Le 80ème anniversaire de l’assassinat de Léon Trotsky (2ème partie)

Le 21 août prochain sera le 80ème anniversaire de l'assassinat de Léon Trotsky.

La Ligue Socialiste Internationale a décidé de célébrer cet anniversaire par différentes manifestations notamment par des interventions sur sa chaîne YouTube intitulée "International Panorama". Je reprends à mon compte cette initiative en traduisant, tant bien que mal, en français les interventions qui concernent la célébration de cet anniversaire. Vous voudrez bien m'excuser de prendre parfois quelques libertés par rapport à une traduction littérale tout en essayant de rester fidèle au sens. J'ai ajouté des remarques placées entre parenthèses.

Dans cette deuxième partie, je propose un exposé d'Alejandro Bodard qui est le coordinateur de la LIS (Ligue Internationale Socialiste) et le principal présentateur des vidéos. Vous trouverez cet exposé sur la vidéo de YouTube "International Panorama - 24 juillet 2020" entre 16mn 30s et 27mn 10s.

-=-=-=-=-=-=-

Le 21 août prochain sera l'anniversaire de l'assassinat de Léon Trotsky. "Panorama international" présente à cette occasion une série sur sa vie et son oeuvre qui se conclura par un rassemblement de la Ligue Socialiste Internationale le samedi 22 août.

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux débuts de l'activité politique de Trotsky. Nous allons voir comment le jeune militant Lev Davidovitch Bronstein devient le leader révolutionnaire Léon Trotsky.

Lev est né en Ukraine en 1879 dans une famille de riches paysans juifs. Comme beaucoup d'autres, au fil des années, il s'est radicalisé et a commencé à militer à l'université. Il a d'abord été attiré par les idées populistes du mouvement narodniki (Mouvement connu pour avoir organisé l'assassinat de l'empereur Alexandre II en mars 1881, longtemps donc avant que Trotsky s'y intéresse. En 1901, le parti Socialiste Révolutionnaire (SR) a été fondé en tant qu'héritier du mouvement des narodniks.)

Il est devenu marxiste sous l'influence de sa première femme Aleksandra Sokolovskaia. Il a abandonné une carrière de mathématicien pour essayer, avec Aleksandra et une poignée de jeunes révolutionnaires, d'organiser les travailleurs dans la ville ukrainienne de Nikolaïev. Il avait 18 ans quand il a été arrêté pour la première fois. Il a passé les deux années suivantes dans différentes prisons et a été condamné à quatre années d'exil en Sibérie. C'était une destinée assez commune pour les révolutionnaires russes à cette époque. En Sibérie, il a eu deux filles avec Aleksandra. Il est entré en contact avec un réseau de correspondance clandestin du mouvement socialiste russe et international. Il s'est fait connaître comme journaliste, critique littéraire et polémiste politique. Il était surnommé "La Plume" pour la qualité de ses écrits.

En 1902, il a réussi à s'échapper de Sibérie et à rejoindre Londres. C'est là que se situait le centre du mouvement socialiste russe en exil. C'est là qu'il a adopté le pseudonyme de Trotsky en empruntant le nom d'un de ces geôliers. A Londres, il a rencontré Lénine et il a rejoint le comité de rédaction de l'Iskra, la principale publication des marxistes russes. Il a rencontré Natalia Sedova à Paris lors d'une tournée de collecte de fonds pour l'Iskra. Elle fut sa seconde épouse et elle l'a accompagné pendant tout le reste de sa vie. Il a eu deux autres enfants avec elle.

L'année suivante, en 1903, il a participé au second congrès du parti ouvrier social-démocrate russe quand celui-ci s'est divisé en deux factions : les bolcheviks et les mencheviks. En russe, bolchevik signifie majorité et menchevik signifie minorité. La scission s'est produite au sujet d'une question apparemment mineure soulevée par le premier point des statuts. Il s'agissait de définir qui peut être considéré comme membre du parti. Cependant, cette question apparemment mineure pose un problème stratégique vital. Les menchéviks veulent un parti de masse largement ouvert où chacun a le droit de faire ce qu'il veut et, pour cette raison, ils acceptent de considérer comme membres effectifs du parti tous ceux qui adhèrent même s'ils sont inactifs et ne s'engagent pas à mener à bien la politique de l'organisation. Pour Lénine et les bolcheviks il est indispensable au contraire d'avoir un parti de militants engagés à mettre en œuvre la politique du parti. C'est ce que Lénine appelle un parti de révolutionnaires professionnels. Il veut un parti de conspirateurs organisés pour échapper à la répression constante de l'autocratie tsariste, un parti où toutes les décisions sont démocratiquement débattues mais qui agit dans la lutte des classes en appliquant dans l'unité les décisions prises, un parti centralisé et discipliné pour s'attaquer au pouvoir. C'est une des plus importantes contributions de Lénine à la lutte révolutionnaire.

Trotsky était parmi les plus critiques du modèle léniniste du parti. Il considérait que c'était trop bureaucratique et insuffisamment ouvert. Il est donc resté proche des mencheviks après la rupture. Mais il a rapidement rompu avec eux sur la question plus profonde du caractère de la révolution en Russie. Il avait sur cette question une position plus proche de celle de Lénine que de celle des menchéviks lesquels pensaient que la bourgeoisie allait prendre le pouvoir. C'est pourquoi ils ne voulaient pas d'un parti de militants révolutionnaires. En Allemagne, Rosa Luxemburg avait une position semblable à celle de Trotsky. Jusqu'en août 1917, Trotsky est resté membre du parti mais en dehors des deux factions et il préconisait une réunification ce qui s'est révélé être bien utopique.

Quand la révolution de 1905 a éclaté, il est retourné en Russie et il a rejoint le soviet de Saint-Pétersbourg qui était un conseil de députés ouvriers mandatés par les travailleurs. C'est ce soviet qui a mené la grève générale et qui contrôlait la capitale de la Russie pendant la majeure partie de l'année. Trotsky a eu un rôle de premier plan dans le soviet. Il en a été élu président à l'âge de 26 ans. Ses discours enflammés ont fait de lui le leader le plus connu de la gauche russe, tout particulièrement les discours qu'il a prononcés lors de son procès après la défaite de la révolution. A partir de là, il jouera un rôle de leader en Russie et dans le mouvement révolutionnaire international. Il a été à nouveau emprisonné et exilé en Sibérie et, à nouveau, il s'est évadé et réfugié en Europe et en Amérique. Il a travaillé comme journaliste et il s'est impliqué dans les débats politiques de la seconde internationale dont le parti social-démocrate russe faisait partie avec les grands partis d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre ou de France.

Dans la seconde internationale, la principale discussion du moment opposait les réformistes et les révolutionnaires. Quelques-uns des principaux leaders du parti social-démocrate allemand (le SPD) comme Bernstein et Kautsky expliquaient qu'il est possible d'arriver au socialisme en remportant les élections et en mettant en œuvre les réformes nécessaires pour transformer l'état bourgeois. Rosa Luxemburg dirigeait l'aile révolutionnaire dans laquelle se trouvait Lénine et Trotsky. Quand la première guerre mondiale a éclaté en 1914, les réformistes ont trahi la classe ouvrière mondiale en reniant tous leurs engagements. Chaque parti de l'internationale a soutenu la bourgeoisie de son pays dans la guerre impérialiste. Les révolutionnaires ont rompu avec les partis de la deuxième internationale. Ils ont organisé une conférence à Zimmerwald en Suisse pour défendre l'internationalisme et ainsi assurer la continuité du marxisme. Dans son autobiographie, Trotsky a expliqué qu'il y avait une certaine ironie à constater que 50 ans après que Marx ait créé la première internationale tous les internationalistes pouvaient tenir dans 4 voitures. Mais, cette conférence a semé la graine de la troisième internationale qui est sortie de terre quatre années plus tard.

A partir de son évaluation de la révolution russe de 1905, Trotsky a développé la première formulation de ce que nous appelons sa théorie de la révolution Permanente.

Les mencheviks expliquaient, comme l'ensemble des marxistes d'Europe, que, parce que la Russie était un pays arriéré avec une organisation féodale et un régime monarchique ce qui était envisageable était une révolution bourgeoise, comme la révolution française du XVIIIème siècle. Elle serait donc dirigée par la bourgeoisie pour aboutir à une république démocratique mais capitaliste. Le rôle des socialistes devait alors être de faire pression sur la bourgeoisie et de défendre les droits des travailleurs. Un parti comme celui que proposait Lénine n'était donc pas nécessaire.

Lénine a expliqué que cette conception posait un problème : la bourgeoisie russe était tellement dépendante de l'état tsariste et de l'impérialisme européen qu'elle n'était pas capable de mener une révolution contre eux. Il a expliqué que la révolution devait être dirigée par la classe ouvrière et les paysans. Les socialistes devaient donc construire un parti révolutionnaire pour diriger la révolution. Bien sûr, comme la Russie est un pays arriéré et qu'elle n'a pas les conditions matérielles pour développer le socialisme, l'objectif de la révolution serait d'établir une république démocratique bourgeoise.

Trosky a adopté une troisième position différente à la fois de celle des mencheviks et de celle de Lénine. Il était d'accord avec Lénine sur le fait que la bourgeoisie ne pouvait pas mener la révolution mais il expliquait qu'il était illogique de penser que la classe ouvrière pourrait prendre le pouvoir et ensuite le remettre aux exploiteurs, aux capitalistes. Il reconnaissait que l'économie russe n'était pas suffisamment développée pour construire le socialisme mais il expliquait que la position des orthodoxes était dogmatique. Ils s'accrochaient à une proposition conjoncturelle de Marx selon laquelle la révolution socialiste devait commencer dans des pays plus développés comme l'Angleterre, la France ou l'Allemagne. Ce faisant, ils ignoraient un fait beaucoup plus important : le système capitaliste est international et, si les conditions matérielles pour la révolution socialiste sont mûres au niveau international, il n'est guère important de savoir où la révolution commence. Bien sûr, si les travailleurs prenaient le pouvoir dans un pays arriéré comme la Russie, leur succès dépendait de la rapidité avec laquelle la révolution s'étendrait à des pays plus développés. Pour Trotsky, la révolution en Russie, dirigée par les travailleurs, ne devait pas s'arrêter à une conquête démocratique comme le renversement du tsar mais elle devait avancer vers la réalisation des tâches socialistes. Elle ne devait pas s'arrêter à une prise du pouvoir en Russie mais elle devait s'étendre au plan international. La position de Trotsky avait un point faible : elle n'apportait pas une réponse au problème concret de savoir quel type d'organisation était nécessaire pour mener à bien une révolution en Russie ou à l'échelle mondiale. La solution est apparue au cours de la révolution de 1917.

Quand le tsar est tombé en février 1917, deux institutions de pouvoir sont apparues :

D'un côté le gouvernement provisoire de la bourgeoisie qui a reçu l'appui des mencheviks et aussi de dirigeants bolcheviks comme Staline, Kamenev et Zinoviev qui étaient en Russie.

De l'autre côté : les soviets.

Quand Lénine est rentré en Russie en Avril, voyant que le gouvernement de la bourgeoisie ne serait pas mesure de répondre aux revendications de la révolution il a demandé que les soviets prennent le pouvoir et continuent la lutte jusqu'à ce que les capitalistes soient expropriés. Dans ses fameuses Thèses d'Avril, il a, en fait, adopté la conception de Trotsky.

Au même moment, quand Trotsky est retourné en Russie, au mois de mai, il a immédiatement rejoint le parti bolchevik avec les milliers de travailleurs qui le suivaient. Il reconnaissait ainsi que l'organisation construite par Lénine était celle qui était nécessaire pour assurer le succès de la révolution socialiste. Depuis, le parti bolchevik est connu comme étant "le parti de Lénine et Trotsky". Ils sont en effet reconnus comme les deux principaux leaders de la révolution d'octobre 1917 et, ensemble avec Marx, comme des modèles pour les révolutionnaires.

-=-=-=-=-=-