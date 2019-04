Le 1er Mai INNOVONS

C'est la fête des travailleurs, de ceux sans lesquels les milliardaires n'existeraient pas.

C'est, quoi la liberté ?

C'est, naître libre en Droits et Devoirs.

Cela semble exclure qu'un homme puisse retirer ses ressources du travail d'un autre.

Commercer c'est opéré des transactions de quelques natures que ce soit pour faire circuler des produits et des services, suivant les besoins formulés et proposés par les hommes.



Peut-on devenir milliardaires par son seul travail ?

La réponse est NON.

Dans notre économie devenue complexe cette perception disparaît, car nous ne réfléchissons plus.

Nous sommes devenus instruits sans plus et seuls quelques hommes s'interrogent. Or ceux-ci sont en voie de disparition. Ils sont remplacés par des monnaietistes, des budgetistes, boursicotistes, des stradistes, banquistes, des bilantistes, des Capitalistes.

La propriété.

Dieu est-il comptable, la nature est-elle comptable, l'univers est-il comptable.

Si compter notre existence avec des chiffres était inné je ne me poserais même pas la question. Nous savons compter naturellement, c'est à dire évaluer une quantité en nombre, volume et poids, une distance en temp. Nous savons prendre la mesure de toute chose naturellement.

Alors pourquoi est-il si difficile de prendre conscience que l'organisation Capitaliste du travail revient à priver celui qui est employé comme salarié de la valeur de ses efforts.

L'artisan bénéficie de la totalité de son travail. Il sera riche ou pauvre en fonction de la vente du produit de son travail. Il le vendra suivant la demande et l'offre. Commercer n'est donc pas un paramètre capitaliste.

Ajouter sa marge pour obtenir le niveau de vie que l'on désire, n'est que vouloir accéder aux biens, produits et services auxquels tous ceux qui ont une activité socioéconomique concourent dans la communauté humaine, restreinte par des territoires (état, pays) ou étendues par le commerce international.

Être propriétaire des moyens de production, être employeurs, disposer de la propriété intellectuelle sont-ils des critères capitaliste. Je ne le pense pas

L'existence aléatoire.

Tout le monde ne peut pas innover, tous le monde ne peut pas entreprendre.

La raison en est simple : si aucun de nous n'est égal à l'autre, ce n'est pas pour qu ils s'opposent, mais pour que suivant la situation où chacun évoluera ou se développera il puisse s'en trouver un qui pourra observer dans son environnement ce qu'il juge utile dans son intérêt et dont les autres pourront retirer à leur tour un avantage. Nous utilisons la roue qui date des Babyloniens. Ainsi chacun dans sa singularité dispose d'atouts pour être à un moment de sa vie, de son histoire, celui qui circulera dans un espace, un lieu d'où il retirera une innovation.

Il n'y a pas la une inégalité, seulement une rencontre aléatoire. Celle entre un humain qui poursuit l'usage des moyens de sa condition et l'environnement. Celui dans lequel il évolue tout aussi aléatoirement du fait de sa naissance dans une histoire humaine. Dans laquelle il n'a aucun libre arbitre si ce n'est de faire les choix que lui présente la diversité du monde. Aucun humain n'a choisi de faire une découverte.

L'Innovation.

Nous avons intégré l'innovation comme étant une activité à laquelle nous pouvons nous livrer pour soulager la pénibilité de notre existence et satisfaire nos besoins. Cela en soi n'est pas du capitalisme. Et ce n'est pas être capitaliste d'en retirer une ressource en se reconnaissant ce droit.

Ainsi que l'on soit propriétaire d'un moyen de production, d'un moyen intellectuel que l'on soit un découvreur ou un employeur, cela n'emporte pas le capitalisme.

Pour cela il faut accumuler suffisamment de richesse pour entreprendre des réalisations que notre seul travail ne pourrait suffire dans un temps donné.

Ou bien comme c'est le cas actuellement disposer d'épargne au delà de sa seule consommation, héritée de son histoire, que les autres empruntent.

Prenons une base de référence.

Pour disposer d'un milliard par son travail personnel il faut gagner par heure : 1 000 000 000 / 60 ans / 12 mois / 365 jours /10 heures = 380 €.

A partir de là l'on peut pondérer suivant les désirs que veulent d'offrir les hommes, et les sommes qu'ils veulent y consacrer, tel des joueurs sportifs ou autres artistes.

Ce n'est plus leur travail qui les rend milliardaires, mais le désir des autres.

Ce n'est pas pour autant du capitalisme. Ce n'est pas du capitalisme que de parvenir à vendre son travail à un prix exorbitant si des milliers de consommateurs l'achètent sans y être contraints.

Où le bât blesse ?



Quand le capital s'obtient non par le fruit de son travail, mais en ne rémunérant pas le travail des autres pour qu'ils puissent l'échanger à hauteur de sa valeur sur le marché. J'ai déjà caricaturé cela.

Un employeur verse 100 € à un salarié pour 8 h de travail, l'employeur ajoute ses 8 h de marge à 100 € et vend 16 h à 200 € à son salarié devenu un client.

Le client doit donc faire un emprunt de 100 €. Si l'employeur dispose de fonds ou d'épargne disponible il prêtera 100 € contre un remboursement de 110 € avec les intérêts.

Au total le salarié aura acheté son travail de 8h 210 €.

Un pouvoir Capitaliste c'est quoi, c'est un pouvoir (parlement sénat) qui renonce avec l'accord du peuple ( qui vote pour ses élus) d'utiliser son droit souverain d'émettre de la monnaie.

Cela pour obliger les salariés qui ne reçoivent pas un revenu suffisant pour acheter leur travail, d'emprunter le surplus de monnaie que l'employeur a gagné en vendant au salarié client sa marge.

La différence de création de capital, entre celui cumulé par un employeur et celui mis à disposition par le pouvoir, c'est que les gains de l'employeur lui appartiennent. Il n'est pas responsable du choix des citoyens qui lui remettent le pouvoir économique et monétaire.

Le 1e Mai

Ce jour là choisissons le bon slogan.

Les patrons, les créateurs, les entrepreneurs, les innovateurs, les élites, les intellectuels sont indispensables, même s'ils ne sont que des hommes avec leurs travers.

Les entreprises ne créent pas des emplois, mais des biens et services.

Ce sont les Hommes qui financent tout, dont 22 millions de Salariés et 6 d'Employeurs.

28 millions de Clients dont 22 millions Salariés (j'espère qu'il est compris, que retraite et autres prestations sont financés par les 28 millions d'actifs devenus clients).

L'impôt et les taxes sont des Archaïsmes Monarchique.

Les citoyens ne payent pas des taxes ou des impôts, ils ACHÈTENT les services de leur pouvoir.

L'on ne gouverne pas avec des policiens de comptoir, même s'ils ont aussi du bon sens.

Avoir le pouvoir ce n'est pas élire son Autocrate tous les cinq ans. C'est disposer du pouvoir Economique et Financier.

L'UE n'est pas un handicap, c'est son organisation capitaliste qui l'est.

La mondialisation n'est pas un handicap, c'est son organisation capitaliste qui l'est.

L'homme n'est pas un loup pour l'homme, c'est son ignorance qui l'est. ETC.

La Liberté c'est aussi.

La Liberté c'est dire ce à quoi l'on ne veut pas se soumettre.

Alors ne nous trompons pas, disons non au capitalisme qui afflige le Monde.

Seul l'humain existe pas la monnaie.