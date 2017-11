Le 18-25, un forum pas comme les autres avec des gens normaux (et d’autres un peu moins)

J'ai entendu beaucoup d'histoires récemment sur le 18-25 [1] dans les médias, certaines étant particulièrement agressives. Je comprends cette incompréhension que peuvent ressentir les médias et j'aimerais apporter mon expérience personnelle, en tant que forumeur du 18-25.

D'abord qui suis-je ?

Je suis un noir, qui vit en banlieue, de famille musulmane, qui est né au fin fond du Sénégal, à Kidira très précisément.

Je précise que je suis sur Agoravox, ce qu'on appelle sur le 18-25 un "ghostfag", quelqu'un qui lit les articles d'Agoravox depuis 2014 mais qui ne commente pas ni n'écrit. Je participe depuis 2009 au 18-25, ce qui fait de moi un "khey"[2].

Qu'est ce que le 18-25 ?

Le 18-25 est l'un des très nombreux forums du site www.jeuxvideo.com [3], appelé JVC et il existe depuis 2004. Jusqu'en 2013-2014 le 18-25 était beaucoup moins actif que l'étage du dessous, le 15-18 (c'était sur le 15-18 où une question du bac avait fuité, par exemple). Mais depuis quelques années, il y a eu ce qu'on appelle une "migration des pyjs", une majorité des membres du 15-18 ont migré vers le 18-25, une tendance qui s'est aggravée depuis la mise à jour du site "Respawn" [4][5]. Il y a maintenant un compteur de connectés dans chaque forum et dans chaque topic, et vu qu'il y avait beaucoup plus de connectés sur le 18-25 que sur le 15-28, la migration a été accélérée.

Pourquoi j'y suis là-bas ?

A l'époque je n'avais vraiment personne à qui parler. J'étais un solitaire qui cherchait des gens avec des points communs, avec qui parler de tout et de rien, et j'ai trouvé là-bas des gens avec qui je me sentais proches, que je pensais qu'ils étaient comme moi. A un moment dans ma scolarité, j'ai failli tout lâcher. C'est grâce aux kheys que j'ai pu continuer ma scolarité, obtenir le bac, me trouver une fiancée, et un bon travail bien rémunéré (jusqu'à que je tombe gravement malade à la fin de l'année dernière).

J'ai aussi trouvé là-bas un lieu de débats, toutes les religions et tous les bords politiques sont représentés. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des retraités, des noirs, des blancs, des maghrébins, des asiatiques, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, des pastafaristes, des bouddhistes, des hindous, des hétéros, des homos, des Insoumis, des FN, des Patriotes comme khey Phillipot [6], des DLF, des UPR, des Républicains et même des Marcheurs... et des féministes, ce qui montre qu'il y a une ouverture d'esprit.

Après je dois reconnaître que les kheys ont une imagination très fertile, pour le meilleur ou pour le pire. Certaines chose me font mourir de rire comme les délires Risitas-Issou [7] ou Larry [8] certaines choses me choquaient comme les "screameurs cactus"[9]

Évidemment, on est inspiré par le board 4chan [10] et c'est là que viennent les problèmes.

D'où viennent les problèmes ?

4chan est un endroit où la liberté d'expression est plus prononcée qu'en France, et où très peu de choses sont censurées. "Des" kheys, entre guillemets, car c'est une petite partie, se croient donc autorisés à dire tout et n'importe quoi, notamment sur l'antisémitisme et d'autres sujets polémiques.

D'ailleurs, je dois parler de la modération et des modérateurs, d'abord, sur les forums JVC, à chaque fois qu'un forumeur voit du contenu hors-charte [11] il peut faire une DDB [12], et il y en a énormément des DDB par jour. Un modérateur peut aussi sanctionner sans qu'il y ait de signalement. Faut ajouter que sur le 18-25, un topic (un sujet) peut se retrouver en page 3 en une minute vu l'activité du forum et que les très nombreux modérateurs, qui font un travail titanesque, ne peuvent pas tout voir, mais font un maximim.

Mais il y a un sujet qui déchaine les passions, car le seul qui peut mettre d'accord la majorité des forumeurs, c'est le féminisme, celui qui est médiatisé à outrance, celui qui est vu par les kheys comme sexiste et extrémiste, contraire à ce qu'était le féminisme il y a plusieurs décennies (et moi-même, avant de connaître le 18-25, j'avais une très mauvaise opinion de ces féministes en général, et particulièrement des Femens).

La majorité du forum est contre l'écriture inclusive par exemple, mais pour l'égalité homme-femme, et pas pour une domination d'un sexe sur l'autre.

Évidemment, y a eu des affaires en lien avec des féministes dès 2014 [13], mais ça a empiré cette année.

Je précise une chose, bien qu'on ait une très mauvaise opinion de ces féministes, l'énorme majorité des kheys dont moi-même, on désapprouve les raids/menaces contre ces personnes.

Je ne souhaite pas faire une liste de tous les problèmes, juste parler du plus récent.

D'abord, vous avez dû entendre parler de l'affaire du numéro "anti-relous". Je précise que c'est une petite minorité du forum qui a participé au sabotage du numéro (personnellement, je n'étais même pas au courant), qui se sont organisés probablement sur Discord. [14]

Ensuite il y a eu l'intervention ordurière et inadmissible de Nadia Daam sur Europe 1. D'où se croît elle, celle-là, pour mettre tout le forum sur le même sac, et de traiter de poubelle du web français alors que c'est le forum le plus fréquenté d'Europe ? C'est à se demander si elle voulait se faire harceler, y avait pas de meilleur moyen.

Et ensuite la pétition sur "l'Aberration". Inutile de dire que ce torchon, comme "l'Immonde" sont extrêmement mal vus sur le forum sur des raisons diverses et variées.

Autre insulte entendu à notre égard, le terme fallacieux de "néo-nazis". Ces hypocrites [15] en soutiennent, et nous traitent, moi ayant voté Asselineau, ou d'autres ayant voté Mélenchon ou pour un autre candidat, de choses que nous combattons.

Et lorsque nous, les kheys, voulons avoir un dialogue cordial, sans insultes ni propos déplacés ou ambigus avec ces féministes, nous recevons quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, ou nous nous faisons bloquer sur Twitter.

Je n'écris pas ceci pour défendre coûte que coûte mes kheys. je ne suis pas vraiment un rédacteur, mais lorsqu'on est calomnié de la sorte, on se doit de montrer de manière correcte (ce que ne font pas tous les kheys) son mécontentement.

Une grosse partie des kheys qui ne s’intéressait pas aux rixes avec ces féministes, après de tels propos, se sentent maintenant encore plus proches des raideurs/floodeurs/harceleurs. Et se demandent ce que cherchent ces personnes à faire des amalgames.

Je souhaite remercier les kheys suivants qui m'ont aidé à écrire ce billet, notamment Turkmenbaşi, IssouHyoudou, Lord et PoissardNonyme.

Baboos

[1] http://www.jeuxvideo.com/forums/0-51-0-1-0-1-0-blabla-18-25-ans.htm

[2] Khey = frère en arabe, les forumeurs s'appellent ainsi entre eux

[3] Il y a énormément de forums sur JVC. Un sur chaque jeux + certains forums thématiques (comme Philosophie, Finance, Animation ou Québec par exemple) + 5 forums par tranche d'âge. Tout le monde peut aller et poster sur n'importe quel forum en respectant la charte, même sur un forum pour une autre tranche d'âge.

[4] Topic fait par un modérateur de l'époque sur la migration = http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-38036371-1-0-1-0-a-l-attention-des-debarques-du-15-18.htm

[5] Respawn = http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00018320/respawn-la-refonte-de-jeuxvideo-com-respawn-definition-001.htm

[6] Notre khey le plus connu qui nous a dédicacé à la Paris Games Week y a pas longtemps https://www.facebook.com/philippot.f/videos/1516846315066243/

[7] Délire présent depuis la mi-2016 sur le forum, en l'honneur de Juan Joya Borja, el Risitas, de ses paelleras et de son acolyte Jésus (prononcé Issou) Quintero https://www.youtube.com/watch?v=GDLBaHjy9Ho

[8] Délire un peu plus récent, basé sur la "chance" de Larry Silverstein, qui a fait une énorme plus-value "grâce" au 11 septembre 2001.

[9] Screameur cactus = lien à ne cliquer sous aucun prétexte

[10] http://www.4chan.org Un célèbre forum anonyme où on poste des images. Attention, contient du contenu limite.

[11] La charte que chaque forumeur doit respecter http://www.jeuxvideo.com/forums_charte.htm

[12] DDB = Demande de ban comme c'est appelé sur les forums, mais en réalité c'est plus un signalement au modérateurs.

[13] https://wiki.jvflux.com/Blabla_18-25_ans#Histoire_du_forum_en_2014

[14] Discord = https://discordapp.com

[15] https://www.legrandsoir.info/l-histoire-cachee-des-femen.html