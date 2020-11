Laïcité mon amour

La mort en ligne de mire réveille-t-elle l'esprit religieux ?

Né dans une famille catholique, très jeune j’ai reçu comme une injonction incontournable et non démontrable qu’il fallait avoir la Foi : cela m’a semblé assez curieux considérant que l’on devait être libre de l’avoir ou pas, et si c’était un don du ciel certains, dont j’étais, pouvaient ne pas l’avoir reçue, comme bien d’autres dons d’ailleurs. Je ne l’avais pas et je n’ai pas suivi Pascal dans son raisonnement de bookmaker. Il m’a semblé qu’il fallait d’abord poser le sur quoi cette Foi devait s’appliquer. Et après avoir mis de côté le Père Noël, les fantômes, l’horoscope… je n’ai rien trouvé de convainquant. Il m’est aussi impossible de croire à des abstractions comme l’âme, les anges, le paradis pour rester sur un plan très général, qu’aux idées platoniciennes et aux spéculations de la philosophie antique. Je reste un disciple d’Héraclite qui a dit : ce qui est ce qui n’est pas n’est pas. L’âme éternelle, ou le paradis ?, non, je n’y crois pas. Les croyances développées tout au long de son histoire par l’église catholique sont dans le prolongement des mythes mésopotamiens, grecs, égyptiens et de quelques autres contrées (Perse, Inde…) : sans faire un inventaire exhaustif on peut relever que la déesse égyptienne Isis a été vierge et mère avant Marie ; que l’expression fils de Dieu n’était pas inconnue : Pythagore par exemple ne se disait-il pas plus qu’homme mais pas tout à fait dieu ?, sa mère avait eu de la Pythie de Delphes l’annonce de sa grossesse ; et Hegel est allé jusqu’à rapprocher sa vie de celle de Jésus ! Et en remontant dans l’histoire sainte peut-on croire que Dieu a arrêté le bras d’Abraham qui était, sur la demande de ce même Dieu, le couteau à la main, prêt à égorger Isaac son fils ?, et ainsi des autres faits merveilleux. De quel côté qu’on se tourne il n’y a que des faits scientifiquement non crédibles : annonciation, incarnation, ascensions, résurrection, transfiguration, miracles etc., etc. Si jésus est ressorti de la tombe où il avait été mis lorsqu’on l’a descendu de la croix, c’est qu’il n’était pas mort !, seulement sans connaissance. Et ainsi des autres miracles dans une région où ils étaient monnaie courante. On peut donc préférer l’Odyssée à la Bible, Virgile et Sénèque aux Evangélistes.

Enlevez une carte de l’édifice mythologique construit au fil des siècles par Rome, et tout s’effondre. Une petite carte : supprimer la croyance aux anges, que reste-t-il de l’annonciation ? Et qui peut encore croire aux anges ! Refuser la divinité de Jésus, refuser qu’il puisse être fils de Dieu, et tout le reste s’efface : ne pas croire en la divinité de Jésus, c’est mettre par terre l’édifice catholique, point n’est besoin d’aller plus loin. Et qui peut croire à ce fils divin ? Pourquoi pas une fille, une fratrie ? Dans l’espace quantique, le physicien nous dit : au-delà de cette limite il n’y a plus rien à voir, il est de même de ces mythes. On pourrait répondre que c’est une métaphore pour introduire une sorte d’introspection ou d’inconscient… le résultat serait le même, car tout peut être lu, compris comme métaphore. Que reste-t-il pour la Foi ? Métaphore qui est d’ailleurs très opérante puisque c’est d’elle que nous viennent les valeurs qui fondent depuis deux mille ans notre civilisation, comme l’a écrit Chateaubriand avec son volumineux Génie du Christianisme ; et il n’est pas le seul.

Dieu devient alors une création des hommes, de l’anthropomorphisme le plus dur : ce n’est pas Dieu qui a créé l’homme, mais bien l’homme qui a créé Dieu, en lui donnant des qualités, des attributs humains, bien trop humains ! Ce refus conduit à tourner le dos à la preuve ontologique de l’existence de Dieu développée par Descartes, et les philosophies de Spinoza, Leibnitz, Malebranche etc., avant d’arriver à la critique de Voltaire exprimée par son résumé du Tombeau du Fanatisme de Lord Rolingbroke, et son soutien à la marquise Parent du Chatelet pour ses analyses dans L’Examen ; puis à Feuerbach et aux philosophes du vingtième siècle qui ont pensé l’homme et le monde sans Dieu. Ceci pour dire que la religion n’a pas eu le monopole de ces croyances.

Il faut faire litière de cette réponse par le mystère : si c’était compréhensible ce ne serait pas ! Le mystère est forcément là pour nous contraindre à l’acte de Foi. C’est un raisonnement de sophiste : si je ne comprends pas ça existe ! Rien à ajouter, le sophiste peut faire éclater tout son talent, d’autant que ces faits objets de cette Foi sont scientifiquement impossibles. Même en rêve !

Je passe sur le péché originel, la chute de l’homme, la Bible qui ne précise pas si c’est sapiens-sapiens qui a péché ou un couple de néandertaliens qui ont volé des pommes pour les bouffer, etc., et sur des considérations organisationnelles (clergé, etc.), et des pratiques (sacrements, confession, miracles etc.) qui découlent du mythe fondateur et de ses dérivés : trop de choses à dire !

Reste le problème : Comment inscrire la mort dans la vie de l’homme si l’on renonce à croire, y compris à croire en Dieu ? Voltaire n’en fait pas autant que Nietzsche, pour lui le moteur premier est nécessaire, Dieu existe. Les dieux des Grecs, des Romains ont été agglomérés dans un seul Dieu, ce qui permet de l’extraire de la gangue anthropomorphique pour en faire cet indispensable créateur, qu’on ne peut penser ajoutent certains. Mais si on rejoint Descartes pour appliquer le doute hyperbolique à la création, on peut se demander si l’Univers ne serait pas incréé ? Hypothèse qui n’est pas nouvelle (d’origine pythagoricienne), mais peu en lumière du fait du Big bang : mais ce Big bang ne serait-il pas qu’un point singulier local ?, d’autant qu’il ne résout pas le problème de l’origine : avant le Big bang, c’est quoi ?, de l’énergie… soit !, mais : E=mc², et donc rien n’est conclu ! Si on fait l’hypothèse d’un Univers infini… pourquoi ne pas faire simultanément l’hypothèse d’un Univers incréé ? L’Univers est. Exit alors le Dieu créateur, celui de Voltaire. Et de là, comment penser la mort ?

La mort devient une fin sans espoir de vie future, une fin totale dans un retour du corps à la poussière, et à la disparition de l’esprit produit par le cerveau que les pythagoriciens ont appelé âme. On abandonne la Vallée de larmes et le Paradis merveilleux, l’enfer de Dante aussi, ce qui représente une étape difficile, pour une fin de partie, un clap de fin débouchant désespérément sur le Néant. Platon peut se retourner dans sa caverne, il n’y a plus rien à voir, pas de métempsychose, le vide : rien, le Néant. Comment l’homme athée et non religieux, peut-il accepter cela, accepter sa mort, telle est alors la question ? Qui est aussi celle que se pose celui qui doute… de temps à autre.

Or l’homme raisonnable doit se penser comme un membre de l’humanité, plus précisément de l’espèce humaine ; sa mort est une condition première de la durée de l’espèce, de son déploiement, de son enrichissement. Lorsque ses facultés diminuent, lorsque le physique ne suit plus, l’espèce commande un renouvellement : incontournable darwinisme, mais peut-il en être autrement ? Les tables de mortalité des assureurs sont là pour dirent où est aujourd’hui le moment critique. Plutôt que de rechercher un paradis pour vivre une éternité de félicité de façon égoïste, n’est-il pas plus pertinent d’accepter la mort comme un événement naturel, un don de soi à l’espèce inscrit dans nos gènes : tout être vivant doit mourir pour que perdure l’espèce auquel il appartient, implacable mais heureuse sélection darwinienne sans laquelle la disparition du vivant serait incontournable ; chaque être dans son espèce, y compris celle des hominidés, n’étant qu’une des multiples formes que prend l’être de l’espèce pour un temps fini. Sans déplacer ce qui est soin palliatif vers acte d’euthanasie, pour prendre la main sur ce processus naturel de sélection.

Camus a écrit : heureux sont ceux qui peuvent vivre sans mythes. Mais ce n’est pas sans effort ni effroi. D’autant qu’on sait que l’espèce est mortelle… dans l’attente de possibilités d’échapper au soleil noir… C’est de la physique, cette science qui nous permet de repousser l’échéance, de gagner de la longévité, et d’être accompagné dans ce moment critique qu’a tenté de saisir avec lucidité Jankélévitch dans son bouquin La Mort. Heureux sont ceux qui peuvent vivre sans mythes, comme Socrate ! Et n’est-ce pas là que se trouve la réponse à la question sur laquelle butent les philosophes : à quoi sert la philosophie ? Cher Pr Deleuze, la philo ça ne sert pas à rien comme vous l’avez dit et écrit, mais bien à penser l’homme en tant qu’homme dans le monde.

Mais j’admets que l’on peut croire, en Dieu et aux mystères, avoir sa religion ; chacun la sienne ce qui pose quand même un problème qui n’est pas seulement de concurrence… l’œcuménisme me paraissant un abandon de sa vérité, de ses valeurs et croyances. Evidemment avoir la Foi permet d’échapper à tout cela, mais la Foi, « ça ne se commande pas, papa ! », aurait dit Brassens en pensant à autre chose.