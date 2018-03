Lavage de cerveau sur les enfants, la secte Républicaine frappe fort !

Voici encore un sujet qui fait jaser même si beaucoup s’en moquent éperdument : un service militaire obligatoire. Je pense, après avoir entendu et lu de nombreux avis, que la plupart de mes compatriotes n’ont pas saisi la nature redoutable du concept. Il faut bien comprendre une chose, le service militaire obligatoire n’est que la conclusion d’un projet bien plus vaste : le parcours citoyen.

Personne ne se soulève contre tout cela et pour cause, l’idée que la jeunesse doit être reprise de volée et à coup de bâton a fait son chemin mais il faut comprendre en quoi et pourquoi ce projet dans sa globalité va impacter sur la vie des gosses et de tout le monde en leur inculquant un « civisme » compatible avec les idées mondialo-capitalistes, le développement des « nouvelles mœurs » qui permettront à certains de générer de nouveaux et tout chauds milliards de milliards de Dollars et autres devises, mais surtout cela risque d’annihiler le peu d’indépendance d’esprit que l’Éducation nationale laissait encore filtrer jusque-là et quand je vois l’endormissement général qui règne dans ce pays, je n’ose pas imaginer ce qu’il en sera dans le futur car sous couvert du développement de l’esprit critique il s’agit clairement d’enseigner aux générations qui vont suivre à ne pas s’écarter des versions officielles et à ne pas se laisser aspirer par des mouvements de contestations voire de révoltes. Cette même jeunesse qui, je le rappelle au cas où, sont les héritiers d’une terre que nous leur léguons, ravagée, polluée, meurtrie.

Je pense qu’il ne serait pas inopportun de prendre conscience et rapidement de l’urgence de la situation. Ce sont les jeunesses Hitlériennes à la sauce Bruxelloise que nous allons laisser se développer et toi misérable contestataire, tu es montré du doigt pour oser prétendre que ce projet n’est qu’un moyen de plus pour museler toute contestation et conditionner le futur citoyen à accepter, voire même apprécier sa condition d’esclave du système.

Comprenons : de quoi parle-t-on ?

Il ne s’agit pas d’un simple projet de loi, mais d’une véritable accélération de l’endoctrinement des plus jeunes, afin entre autres et selon moi, de leur ôter dès le plus jeune âge : l’envie de contester quoi que ce soit !

J’ai écouté et lu ce qui se disait dans les médias conventionnels et ailleurs pour savoir concrètement ce que nous prépare le gouvernement. Qu’est-ce qui se cache derrière cette appellation : parcours citoyen et qu’espèrent-ils en envoyant de nouveau les gosses de force dans l’armée ? Je vais vous expliquer pourquoi il s’agit d’un leurre et pourquoi il est vital pour la santé physique et mentale de nos enfants de s’opposer à ce projet avec la plus grande fermeté.

Avant de commencer il est toutefois nécessaire de mettre fin à deux idées reçues : non la jeunesse n’est pas en perdition et non ce n’est certainement pas grâce à une formation militaire généralisée que nous allons régler quoi que ce soit ! À l’époque où le service militaire était encore en vigueur les anciens pensaient que les jeunes seraient différents s’ils avaient fait la guerre, aujourd’hui certains pensent encore qu’ils seraient meilleurs et plus intelligents en apprenant à faire un lit au carré ou en sautant dans des pneus ! Tout cela n’est que foutaise et ne peut être que le fruit d’une réflexion superficielle sur les causes de l’égarement de certains jeunes.

Chaque enfant est différent, mais tous ont besoin d’une éducation saine et qui instruit par le biais de l’indépendance d’esprit plutôt que par le biais de la propagande républicaine et de l’élitisme.

Cette idée fumeuse voudrait qu’il soit possible de rattraper un déficit d’éducation scolaire et parentale simplement en envoyant les drôles se faire botter le train pendant six mois par des militaires qui font, et pour beaucoup sans le savoir, le jeu des mondialistes capitalistes en passant leur temps à faire la guerre à des pays que nous avons nous-mêmes fragilisé et toujours pour assurer les intérêts politiques et financiers de quelques-uns ; militaire qui dans tous les cas n’ont pas vocation à former la jeunesse. La formation militaire c’est bon pour former des militaires !

La méthode dure porterait peut-être ses fruits chez certains mais elle en détruirait bien d’autres dont les qualités pourraient tout autant apporter à la collectivité. Tout le monde n’est pas sculpté pour être guerrier.

L’éducation doit être subtile et prendre en compte les aspirations, les particularités physiques, sociales et mentales de chaque enfant. L’armée obligatoire n’est pas une solution, d’autant qu’il ne faut pas oublier qu’une fois soldat, ils pourraient tout à fait être convaincus d’aller sur le champ de bataille sur fond de guerre pour la liberté et la démocratie quand il ne s’agit que d’argent et de suprématisme. Combien sont déjà morts pour les lubies de quelques milliardaires sans scrupules ? Est-ce bien l’avenir que vous voulez pour vos enfants ? Les voir mordre la poussière en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs pour renverser des régimes avec lesquelles nous traitons quand ça nous arrange et que nous détruisons lorsqu’ils nous dérangent ? Voulez-vous vraiment envoyer vos enfants à la mort pour défendre coûte que coûte une République vendue à L’Union Européenne et aux grandes industries ? Une République qui rackette, abandonne, pollue, ment, diabolise et qui ne repose que sur des concepts lumiéristes complètement obsolètes et hors de sens ? Existe-t-il une seule bonne raison de semer la mort je vous le demande.

Le parcours citoyen c’est pire, bien pire. Là il s’agit clairement d’un endoctrinement sur le long terme. Je rappelle que cela concerne des enfants mineurs et que déjà, l’école obligatoire présentant des programmes truffés d’ignominies en tous genres nous a formatés et formate encore plus nos gosses à la mythologie historique républicaine et à la haine de toute autre forme de régime. Nous en sommes arrivés à un tel degré d’hypnose que les gens imaginent que Poutine mange de la viande crue, que les informations à la télévision les informent convenablement et vont même jusqu’à voter « heureux » pour un employé de chez Rothschild parachuté par Attali et toute sa clique ; pour la grande majorité des autres ils ont choisi Fillon le pénélopien, Méluche le franc-mac ou Marine la coquine qui fait des allers-retours aux États-Unis. Beaucoup d’autres sont carrément resté couchés ! Je n’ose pas imaginer ce que feront les générations futures après un « parcours citoyen » traduire : un parcours pour rentrer dans le moule mondialo-capitaliste avec autant d’esprit de rébellion et de libre arbitre qu’une poule élevée en batterie.

Les faits, le projet. Voici ce que nous dit l’Express :

« C'était une annonce de campagne emblématique d'Emmanuel Macron : un service national universel. Le chef de l'État a depuis précisé en février 2018 les contours de cette mesure : il serait obligatoire et recentré sur un engagement plus civique que militaire. Il est susceptible de durer "entre trois et six mois", assez loin finalement du projet d'un mois esquissé en mars 2017 durant la campagne présidentielle. Visant 600 000 jeunes par an, sa facture n'est pas connue, mais estimée entre "un à dix" milliards d'euros, de sources proches du dossier. Fin janvier un groupe de travail a été lancé afin de rendre des conclusions plus concrètes le 30 avril. »

Trois points posent problème d’entrée : primo la durée de ce fameux « service » qui n’est rien de plus rien de moins qu’une réquisition de corps et gageons que la durée finale sera plus proche des six mois que des trois. Ensuite le coup, fourchette proposée : entre un et dix milliards d’euros ! Autant le dire ils n’en savent rien mais lorsqu’il s’agit de tenir le peuple en laisse les élites ne regardent pas à la dépense ! Pour elles c’est un investissement. Pour finir le caractère obligatoire de la chose, je pense pour ma part, mais c’est peut-être le complotiste qui s’exprime, que c’est un faux débat. Non seulement ils vont le mettre en place mais ce sera obligatoire, je vais vous expliquer plus bas pourquoi c’est une évidence. D’ailleurs il me paraît assez évident que certaines contestations rapportées dans les médias comme par exemple les militaires qui contestent leur rôle éducatif dans cette histoire, dans cette article du Monde.fr http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/02/13/le-service-national-universel-sera-obligatoire-affirme-benjamin-griveaux_5255954_823448.html , ne sont là que pour être mieux justifiés par certains « experts » triés sur le volet.

Mais avant cela arrêtons nous un peu sur cet article paru dans le Parisien le 4 janvier de cette année : http://www.leparisien.fr/politique/service-militaire-la-promesse-de-macron-remplacee-par-un-parcours-citoyen-04-01-2018-7483680.php

Dans cet article le Parisien annonçait déjà la couleur, le service militaire serait remplacé par un parcours citoyen encadré par l’Éducation nationale. Bien, sauf que là on nous prend clairement pour des pigeons ! Pourquoi ? Parce que tout cela est déjà ficelé depuis bien longtemps, Macronjupitérion n’a rien inventé et nous devons en réalité la mise en œuvre de ce même projet à madame Vallaud-Belkacem fossoyeur de l’Éducation nationale sous la présidence Flambienne.

Voici ce que l’on peut trouver sur Eduscol, le site gouvernemental pour informer et accompagner les professionnels de l’éducation : http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html et dont voici l’introduction :

« De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement. Il fait l'objet d'une circulaire, publiée le 23 juin 2016, qui en précise les grands objectifs ainsi que les modalités de pilotage et de mise en œuvre. »

Donc depuis le 23 janvier 2016 il existe une circulaire, donc une directive, qui explique précisément de quoi il en retourne ! Le parcours citoyen est donc déjà en place et mis en pratique (j’en ai eu certaines remontées d’ailleurs), depuis juin 2016 alors à quoi joue le gouvernement ? Tout ceci s’est fait dans notre dos sous couvert de lutte antiterroriste, anti-complotiste bref pour sauver la jeunesse de la perdition et les arracher à l’extrémisme politique…Soit, mais dans les faits de quoi parle-t-on ? Et bien décortiquons un peu cette circulaire.

« Qu'est-ce-que le parcours citoyen de l'élève ?

Objectifs du parcours citoyen

Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de formation de l'élève. Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités. »

En Français : devenir un « bon » citoyen, de ceux qui bossent et ne font pas de vagues.

« Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information… »

On rentre dans le vif du sujet, les médias et l’information sont mis en avant dès les premières lignes et ce n’est pas anodin.

la République

Bon, pas de doute, nous pouvons déjà nous faire une idée de l’état d’esprit de cette circulaire. Un bon discours de Républicain sauce droits de l’homme et du contribuable !

« Le parcours citoyen met en cohérence la formation de l'élève sur le temps long de sa scolarité, du primaire au secondaire, mais aussi sur l'ensemble des temps éducatifs de l'élève, scolaire, périscolaire et extra-scolaire. »

Ce paragraphe est très important, l’élève doit être conditionné, pardon éduqué à la citoyenneté version oligarchie capitaliste tout au long de sa scolarité et la propagande s’immisce même au-delà des heures de cours.

Si l’on est au fait du mensonge illusoire qu’est notre République il est clair que tout ceci est un conditionnement à ce que doit être la République dans l’esprit des jeunes pousses. Nous n’allons pas pouvoir détailler l’ensemble des rubriques proposées mais déjà les grands traits nous renseignent sur les intentions gouvernementales et nous allons nous arrêter sur quelques perles :

« Le parcours citoyen permet d'aborder les grands champs de l’éducation à la citoyenneté. »

Voyons de quoi ils parlent :

la République

Liberté, égalité, fraternité, laïcité ? C’est nouveau ça vient de sortir ?

« La transmission des valeurs républicaines et du principe de laïcité ; »

Ça commence bien, d’entrée la laïcité est mise en avant, on reconnaît la patte maçonnique qui se cache derrière les programmes scolaires par tradition ! Dans cette rubrique il y a même une charte de la laïcité qui « engage » des élèves mineurs à respecter ces principes sans laisser aucune place à la contestation. La circulaire d’accompagnement de la charte a été signée par Vincent Peillon, prédécesseur de Vallaud-Belkacem.

« La culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel ; »

Là, je n’ai rien à dire.

« La lutte contre toutes les formes de discrimination et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment à travers l'ouverture sur l'Europe et le monde ; »

Là en revanche, c’est une autre histoire ! Déjà notons que tout comme la laïcité est prélevée des valeurs républicaines pour en noter l’importance et en faire une vitrine, l’antisémitisme est extrait des « haines de l’autre », placé comme une priorité, un racisme plus dangereux pour l’avenir du pays que tous les autres ! Concernant l’ouverture sur l’Europe et le monde aucune précision n’est donnée. Pourtant cela n’a rien d’anodin parce que cette allusion part du principe, largement admis dans les médias, qu’être pour les Nations souveraines signifie être pour le repli sur soi et il y a un amalgame devenu systématique qui apparente les adeptes de cette pensée à certains personnages historiques pas spécialement réputés pour leur délicatesse. De plus cela avance l’idée que seule l’ouverture sur l’Europe et le monde guidera les peuples vers la paix. Foutaises, et tout cela n’a qu’un seul but, rendre la mondialisation à la sauce capitaliste : légitime voire moralement inattaquable ! De belles idées mais dont un enfant ne peut mesurer la portée.

La prévention et la lutte contre le harcèlement ;

La lutte contre l'homophobie ;

L’éducation à l'environnement et au développement durable ;

Il n’y a rien que je conteste dans ces rubriques dans le principe mais après ça se gâte !

L’éducation aux médias et à l'information.

L'EMI et la stratégie du numérique

« L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former des "cybercitoyens" actifs, éclairés et responsables de demain. »

Les choses sont claires ! Toute cette partie du projet est la pire, c’est celle qui doit conditionner les futurs cerveaux à ne pas adhérer aux « théories du complot » ! C’est ici que l’on apprend aux enfants l’esprit critique, mais pas n’importe lequel. En fouillant dans la colonne de droite j’ai découvert un document intéressant :

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum_02

Déjà on apprend que l’institut Montaigne a rédigé un rapport pour l’apprentissage de l’utilisation numérique dès la primaire et qui nous dit :

« Il ne faut pas confondre l’esprit critique et l’esprit DE critique ! » Tout est dit ! Tu es là pour te forger un esprit qui ira dans le sens des « valeurs républicaines et autres vérités officielles ».

D’ailleurs en continuant on s’aperçoit que c’est le réseau CorteX qui est chargé de la théorie. Le réseau CorteX n’est rien de plus rien de moins que le réseau fondé par Richard Monvoisin qui est lui-même l’élève d’Henri Broch, l’illustre père de la zététique. Mais la zététique de Monvoisin n’a plus rien à voir avec celle de son professeur, la zététique de Monvoisin est bien plus féroce et s’attaque physiquement aux idées ne s’intégrant pas dans la pensée citoyenne au travers d’associations comme l’observatoire zététique. Là où Broch traquait les charlatans, Monvoisin lui s’en prend aux médecines douces, aux contestations de certains « faits » et même aux croyances religieuses. D’ailleurs en continuant plus loin on nous propose une vidéo de Christophe Michel alias Hygiène Mentale l’un des Papes de la zététique 2.0 !

Preuve est faite que les zététiciens sont chargés de conditionner les élèves à leur propagande anti-complotiste et à la diabolisation des idées qui ne sont pas les leurs et de tous ceux qui les véhiculent !

Ces zététiciens en carton endoctrinent nos gosses directement à l’école !

Il ne manque plus qu’une séance obligatoire de BFM tous les jours et on est foutu !

Pire encore puisque sur ce même document on nous parle d’apprentissage à la citoyenneté MONDIALE !!!

Et enfin dernière pierre à l’édifice :

L’éducation à la défense

Et c’est là que nous allons reparler de service militaire

Rentre dans le moule de la bienpensance !

Déjà nous pouvons dire que non le parcours citoyen ne remplacera rien du tout, il est déjà en place et son application se fait tous les jours dans nos écoles et même dans les services périscolaires. En conséquence le service militaire obligatoire ou non ne peut être qu’un outil de plus dans cet arsenal déjà bien fourni et largement utilisé.

Le service militaire fournisseur de bons citoyens n’est qu’un prétexte pour recruter de la chaire à canon conditionnée au préalable par les bons soins de notre belle Education nationale encadrée par une élite qui ne recule devant rien pour annihiler tout esprit de contestation dans ce pays. Mais je le rappelle, personne en Occident ne se bat en Afrique ou au Moyen-Orient pour apporter la paix ou la démocratie. C’est le fric et le pouvoir qui se jouent sur les théâtres de guerre et notre devoir à est de protéger nos enfants de cette armée qui par l’intermédiaire de clips publicitaires bien ficelés et autres diabolisations de certains régimes, le tout sous couvert d’idées humanistes entraîne les fils de France vers une mort sans honneur, loin d’une patrie qui se meurt.

Il faut défendre notre pays c’est un fait, mais il faut le défendre contre ce système qui nous broie et nous entraine toujours plus vite vers l’abime. Nous devons défendre ceux qui nous succéderont contre ce parcours d’endoctrinement à la pensée unique et encore plus contre ce service militaire qui est non seulement une fausse bonne idée par excellence mais un véritable poison pour l’esprit et la sécurité de nos enfants.

Je propose d’agir, concrètement et rapidement. Si vous êtes parents et si vous vous sentez concernés, sachez qu’au mois d’avril sera remis un rapport détaillant les contours du projet. C’est à ce moment-là qu’il faudra réagir. Lettres collectives, plaintes, manifestations, il faut multiplier les idées, les actions. Faire un maximum de bruit, informer notre entourage, il faut tout faire pour empêcher ça, sans compter que nous savons pas ce qui pourrait être prévu à titre expérimental durant les saisies de corps. Complotiste, je sais mais je pourrais simplement mentionner la prise obligatoire de nouveaux vaccins.

Alors bien sûr il nous a été dit que la gendarmerie n’irait pas chercher les contrevenants…Soit, mais en revanche ceux-ci n’auront plus accès aux postes de fonctionnaire, se verraient interdire l’obtention de certains visas. Il n’y a pas que la sanction directe pour punir les gens et ceux qui voudront se soustraire au dictat en seront forcément quittes pour une réponse à la hauteur de l’affront.

Pire encore, non seulement la plupart des parents ne bougeront pas le petit doigt mais en plus le ministère de l’Education nationale propose à qui le veut d’être bénévole pour participer aux travaux « d’éducation » de nos futurs petits citoyens !

http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reserve-citoyenne.html

Ils appellent ça la réserve citoyenne !

Il y aurait vraiment de quoi écrire un bouquin sur le sujet mais avant de finir cet article, penchons-nous un peu sur les sources :

L’académie de Strasbourg nous propose des ressources pour travailler sur la « citoyenneté Européenne » ! Mais depuis quand l’Europe est une Nation ? Et entre nous L’Union Européenne qui nous a renvoyé le traité de Lisbonne en réponse au rejet de la constitution faisant la leçon de démocratie c’est un peu se moquer du monde quand même. Je vous invite à visiter la rubrique : ressources bibliographiques et sitographiques en bas du PDF.

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/EMC/2._S_informer_sur_l_Union_Europeenne.pdf

Et bien sûr en remontant la piste, il apparaît que toute cette stratégie a été pensée au niveau Européen il y a bien longtemps et tout ce qui se met en place n’est pas le résultat du programme de Macron Président Directeur Général du groupe France mais bien des couloirs d’une entité qui domine tout sans aucune démocratie et élabore des programmes complexes et précis pour conditionner les masses et la jeunesse à leur idéologie destructrice.

http://eduscol.education.fr/cid47513/politique-europeenne-en-matiere-d-education.html

Tout ce qui se fait arrive en droite ligne de la nouvelle Rome version baraque à frites et l’accélération du processus fait suite à la déclaration de Paris 2015 qui elle-même répond aux attentats perpétrés cette même année en France et au Danemark.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Europe_et_international/25/0/DeclarationParis_615250.pdf

Que chacun aille étudier la situation de plus près, je vous ai montré ici certains traits caractéristiques qui selon moi ne trompent pas. Il faut libérer la patrie c’est un fait mais certainement pas en envoyant nos enfants se faire mutiler dans des guerres sans raison ni morale. Certainement pas en laissant l’Education nationale endoctriner la jeunesse pour la rendre docile et fière de participer à la création d’un monde qui ne sera que marché aux esclaves. Nous devons nous lever ensemble contre ce parcours d’endoctrinement citoyen et encore plus contre ce service de recrutement massif de chaire à canon.

Tous les parents ayant des enfants mineurs dans ce pays doivent se sentir concerné. Si vous avez des idées, si vous comprenez l’importance de la chose et que vous souhaitez défendre l’intégrité morale et physique de votre descendance, rassemblons-nous pour ne pas laisser nos enfants se faire laver le cerveau par ces gourous de la bienpensance capitaliste.

ÇA URGE !

Pour en savoir plus :

http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html

http://www.education.gouv.fr/cid60738/le-prix-de-l-education-citoyenne.html#Jury_et remise des prix de l'éducation citoyenne