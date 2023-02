Le ballon chinois et les signes d’un conflit à venir

Malgré le tollé suscité par l’incident du ballon chinois lancé par les États-Unis et décrit comme un instrument d’espionnage de plusieurs pays, dont l’Inde, le Japon, Taïwan et les Philippines, l’importance de l’incident est qu’il reflète la réalité de la confrontation froide entre la Chine et les États-Unis au stade actuel.

Le ballon a attiré l’attention politique bien au-delà de sa signification militaire et de renseignement. Il est devenu un symbole des limites des capacités de renseignement américaines face à une éventuelle infiltration chinoise. Politiquement, le ballon a conduit au report de la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Chine.

De son côté, Pékin a reconnu que les relations avec Washington avaient été « sérieusement affectées et endommagées » par l’incident. La Chine a protesté contre l’usage de la force pour abattre le ballon et a accusé les États-Unis de réagir de manière excessive et de violer « gravement » le droit international.

La question tourne maintenant autour de l’épave du ballon, qui est la boîte noire de toute l’affaire. Washington a décidé de ne pas rendre les premiers restes de l’épave à la Chine car il n’en est pas question. C’est une question qui va certainement irriter les Chinois.

Acquérir l’épave signifie avoir accès à des technologies qui reflètent l’étendue des progrès technologiques de la Chine. De cette manière, les débris sont devenus un « cadeau » qui a facilement trouvé son chemin vers les États-Unis. Il ne fait aucun doute qu’une grande partie de la réponse américaine est liée aux décisions à prendre.

Lorsque le ballon a été découvert dans l’espace aérien américain, la décision revenait à « monter un dossier » pour justifier l’attaque et l’acquisition de l’épave, indépendamment du fait que le ballon était à des fins militaires ou civiles, car les deux objectifs sont imbriqués et reflètent des avancées technologiques difficiles à séparer entre le civil et le militaire.

Par exemple, la connaissance de l’état de l’art de la recherche météorologique, comme le disent les Chinois, semble également utile pour les armes et les techniques d’espionnage, selon la description américaine du ballon. En tout cas, l’épave du dirigeable serait une prise précieuse pour les USA, au moins pour connaître les limites des capacités d’espionnage chinoises.

Le problème se réduit donc à la question de savoir ce qui reste des débris du ballon.

La Chine est parfaitement consciente qu’il s’agit d’une porte d’entrée pour améliorer les renseignements américains sur les capacités technologiques de la Chine ; le renvoi de ces restes n’aboutira à rien tant qu’ils resteront un moment entre les mains des renseignements américains, qui affirment que le ballon fait partie d’un programme de surveillance à grande échelle impliquant un certain nombre de ballons similaires ; son expérience a déjà été acquise dans la province chinoise de Hainan. Les États-Unis ne connaissent pas le nombre exact de ballons qui font partie de ce programme.

Par conséquent, les États-Unis traitent l’incident comme une affaire purement liée au renseignement. La partie politique de l’affaire ne sert qu’à défendre et à justifier politiquement la position des États-Unis, même sous couvert d’une crise diplomatique qui met la Chine dans une position accusatrice et l’exploite ensuite pour faire pression sur elle.

Il est peu probable que Washington soit politiquement alarmé par l’incident. Le discours sur l’état de l’Union du président Biden le a mentionné en passant, même s’il a été prononcé au plus fort de la crise.

Le président Biden lui-même a confirmé après l’incident que les relations avec la Chine n’avaient pas été affaiblies par l’incident. Pékin comprend bien la position américaine à cet égard et a seulement souligné que la réponse américaine était « correcte et aussi rapide que possible ».

Toute l’affaire porte sur des messages implicites échangés. Dans les coulisses, il y a plus d’enjeux que ce qui est déclaré, comme il est habituel dans les relations internationales à ce niveau de conflit.

L’un des points les plus importants est que, si ce que les responsables du renseignement américain disent à propos du ballon est vrai, d’autant plus qu’il fait partie d’un programme qui a vu au moins 20 missions effectuées sur les cinq continents ces dernières années, Washington a obtenu des indications sur un important dossier de renseignement qui renforcera ses options dans le conflit froid qui fait progressivement rage avec son adversaire stratégique, la Chine.

L’incident du ballon ressemble à une bataille de l’information dans le contexte d’une guerre qui durera longtemps. Il existe des preuves que les États-Unis connaissaient la direction du ballon chinois. L’armée américaine ne l’a abattu que lorsqu’il a atteint un certain point qui semblait offrir une bonne occasion de récupérer ses restes.

La projection a eu lieu plusieurs jours après qu’il ait été repéré et suivi, selon la version américaine. Cela suggère que la priorité de Washington n’était pas de maintenir des relations sans tensions avec Pékin, mais d’exploiter la « chasse à l’information », de fabriquer une crise diplomatique puis de la refroidir après avoir acculé la Chine - pour faire d’une pierre deux coups.

La seule aventure dans ce scénario aurait été de faire s’écraser l’épave du ballon dans des zones habitées, ce qui aurait mis l’armée américaine dans l’embarras. Cette situation a été complètement évitée. Mais toute cette histoire n’est peut-être pas aussi simple que nous le pensons.

Le ballon pourrait être un piège chinois pour les cercles de surveillance américains afin de détourner l’attention de la technologie avancée, ou pour identifier la réaction possible et les limites de la réponse américaine à la menace informationnelle en cas de déploiement de ballons avancés, ou même pour informer les États-Unis de certaines des capacités informationnelles de la Chine comme l’un des mécanismes de dissuasion préventive.

Les experts excluent la possibilité de faire dérailler le ballon, car sa trajectoire de vol est entièrement axée sur les zones militaires américaines. Certains éléments indiquent que l’administration Biden traite l’incident dans le cadre de sa nouvelle vision consistant à traiter la Chine comme une menace majeure pour la sécurité nationale américaine.

Cela explique pourquoi la question n’a pas été traitée de manière proactive immédiatement après la découverte du ballon, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que des ballons chinois s’approchent de l’espace aérien américain. Mais ce qui s’est passé s’est concentré sur la gestion de la question à la lumière de la nouvelle réalité stratégique.

De plus, les accusations républicaines selon lesquelles le président Biden était mou envers la Chine ont joué un rôle dans la ligne dure américaine cette fois-ci, et on a essayé de mettre l’accent sur la détermination face à ce qui a été décrit comme une violation de la sécurité américaine par la Chine, afin de soutenir l’approche ferme de Biden pour défendre les intérêts américains.

Il est bien connu que de telles pratiques sont courantes parmi les grands pays. Elles ont souvent été répétées pendant la guerre froide. L’espionnage reste une question importante dans les relations entre les pays, même entre amis, et pas seulement entre adversaires.

Dans la plupart des cas, le traitement de ces dossiers reste donc confidentiel entre les professionnels concernés. Cependant, en cas de tensions politiques ou de rivalités stratégiques, ils deviennent publics. Un point très important est également la déclaration du président Biden selon laquelle il a donné des instructions mercredi pour abattre le ballon dès que possible.

Mais l’ordre a été exécuté le samedi, après que des responsables militaires aient déconseillé de l’abattre alors qu’il survolait le pays.

Cela signifie que l’affaire a été transférée des politiciens au personnel de sécurité, qui a décidé selon certaines directives, notamment de ne pas rater l’occasion et d’utiliser le ballon autant que possible, que ce soit au niveau de l’information ou au niveau stratégique, pour promouvoir et consolider l’idée de la menace chinoise chez les alliés des États-Unis et s’en servir pour promouvoir les plans visant à contenir l’influence croissante de la Chine dans le monde.

En conclusion, le crash du ballon chinois va glisser politiquement et diplomatiquement, mais ne sera pas le dernier dans l’infoguerre entre les deux pays. Le déficit de confiance et la méfiance mutuelle vont s’accentuer.

Mais il ne faut pas oublier que l’énorme volume des échanges commerciaux (690 milliards de dollars en 2022) restera toujours l’un des principes directeurs des relations entre les deux adversaires stratégiques.