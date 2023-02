Le Ballon chinois jouera-t-il le même rôle que les BIP BIP du Sputnik en 1957 ?

Ce ballon chinois sonnera-t-il le réveil des populations occidentales, comme le satellite Spoutnik russe en octobre 1957 ? Face aux menaces d'espionnage, auxquelles ces populations ne sont pas assez sensibilisées, ni attentives ?

Le ballon chinois a défrayé la chronique ces derniers jours, avec un écho assez spectaculaire qui nous a assez surpris, pour plusieurs raisons :

l'espionnage existe, et la Chine le pratique intensément , mais il ne nous semble pas que ce ballon apporte énormément d'informations que la Chine ne connaissent déjà, même militaires. D'ailleurs, bien avant qu'il ne devienne très visible pour les citoyens américains, le Pentagone avait déjà repéré ce ballon, comme bien d'autres (plus petits, chinois aussi, avant lui) et s'en occupait sérieusement.

, mais il ne nous semble pas que ce ballon apporte énormément d'informations que la Chine ne connaissent déjà, même militaires. D'ailleurs, bien avant qu'il ne devienne très visible pour les citoyens américains, le Pentagone avait déjà repéré ce ballon, comme bien d'autres (plus petits, chinois aussi, avant lui) et s'en occupait sérieusement. la Chine a beaucoup développé ses moyens de surveillance et d'espionnage ces dernières années . Avec les Etats-Unis, elle fait la course en tête au niveau mondial, en nombre de lancements spatiaux. Elle devançait les Etats-Unis (y compris SpaceX) en 2020 et 2021, avec 90 lancements versus 79, d'autant que SpaceX effectuait un nombre de lancement significatif pour des sociétés commerciales non américaines ou des états étrangers,à la différence de la Chine. Le fort essor de Space X en 2022 a fait que les Etats Unis font jeu égal sur ces 3 dernières années (154 lancements versus 152). Et la Chine avait aussi dépassé en 2020 les Etats-Unis (hors les satellites Starlink de SpaceX) au niveau de la masse satellisée : plus de 100 tonnes, versus 93 t.

Alors, bien sûr, un des inconvénients des satellites en orbite basse, c'est qu'ils se déplacent très vite par rapport à la Terre, et qu'il en faut donc plusieurs pour surveiller en permanence une zone donnée. Tandis qu'un ballon peut y rester plusieurs heures ou jours. [Les satellites "géostationnaires" doivent être à 36 000 km d'altitude, ce qui est 2000 fois plus loin que les 18km de ce ballon chinois]

En fait, ce qui nous a le plus surpris, c'est l'ampleur de la réponse chinoise, suite à la décision américaine d'abattre ce balon, avec la menace d'une réponse ultérieure (mais laquelle ?) : que n'aurait-on pas entendu si cela avait été un ballon occidental dans le ciel aérien chinois ?!!!

Et si c'était tout simplement parce que les dirigeants chinois avaient trouvé beaucoup d'avantages militaires, notamment de coût réduit, à ce moyen de surveillance ? Pour son utilisation possible sur un champ de bataille, au-dessus de Taiwan par exemple. Auquel cas cet épisode 'américain' aurait créé un précédent, avec la quasi certitude désormais que de tels "gros ballons" soient systématiquement détruits dès qu'ils s'approcheraient de près de Taiwan ? Et que de plus petits ballons seraient scrutés beaucoup plus attentivement à l'avenir, par tous les pays ?

Et cette colère chinoise serait-elle liée à la fureur des 'planificateurs' chinois, compréhensible puisque les événements ne se déroulaient pas selon les plans (idéaux et géniaux) prévus par le Parti Communiste Chinois ?

Mais ce qui nous semble le plus important, c'est l'ampleur de la polémique créée aux Etats-Unis, par ce survol de ballon chinois. Du fait qu'il a été vu, à l'oeil nu,par des millions de citoyens américains, et qu'ils s'en sont fait l'écho sur les réseaux sociaux, avec un très large impact médiatique.

Cet épisode aura en efftet rendu très visible l'espionnage chinois. En effet,beaucoup d'américains, et plus généralement d'occidentaux, sont (étaient ?) très naïfs par rapport aux moyens considérables mobilisés par la Chine pour espionner les pays développés. Par exemple en utilisant les millions d'étudiants chinois installés sur toute la planète.

Il est donc à souhaiter que les services américains trouvent le maximum de débris du ballon abattu, en le meilleur état possible, pour préciser au mieux les menaces chinoises correspondantes. Il est hautement probable que le citoyen lambda ne saura jamais ce qui aura été trouvé, mais cela sera très utile pour mieux cibler les mesures à prendre par rapport à ces menaces très réelles.

Et ce ballon chinois aura peut-être finalement un impact aussi fort, sur les populations américaines et européennes, que les premiers BIP BIP émis par le satellite Sputnik en octobre 1957 Cela avait certes montré l'avance russe en matière de satellites, mais cela avait surtout permis de "réveiller" les citoyens occidentaux sur ces nouvelles menaces technologiques, et sur la nécessité pour les pays développés de lancer des programmes spatiaux.

Le Sputnik aura notamment déclenché le fantastique défi américain (de JF Kennedy) de poser en premier les pieds sur la Lune, avant 1970, grâce au programme Apollo de la Nasa, et la tout aussi fantastique mobilisation de la population américaine par rapport à cet objectif éminemment fédérateur.

Souhaitons vivement que ce ballon chinois sonnera le réveil des ppopulations occidentales par rapport à l'espionnage très intense de la Chine, et,de la Russie aussi bien sûr. Et que cela accroisse la vigilance des autres pays par rapport à des ballons plus petits, beaucoup moins visibles.

Dans de prochains articles, nous aborderons d'autres menaces, également très réelles, mais beaucoup moins visibles, sur la démocratie, les individus et les populations, du fait notamment des avancées considérables de l'Intelligence Artificielle (IA), encore méconnues :

surveillance de masse par les services chinois ,avec notamment la reconnaissance faciale et la vidéosurveillance massive, ainsi que la reconnaissance vocale

,par exemple au Royaume Uni et aux Etats-Unis, pour permettre un vote favorable au Brexit et à l'élection de D. Trump, grâce à la société Cambridge Analytica manipulation de masses par la Russie et la milice Wagner, par exemple en Afrique pour obtenir le retrait des troupes françaises au Mali et au Burkina Faso, par une désinformation massive, y compris par des deepfakes ( infox vidéo ou videotox ).

Notons d'ailleurs que les performances surprenantes du logiciel ChatGPT d'IA conversationnelle joueront probalement un rôle similaire auprès du grand public que le ballon chinois, pour faire prendre conscience de la désormais très grande puissance de l'IA, y compris de ses dangers par rapport aux libertés publiques. En effet, de nombreux médias, français par exemple, se sont déjà fait l'écho des capacités de ce logiciel, lancé seulement depuis décembre 2022.