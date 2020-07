Le 14 juillet : « Une Nation engagée, unie et solidaire »

Cette année, le 14 Juillet, c'est l’hommage de la nation aux soignants voulu par Emmanuel Macron. Le slogan officiel est dans une France qui sombre dans le séparatisme, les émeutes racialistes, la crise économique et sociale suite au Covid-19 avec la menace du chômage de masse : « Une Nation engagée, unie et solidaire ».

Le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées a été, en raison de la crise sanitaire, remplacé par une cérémonie militaire réduite place de la Concorde. Ce 14 juillet a été au format « taille S ». Le Figaro écrit que « le virus a tout bouleversé » car « après la crise sanitaire du printemps, les cérémonies de la fête nationale ont dû être réinventées ». On apprend que la France, par « faute de temps pour préparer le défilé sur les Champs-Élysée », l'a tout et simplement « annulé » ce qui est « une première depuis 1945 » comme si la France était un pays occupé par un ennemi qui est cette fois un virus.

Le défilé à « taille S » a donc été remplacé par une petite cérémonie militaire place de la Concorde, avec un nombré réduit d'hélicoptères et d'avions (il ne fallait pas contaminer les pilotes) mais sans véhicules, avec seulement 37 détachements de 49 personnes au maximum. Le rendez-vous a été placé sous le slogan d’une nation « engagée, unie et solidaire » alors que la « Grande Nation » sombre dans le séparatisme sous le sceau du séparatisme racialiste comme les émeutes et rassemblements nous l'on montré après le décès de George Floyd aux Etats-Unis.

Le chef de l’État Emmanuel Macron voulait faire de ce moment un hommage à tous ceux qui se sont battus contre le virus, a précisé Le Figaro. A l’issue de la cérémonie, qui a duré une heure, la Patrouille de France a effectué exceptionnellement un deuxième survol de Paris laissant derrière elle une traînée essentiellement blanche, et non tricolore, en l’honneur du monde médical.

La cérémonie a rassemblé, comme l'écrit Le Figaro « moins de 5000 personnes pour respecter la jauge au-delà de laquelle les rassemblements sont encore interdits ». 2195 participants ont été réunis sur la place, soit deux fois moins que l’année dernière, devant un parterre de 2500 spectateurs. L'Elysée a expliqué que « 1400 personnes ont été spécialement invitées à assister à l’événement » et qu'ils ont été « des soignants, des fonctionnaires, des associatifs, des membres de la société civile, et des personnalités engagées durant la crise » avec « un panel de familles de soignants qui ont perdu la vie » durant l’épidémie puis avec « un panel de soignants venus de toutes les régions et issus de tous les métiers de la santé » car « les quatre régions les plus touchées (Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté) » ont été « davantage représentées ». Il a été rajouté que « le dernier panel » a représenté « les deuxième et troisième lignes ».

Durant cette cérémonie, une trentaine de professions ont été représentées comme des enseignants, des caissiers, des personnels funéraires, des forces de l’ordre, des entreprises engagées dans la fabrication de matériel indispensable, comme les masques, etc. Enfin, quatre pays, ceux qui ont apporté leur aide sanitaire à la France en accueillant 161 patients sur leur territoire, ont été représentés avec l’Allemagne (qui n'a jamais signé de traité de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale), l’Autriche, la Suisse et Luxembourg.

Cependant, dans les rues de Paris, six syndicats ont appelé à manifester ce jour pour dénoncer le « mépris » du gouvernement vis-à-vis des personnels de santé. Elles n’avaient pas attendu les conclusions du « Ségur », qui a accordé une augmentation de 183 euros net par mois, pour exprimer leur colère. Le souci d’unité du chef de l’État est d’ores et déjà mis à l’épreuve.

