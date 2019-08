Le 14ème Festival pour la Paix du 30 août au 1er septembre 2019 à la Grande Pagode de Vincennes

Le Festival pour la Paix, en soutien à l’édification du Temple pour la Paix, au Centre bouddhiste tibétain Vajradhara Ling, en Normandie, est un projet porté par son responsable, Lama Gyourmé. Ce temple vise promouvoir la paix, par la spiritualité, et par le dialogue entre représentants de religions et de cultures différentes. Il se tient cette année encore à la Pagode de Vincennes, non loin de la Porte Dorée.

L’ouverture du festival sera inaugurée le vendredi 30 août à 18h par des échanges entre représentants de différentes traditions religieuses, selon les souhaits de Lama Gyourmé.

Les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019 seront consacrés à des chants, des danses, des démarches spirituelles et culturelles par des conférenciers et des artistes.

Des photographies de Matthieu Ricard qui a photographié des paysages, maîtres spirituels et populations des régions himalayennes seront exposées dans la Pagode.

Un concert de Viviane Bruneau-Shen et Bouzhigmaa Santaro sera l’occasion de découvrir un conte musical dédié à Tara Verte, la divinité féminine du Bouddhisme Tibétain de la compassion, le 31 août 15h30.

Un Concert de Lama Gyourmé et Jean-Philippe Rykiel « Les CHANTS POUR LA PAIX » sera le point d’orgue du festival où chants sacrés et synthétiseur entrent en résonance pour un enchantement, le 31 aout à 18h.

Une Grande Méditation pour la Paix 2019 se tiendra en un moment de partage d’ouverture, de contemplation et de bienveillance, le 1er septembre à 15h30.

Une conférence de Katia Buffetrille, anthropologue et tibétologue, sur les pèlerinages tibétains autour des montagnes sacrées du Tibet aura lieu le samedi 31 août à 13h.

Une conférence du photographe Olivier Adam, et de Dominique Butet, aura pour thème Les nonnes : des messagères de paix le 31 août à 14h30.

Lama Gyourmé, initiateur de ce projet, donne des enseignements sur le bouddhisme tibétain et la méditation depuis plus de 40 ans. Il accueille régulièrement de grands maitres du bouddhisme tibétain, dont le 17ème Karmapa lors de son premier séjour en France en 2016 ou encore le Dalaï-lama en 2013 qui consacra le site de la construction en Normandie.

Des évènements participatifs seront proposés pour les adultes et les enfants : des initiations à la méditation ou à la calligraphie, du Qi Gong, du Yoga ou des danses d’Extrême-Orient. Un pôle détente propose un programme d’activités liées au bien-être. La projection du Film « The nine billion names of god », des concerts de Smileÿz Cheeky Chinky Crew, Celina Kechichi, Peljim, Naren & Sarada, les contes de « la Fleur qui Rit », l’Opéra Tibétain, ou encore Bolly Deewani sont programmés

L’entrée ainsi que la plupart des activités sont gratuites, à l’exception notamment de certains concerts.

Pour plus d’informations, voir le site :

https://www.templepourlapaix.org/le-festival-a-paris/