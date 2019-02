Laïcité : une stratégie déconstituante

Chèr(e) concitoyen(ne),

Vu que le Pouvoir Constituant et la représentativité sont des volontés du clergé telles qu'exprimées publiquement par l'abbé Sieyès le 7 septembre 1789 (1),

Vu que la séparation des élus et du peuple est déjà actée par la population,

Vu que le paradigme imposé par le groupement intergouvernemental du GIEC est qualifié de "religion climatique" par le prix Nobel de physique Ivar Giaever (2),

Vu que le maintien de la pauvreté dans un pays de plus en plus riche est clairement un choix politique de la part des élus,

Vu que les guerres civiles dans le monde sont encouragées par le chef des Armées, qui par exemple en 2012, a violé l'embargo européen sur les armes en Syrie, en contradiction totale avec les volontés du médiateur international pour la paix Kofi Annan (3),

Vu que les maladies chroniques comme les maladies coronariennes (responsables des crises cardiaques) sont un choix politique de la part des Ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Alimentation en refusant de promouvoir une alimentation saine, végétale à base d'aliments non raffinés, comme l'affirme et l'a démontré le spécialiste international de la maladie coronarienne, le Dr Caldwyn Esselstyn Jr (4),

Vu qu'en France, plus de la moitié des terres agricoles est allouée à l'agriculture animale et qu'il y a plus de surface vinicole que de maraîchage, ce qui est incompatible avec les exigences écologiques et sanitaires telles qu'exprimées notamment par la commission scientifique transdisciplinaire EAT-Lancet (5),

En tant qu'administré, j'invoque l'instauration du Pouvoir Déconstituant de la République et appelle à l'avènement d'une démocratie directe auto-organisée par la société civile, dont les objectifs premiers seront :

Le renforcement de la laïcité par la séparation intellectuelle totale de l'organisation de l'Etat d'avec les concepts de représentativité et de constitution voulues par le clergé ; le retrait des accords de Paris sur le climat et la séparation d'avec l'"église climatique" du GIEC.

L'abolition de la pauvreté par l'instauration d'un revenu universel auto-financé par le système bancaire et délivré via un découvert mensuel gratuit autorisé et insaisissable, compatible avec les coûts de la vie de chaque pays.

Le démantèlement de l'arsenal nucléaire et la réduction drastique du budget militaire afin d'empêcher l'Armée de nuire en-dehors des frontières physiques du territoire.

La promotion d'une alimentation saine végétale à base d'aliments non raffinés, son utilisation dans la restauration collective publique, les hôpitaux, cliniques et écoles,

La diminution des surfaces agricoles allouées à l'agriculture animale et à la vigne, l'augmentation des surfaces agricoles allouées aux aliments végétaux biologiques : fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, noix, et de l'agro-foresterie et des amendements végétaux,

L'évaluation des politiques d'afforestation artificielle depuis le XIXième siècle (Forêts des Landes = premier hot spot de perte de couverture arborée européenne), afforestation écologique et diminution du ratio de forêts industrielles

Fraternellement,

Bocet

(1) Dire de l'abbé Sieyès, sur la question du Veto royal, à la séance du 7 septembre 1789 (source)

(2) Ivar Giaever, 2012, L'étrange cas du réchauffement climatique (source)

(3) Syrie : La France a brisé l'embargo pour livrer des armes aux rebelles (source)

(4) Dr Caldwyn Esselstyn Jr, Abolir les maladies cardiaques, 15 Octobre 2013 (source)

(5) Commission EAT-LANCET (source)