Laisse pas tomber tes fils

Dimanche dernier, j’ai emmené ma mère à la boulangerie. Il y avait du monde, une file de gens qui attendaient. Par chance, il y avait de la place pour se garer tout près, un emplacement pour trois voitures l’une derrière l’autre, moi, au milieu.

La personne garée derrière moi s’en va au bout de 5 minutes. 2-3 minutes plus tard, arrive un nouveau client. Il se gare à cette place, mais n’importe comment, deux roues sur le trottoir à la place définie et deux autres sur la route. Il met ses warnings et sort. Moi, je sais que je vais partir avant lui, il doit faire la file, et je ne vois plus rien de la circulation qui arrive dans mon rétroviseur à cause de cet abruti.

Je sors et je lui dit : « Vous pourrirez faire un petit effort, s’il vous plaît. », en lui montrant son véhicule. Il marmonne quelque chose dans sa barbe, « juste une baguette », « pas longtemps », et se dirige vers l’entrée. Je n’insiste pas, je rentre dans ma caisse. Il faut dire que c’était un jeune homme, habillé en jogging, le genre de personne à attirer le contrôle d’identité plus souvent qu’à son tour. Et l’âge moyen des gens de la file plutôt de celui de ma mère.

Son irruption soudaine a provoqué un changement d’attitude flagrant chez eux, d’abord l’indignation quand il a posé sa bagnole à la barbare, puis la peur de l’agression quand il est sorti. Une réaction à laquelle le garçon doit être habitué. Mais cette fois-ci, une vieille lui a parlé. Ma mère, en première position de la file à ce moment. Ayant constaté qu’il devrait patienter, elle m’apprendra plus tard qu’elle lui a dit que j’étais son fils, et que je partirai avant lui, because l’ordre de la file.

Il a compris en quoi il me gênait et s’est un peu mieux garé, toujours aussi renfrogné, mais il l’a fait. Il a montré qu’il était prêt à faire le petit effort que je lui demandais pour que la vie en société se passe le mieux possible. Il a consenti à s’appliquer un peu la discipline qui y est associée, particulièrement ici, en Alsace avec sa culture germanique. Il a peut-être été troublé par ma tenue vestimentaire, pas très éloignée de la sienne pour aller à la boulangerie, je n’avais pas une, mais deux capuches ce jour là, plus mon bonnet, il faisait froid.

Même si je l’ai abordé avec rudesse, je pense que pour une fois, il n’a pas eu le sentiment d’être rejeté. Un type chelou de 45 balais qui l’engueule en lui disant s’il vous plaît, et une vieille qui lui cause au lieu de serrer son sac bien fort. Une manière incongrue d’établir le contact, mais un échange au lieu d’un repli sur soi.

Il n’est pas méchant ce gars, mais il fréquente des gens qui ont d’autres codes sociaux et personne ne leur a jamais expliqué comment faire pour être accepté dans la société alsacienne. Chaque fois qu’il aborde des gens selon le mode qui lui est familier, avec une exubérance perçue ici comme une agression, il provoque le rejet.

Pour lui, c’est ça tout le temps. Dès qu’il sort de son milieu, il est rejeté, il se sent isolé, donc vulnérable. Face au nombre, l’agressivité est sa seule solution pour ne pas se retrouver littéralement noyé, asphyxié par la masse. Et il a fini par penser qu’il n’est que ça, le type qui fait peur aux braves gens, qui n’existe pour eux que parce qu’il leur fait peur. Alors il joue trop bien son rôle de caillera comme le dit le Suprême et le fossé s’agrandit. J’espère avoir réussi a le combler un peu avec ce jeune homme de bonne volonté.

On nous parle tout le temps des petits gestes pour sauver la planète qui sont si importants. Mais jamais des petits gestes qui pourraient sauver la société. Parler ce n’est pas si compliqué, même si parfois le dialogue commence par un coup d’épaule taquin au lieu d’une froide poignée de main. Il faudrait enfin intégrer que NTM est un monument de la culture populaire française au même titre qu’un Michel Audiard ou un Jean Gabin. Un petit pas vers l’autre, un grand bond pour l’humanité.