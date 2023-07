Le 88ème anniversaire du Dalaï-lama, le 9 juillet 2023 à Paris

Les Tibétains du monde entier célébrent le 88ème anniversaire du Dalaï-lama le 6 juillet et les jours suivants. En France, c'est à la Pagode de Vincennes prés de Paris que l’association de la communauté tibétaine de France et ses amis organise le salon de la culture tibétaine les 7 et 8 juillet 2023, et célèbre le 88ème anniversaire du Dalaï-lama le dimanche 9 juillet à la pagode de Vincennes.

Le Dalaï-lama n'exerce plus d'activité politique, puisqu'il a démissionné en 2011 en faveur d'un chef politique élu, le Sikyong. Penpa Tsering, le chef politique actuel du gouvernement tibétain en exil, s’est exprimé le 21 juin dernier en Australie, sur la résolution du conflit sino-tibétain. Il a souligné l'ingérence du gouvernement chinois dans les questions de succession du Dalaï-lama, suggérant qu'il s'agit d'une stratégie calculée visant à contrôler et à influencer le prochain Dalaï Lama et, en conséquence, à exercer un contrôle sur le peuple tibétain et les pays bouddhistes. Pour étayer son argument, il a fait référence au Panchen-lama nommé par la Chine, qui n'a pas réussi à gagner en légitimité parmi les Tibétains à l'intérieur du Tibet ainsi qu'en exil.

L'ordonnance n° 5 du Bureau d'État des affaires religieuses, officiellement intitulée « Mesures sur la gestion de la réincarnation des bouddhas vivants dans le bouddhisme tibétain », a été adoptée lors d'une conférence organisée par l'administration d'État pour les affaires religieuses le 13 juillet 2007 et mise en œuvre le 1er septembre 2007. Cette ordonnance stipule que tous les temples bouddhistes au Tibet doivent déposer une « demande de réincarnation » avant de reconnaître des individus en tant que tulkous ou enseignants réincarnés.

Les bouddhistes tibétains croient que les lamas et les chefs spirituels peuvent consciemment influencer leurs renaissances, subissant souvent de multiples réincarnations pour poursuivre leurs efforts spirituels. Ces tulkous vénérés sont appelés "bouddhas vivants" dans l'ordonnance no. 5.

Alors que le gouvernement chinois affirme que les réglementations associées à l'ordonnance n° 5 garantissent les activités religieuses normales du bouddhisme tibétain et protègent les croyances de ses adeptes conformément à la loi, des inquiétudes persistent. Les critiques soutiennent que ces réglementations, bien que prétendant protéger les croyances religieuses et les activités des bouddhistes tibétains, visent principalement à exercer un contrôle sur les monastères et les tulkous. Ils remettent en question l'affirmation du gouvernement chinois de non-ingérence dans les affaires religieuses purement internes, la qualifiant de fausse. Ils pensent que l'ordonnance n° 5 fait partie d'un plan à long terme du gouvernement chinois visant à consolider le contrôle sur le prochain Dalaï-lama et à légitimer son autorité.

La méthode proposée par le gouvernement chinois pour identifier la réincarnation du Dalaï-lama implique un processus « d'urne d’or », introduit par la dynastie Qing dans les années 1790. Les noms des enfants candidats potentiels sont placés dans une petite urne dorée et sélectionnés au hasard. Les médias d'État chinois affirment que ce processus aide à éliminer les pratiques de corruption dans la sélection des réincarnations. Cependant, le Dalaï-lama a fermement rejeté cette méthode. Dans une déclaration en 2011, il a précisé que l'urne d’or n'était utilisée que pour faire plaisir aux empereurs Qing et que les réincarnations avaient déjà été choisies avant que les noms ne soient tirés. La réincarnation du 14e Dalaï-lama n'impliquait pas l'utilisation de l'urne.

Nous pouvons soutenir les Tibétains en participant au Salon de la Culture Tibétaine ou à l'anniversaire du Dalaï-lama ce weekend à Paris. La Communauté tibétaine de France organise à la Pagode de Vincennes, à Paris dans le 12ème, près du lac Daumesnil (métro Porte Dorée), le Salon de la Culture Tibétaine, les 7 et 8 juillet 2023, et le 88ème anniversaire du Dalaï Lama le 9 juillet à partir de 11h. Entrée libre.