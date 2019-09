Laicité et critique des croyances : dialogue avec Henri Pena Ruiz

"Vous vous réclamez du marxiste mais Marx ne faisait pas du combat contre la religion un objectif prioritaire c’est ce qu’a pu redire Alain Badiou dans ses conférences médiatisées.«

Marx a toute sa vie lutté contre les religions, en particulier la religion catholique. Sous l’influence de ses mentors aux idées socialistes, matérialistes et antireligieuses, tel Moses Hess, Marx est conduit à adopter des pensées sataniques, de destruction de la société, en particulier dans ses poèmes.



Marx dans sa jeunesse, écrivait des poèmes et des drames au culte de Satan. Comme » Oulanem« poésie dramatique qui est l’inversion d’un nom sacré Emmanuel, nom biblique de Jésus qui signifie en hébreu »Dieu est avec nous« . Ce type d’inversion est typique des procédés sataniques, comme la croix inversée.

Voici comment se termine son poème :

»Bientôt j’embrasserai sur mon sein l’éternité,

Perdu. Perdu. Mon heure est venue.

L’horloge du temps s’est arrêtée,

La maison pygmée s’est effondrée.

Bientôt je proférerai sur l’humanité

D’horribles malédictions.«

Dans son poème »La vanité humaine« , Marx livre ses véritables intentions, détruire la création Divine :

« Dédaigneusement je jetterai mon gant

A la face du monde

Et verrai s’effondrer ce géant pygmée

Dont la chute n’éteindra pas mon ardeur.

Puis comme un dieu victorieux j’irai au hasard

Parmi les ruines du monde

Et, donnant à mes paroles puissance d’action,

je me sentirai l’égal du Créateur. »

Dans »Le ménestrel« , Marx évoque une conversion au satanisme :

»Les vapeurs infernales me montent au cerveau

Et le remplissent jusqu’à ce que je devienne fou

Et que mon cœur soit complètement changé.

Regarde cette épée :

Le Prince des ténèbres me l’a vendue. «

Dans son oeuvre maîtresse, »Das Kapital« , Marx écrit :

»La violence est la sage-femme qui aide la nouvelle société à naître des entrailles de l’ancienne« .

Dans le »manifeste du parti communiste« , Karl Marx écrit :

»Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l’ordre social passé."

On peut multiplier les exemples. Le marxisme n’est qu’une dérive du satanisme, réduire l’humain à son aspect matériel, sans spiritualité et sans âme, par la lutte des classes, le prolétariat, il devient une machine ouvrière.

C’est le souhait de Satan. Réussi en partie, puisque le socialo-marxisme a ruiné et détruit la vie de dizaines de millions de gens en jetant des enfants, des femmes, des vieillards, des civils, des soldats dans des camps de concentration, soumis à des tortures et des abominations tellement horrifiques, que même les historiens ont dû mal à les évoquer aujourd’hui.