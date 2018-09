Le bateau en marche tangue dans la tempête

Depuis quelques mois le commandant Macron a bien du mal à maitriser les éléments. Que ce soit ses effectifs, ou bien la mer déchainée tout semble faire front contre sa volonté à décider seul.

Le patron du bateau vocifère contre le tangage et le roulis, à un tel point que l’équipe commence à douter. Plusieurs membres quittent le navire, une fronde s’installe.

Devant ces difficultés, le commandant redouble de bévues, après l’affaire Benalla, les invectives à l’égard des pauvres et du peuple en général « Gaulois réfractaires », « les pauvres seront toujours pauvres », « du travail il y en a il n’y a qu’une rue à traverser » ce qui sous entends que les chômeurs sont des fainéants , etc.

Il s’en prend aussi au Sénat voire à l’intégrité des membres de cette Assemblée. 22 membres LREM contre 348 soit : un peu plus de 6% on comprend mieux !!

Quand un individu quel qu’il soit, convaincu qu’il a toujours raison, que seul il détient la vérité absolue, quand il se retrouve en difficulté, systématiquement il s’en prend à tout le monde sauf bien sur à lui-même.

Grisé par sa fonction, convaincu d’être intouchable, il défie les instances dirigeantes de notre pays. De plus devant le peuple il fait preuve de mépris. Il bafoue les règles les plus élémentaires de la démocratie ne reconnait qu’une solution : celle pour qui il a été élu à cette fonction : LE MAINTIENT DU CAP Le bricolage économique n’est rien d’autre que le principe des vases communicants. Le gouvernement fait des réformes mais s’arrange pour que ce soit les plus démunis qui payent tout en prenant soin que cela profite aux nantis.

A écouter certains commentateurs, les erreurs de Macron serait des erreurs de jeunesse ?? Pas du tout, il a pour mission de révolutionner les lois qui régissent le travail, de réglementer le chômage pour contraindre les sans emplois à accepter sans conditions, de faire des coupes sombres dans la fonction publique en réduisant le nombre de classes dans l’éducation nationale et mettre à mal la santé en supprimant des emplois dans le personnel médical, de ratisser les fonds de tiroirs pour financer la caisse européenne et accorder des subventions au patronat pour créer des emplois hypothétiques.

Tout comme Sarkozy, comme hollande, Macron défend le Capital. Qu’ils soient de droite, de gauche réformiste, ou ni de droite ni de gauche, ils obéissent aux impératifs des multinationales, des banques et aux spéculateurs boursiers.

Non le peuple Français n’est pas ingouvernable, il en a seulement assez d’être manipulé, abusé, trahi, par des politiciens qui ne voient que leurs carrière et la paye.

ATTENTION AU NAUFRAGE.

21/09/2018