Laurent Wauquiez et l’enseignement de la culture politique aux jeunes

Bullshit ! Littéralement "merde de bison ou de taureau" qu'on peut traduire plus simplement par "connerie". Laurent Wauquiez n'est plus seulement président des Républicains et président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ni futur président de la République française ; mais si ! dans ses rêves en tout cas. Maintenant, Wauquiez est également prof et donne des cours à l'école de commerce EM Lyon.

Selon Médiacités, Monsieur le professeur vacataire serait payé 78 euros de l'heure, une bouchée de pain, pire que ça, une misère pour un homme si talentueux diplômé des grandes Ecoles. Il est vrai que l'ambition dévorante n'a pas de prix pour un homme de cette trempe qui ne craint pas de marcher dans la boue pour aller à la rencontre des électeurs de la France profonde surtout ceux de droite.

Le laboureur disait à ses enfants. "Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût. Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place Où la main ne passe et repasse" (Jean de la Fontaine). Wauquiez a bien compris la leçon n'oublie jamais d'ajouter du fumier et d'éliminer les mauvaises herbes qui pourraient le gêner.

Les citoyens Français ont vraiment beaucoup de chance, ils collectionnent les spécimens transgressifs décomplexés. Ils aiment tellement se faire transgresser, qu'après Sarkozy et ensuite une ennuyeuse parenthèse hollandaise, ils ont vite élu un autre transgresseur qui dit tout haut son peu de considération pour ceux qui ne sont rien. Au moins, reconnaissons-lui le mérite de la franchise. Mais revenons sur cas d'école de la transgression, Laurent Wauquiez.

Devant les étudiants de Lyon, l'homme qui ne quitte que rarement son parka rouge pour se faire voir, s'est montré d'une consternante naïveté, peut-être feinte d'ailleurs, en déclarant avec autorité à son jeune auditoire...

"Si j’ai la moindre interface qui sort par le moindre élève, là pour le coup ça se passera très mal. Sinon ça ne peut pas être un espace de liberté, et ce que je vais vous sortir serait juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique."

De nos jours on ne peut plus faire confiance à personne, même les murs ont des oreilles, et son cours magistral qui aurait dû rester confidentiel et maintenant bien visible sur l'agora. Si bien que les nombreux opposants politiques de Wauquiez s'en donnent à coeur joie sur les médias et les réseaux sociaux pour dénoncer ses propos. Même Sarkozy en prend pour son grade et tout le monde sait maintenant...

Qu'« il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos… Et vérifiait ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. »

Mais bon, n'allons pas non plus faire des gorges chaudes pour si peu. Ce genre de bouse est très courant au café du commerce et à la buvette de l'Assemblée, entre deux rumeurs. D'ailleurs, Laurent Wauquiez s'est excusé auprès de Sarkozy qui "en a pris note", ce qui ne veut pas dire que l'affaire soit classée sans suite.

Et puis vous savez, l'odeur du purin, on finit par s'y habituer. Mais pas sûr que Gérald Darmanin apprécie beaucoup de se voir comparer à un Jérôme Cahuzac "puissance 10"...

"Vous avez une interview (de Darmanin, ndlr) sur France Info avec Apathie qui est absolument extraordinaire ! Mais c’est un monument à regarder, ce truc ! C’est du Cahuzac puissance 10 ! Le type sait très bien ce qu’il a fait, il sait très bien ce qui va arriver ! Juste, celui-là, je le commenterai deux secondes parce que quand même il est tellement drôle ! C’est génial ! "

"Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent. Mais lui, je lui promets un grand destin, parce que ça va faire très mal ! Et ça va devenir l’incarnation de ce qu’a été Cahuzac", et avec la "deuxième affaire qui vient de sortir, ça n’est que le début, et donc il va tomber ! "

Mais, c'est bien sûr Emmanuel Macron la cible prioritaire de Wauquiez. Aucun doute pour lui que l'affaire Fillon est un coup monté par une "cellule de démolition", le fameux cabinet noir.

"objectivement, Macron a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que derrière, il le démolisse, ça je suis sûr et certain qu’il l’a organisé. Je pense qu’ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition, oui bien sûr. Je n’ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé".

Et dire que cette rencontre avec les étudiants se voulait apolitique. Avec au menu les "Enjeux de société », les « pistes de compréhension du monde actuel et des grands défis à venir », le « modèle social à l’heure de la mondialisation », le « modèle républicain face aux communautarismes » et « la refondation de notre système éducatif ». Comment rassembler sa famille politique n'était pas au programme de Laurent Wauquiez, par contre la culture politique au motoculbuteur, il sait faire. Pas certain cependant que la moisson soit bonne.