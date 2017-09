Le 12ème Festival pour la Paix les 23 et 24 septembre 2017 à la Grande Pagode de Vincennes

Le Festival pour la Paix, en soutien du Temple pour la Paix, en cours d’édification au Centre bouddhiste tibétain Dachang Vajradhara Ling, en Normandie, est un projet porté par son responsable, Lama Gyourmé. Ce temple vise promouvoir la paix, à la fois au niveau intérieur par la spiritualité, et extérieur par le dialogue entre représentants de religions et de cultures différentes.

Les 23 et 24 septembre 2017 à la Grande Pagode de Vincennes seront consacrés à des chants, des danses, des démarches spirituelles par des intervenants et des artistes. Des représentants de différentes spiritualités partageront avec les participants leur approche de la paix intérieure, de la tolérance, et du respect mutuel pour dépasser les défis auxquels l’humanité est confrontée actuellement. Les activités proposées dans le cadre du festival, concerts, expositions, conférences, méditations, animations pour les enfants et les différents stands s’inscrivent dans la vision d’un temple pour la paix en construction en Normandie près de Lisieux.

Lama Gyourmé, initiateur de ce projet, donne des enseignements sur le bouddhisme tibétain et la méditation depuis plus de 40 ans. Il accueille régulièrement de grands maitres du bouddhisme tibétain, dont le 17ème Karmapa lors de son premier séjour en France en 2016 ou encore le Dalaï-lama en 2013 qui consacra le site de la construction en Normandie.

Point d'orgue du festival, une grande méditation pour la Paix sera proposée au public. Tout au long du week-end, la musique sera un moment de rencontre et de découverte. Les chants sacrés du Tibet sont portés par Lama Gyourmé et Jean-Philippe Rykiel. De leur rencontre est né l’album « Souhaits pour L’Eveil », disque d’Or en Espagne en 1995. Musique et chants des hautes steppes de Mongolie avec le groupe Sarasvati sont aussi au programme. Une conférence « Relativité et Vacuité » de l’astrophysicien Laurent Nottale, directeur de recherche du CNRS de l’observatoire de Meudon, reliera la vision du Bouddha il y a 2500 ans aux découvertes en astrophysiques. Des évènements participatifs seront proposés pour les adultes et les enfants : des initiations à la méditation ou à la calligraphie, du Qi Gong, du Yoga ou des danses d’Extrême-Orient. Un pôle détente propose un programme d’activités liées au bien-être : massage ayurvédique et bols chantants.

L’entrée ainsi que la plupart des activités sont gratuites, à l’exception notamment de certains concerts.

L'actualité en France comme dans le monde démontre l'urgence de promouvoir la paix. Merci de soutenir ce projet qui contribue à une approche dans le long terme pour la paix dans le monde.