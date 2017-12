Laurent Wauquiez, à droite toute !

@Gabriel

Un rassemblement de plusieurs intelligences et volontés qui écouteraient la parole du peuple qu’ils représentent et valideraient ses choix sans le trahir, cela se nomme « Démocratie »

Mais sommes nous bien en démocratie ? quand une partie du peuple n’est pas représentée à l’assemblée nationale, quand on ne consulte jamais le peuple directement , et que quand on le fait on méprise sa décision.

Onfray n’est pas très optimiste sur l’avenir de l’Europe et de ses peuples, décadence et disparition sont ses constats.

Mais Onfray et Mélenchon ne font plus bon ménage, leur vision de notre société n’est pas du tout

similaire. les associer dans la réflexion. me parait difficile.

Chez les insoumis il y a aussi des hommes ou femmes politique comme vous les détestez. Si Mélenchon veut garder sa crédibilité il a interêt à faire du ménage.