Lauréats 2021 de l’Atlantic Council : Albert Bourla, Dua Lipa, Ugur Sahin, Özlem Türeci et Ursula von der Leyen

Lors de son 60e anniversaire en novembre dernier, l’Atlantic Council, think tank ayant son siège à Washington et « très bien classé » aux USA par l’Université de Pennsylvanie [1], a tout d’abord décerné un Distinguished Leadership Award 2021 - International à Ursula von der Leyen « pour son attachement à préserver les liens transatlantiques » [2]. Elle a en particulier déclaré : « Le fait que l’Atlantic Council me le décerne en tant que “citoyenne européenne et transatlantique” signifie beaucoup pour moi. C'est exactement ce que je ressens : une citoyenne européenne et transatlantique. » [3] Elle a également évoqué la politique numérique transatlantique et le Conseil du commerce & des technologies UE-USA.

Ursula von der Leyen et Albert Bourla

Christian Herter, prédécesseur de Dean Rusk en tant que secrétaire d'État du président Dwight D. Eisenhower, fut le premier président de l'Atlantic Council en 1961 et il avait « une vision qui allait bien au-delà de la communauté transatlantique de l'époque » [4].

De gauche à droite : Dean Rusk, Christian Herter, John F. Kennedy (président élu) et Dwight D. Eisenhower. Dans la salle du Cabinet, à la Maison Blanche, à Washington, D.C.

Le deuxième Distinguished Leadership Award 2021 - Business a été remis des mains de la présidente de la Commission européenne à Albert Bourla, directeur général de Pfizer [5]. Ce dernier a en effet le « sens des affaires » : il avait vendu pour 5,6 millions de dollars d’actions du laboratoire américain le jour de l’annonce par le groupe de bons résultats préliminaires sur l’efficacité d’un vaccin contre la Covid-19 développé avec la compagnie allemande BioNTech [6].

L’époux d’Ursula von der Leyen est Heiko von der Leyen [7], directeur médical d’Orgenesis, « société de biotechnologie dont l'objectif est de libérer le potentiel des thérapies cellulaires et géniques » [8]. Celle-ci a quelques actionnaires en commun avec Pfizer : The Vanguard Group, SSgA Funds Management et Geode Capital Management LLC [9].

Ugur Sahin et Özlem Türeci

Les troisième et quatrième lauréats de cette année, toujours pour la catégorie Business, furent les deux co-fondateurs de BioNTech, à savoir Özlem Türeci et son mari Ugur Sahin [10]. Celui-ci avait une fortune évaluée à 4,2 milliards de dollars en janvier 2021 et il faisait partie des 50 nouveaux milliardaires dans le secteur de la santé en 2020 [11].

Dua Lipa

Enfin, la chanteuse née en Grande-Bretagne de parents kosovars, Dua Lipa [12], fut la dernière à recevoir le Distinguished Leadership Award 2021 - Artistic [13]. Rappelons qu’en 2010, ce fut le chanteur Bono qui avait reçu le prix du « Leadership humanitaire », avec à ses côtés le général français Stéphane Abrial, assurant l’un des deux commandements « suprêmes » de l’OTAN [14].

Bono et le général Jim Jones

Le 30 avril 2019, l’Atlantic Council était allé plus loin en décernant un Distinguished Leadership Award à l’OTAN [15]. Le prix avait été remis à la secrétaire générale déléguée de l’Organisation, Rose Gottemoeller. Du côté français, signalons que l’ancienne secrétaire d’État, Rama Yade, a été nommée directrice Afrique de l’Atlantic Council en mars 2021 avec « pour mission de promouvoir les relations entre les États-Unis et les pays du continent » [16].

Ci-dessous, la vidéo de la cérémonie du 10 novembre 2021. Au début, la liste de quelques « sponsors » défile. L’Atlantic Council a de très nombreux contribueurs & partenaires, comme Goldman Sachs & Co, la Fondation Rockefeller, JPMorgan Chase & Co, Siemens A.G., Konrad-Adenauer-Stiftung, Facebook, Google, Airbus, General Electric, Thomson Reuters, Shell Corporation, Syngenta Corporation, ... [17].





J.G.

