercher des polémiques, là petite bête là où elle ne se trouve pas, vous verrez que ce spectacle fera à nouveau honneur aux valeurs auxquelles notre pays croit tant. » L’Estanguet Tony, jamais en reste (on devrait les marier ces deux-là) nous assène « un peuple d’irréductibles râleurs métamorphosés en supporteurs déchainés qui ne veulent plus s’arrêter de chanter grâce à la magie des jeux… » Hey Tonio ! Fais gaffe, un peuple qui ne peut plus s’arrêter de chanter, on l’a eu dans le passé, c’était même un des thèmes de ta cérémonie LGBT d’ouverture : « à ça ira, ça ira les aristocrates à la lanterne, à ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra ! »

Sinon, j’attends avec impatience les jeux paralympiques, car, comme pour les valides, il sera là à serrer des pinces, faire des ronds de jambes, des courbettes, jouer des béquilles, faire des sourires aux aveugles, donner du discours lénifiant aux mal entendant, et casser les pieds aux boiteux. Avé Macron comme aurait dit le baron ! Plus vide, plus bhaut, plus tort – ensemble… En marche !

Georges ZETER/aout 2024

Cet article s’est largement inspiré de la vidéo du Média, merci à eux : la vidéo sur :