Le Benalla’s Gate Insolence, Imprudence ou Indolence ? Un Tsunami de verres d’eau

En plein cœur de l'été à l'heure des oublis organisés et des assoupissements salutaires aux pouvoirs en place, une détonation imprévue et incongrue est venue remettre en cause un équilibre jusque là d'une insolente stabilité. Ils ne tombèrent pas tous, mais tous avaient tremblé.

Du haut de la pyramide du pouvoir un même frémissement a troublé la Jovienne sérénité. On convoque alors le ban et l'arrière ban de la « Com », sans en avoir l'air mais sans en oublier aucun. C'est dire le niveau de l'inquiétude.

D'abord on se voulut apaisant, il fallait ressouder les troupes un brin désarçonnées. Il n'y avait pas d'affaire, à peine un clapotis. On parla d'une « tempête dans un verre d'eau ». Mais, le mot, repris tel quel, sans les accommodements ad hoc, par tous les petits serviteurs l'effet s'en trouva décuplé ... au point …. au point d'en faire une clameur à unisson trop polie pour être honnête. Un verre d'eau plus un verre d'eau plus.... on eut un Tsunami de verres d'eau.

Si bien que la parade dans son excès dévoila la faiblesse ressentie du haut jusque en bas de l'édifice.

Un malheur/ une maladresse ne venant jamais seul des faits malencontreux vinrent montrer que loin de la « dérive individuelle ».....

Arrêtons nous un instant pour évoquer la formule « du loup solitaire » destinée à apaiser une inquiétude plus que raisonnable et concoctée par les mêmes officines d'un pouvoir usant toujours des mêmes recettes.

Revenons à nos moutons.

Il ne fallait donc pas stigmatiser à l'excès la « dérive individuelle » d'un boxeur un peu limité.... La formule fut elle aussi employée sans discernement par la piétaille de la Com. Fidèle, servile et satellite tellement proche du pouvoir que ce qui l'atteint percute le centre. Eh oui , à trop vouloir être chef de tout, on est éclaboussé par les malheurs de ceux qui nous servent.

Hélas trois fois hélas, cet été est vraiment curieux, il nous amène une nouvelle enquête judiciaire

à la suite de la découverte

d'une deuxième vidéo montrant le fantasque Benalla dans ses activités ludiques préférées __ cette fois -là au Jardin des Plantes__ 3 heures avant son show de la Contre Escarpe.

Puis une perquisition ubuesque au domicile de la Vedette qui se permet de refuser d'ouvrir lui-même son appartement __ où il détenait de nombreuses armes

Le lendemain on ne peut que constater que le coffre fort et l'armoire qui le contenait ont disparu...( Qui peuvent bien être les gentils déménageurs ?)

En outre, on signale l'octroi d'un passe-port diplomatique délivré bien après la date de la fameuse suspension de 15 jours....

Par ailleurs on apprend

Trois policiers ont été mis en examen pour avoir offert à Benalla le visionnage des vidéo-surveillances. Ceux ci dans leur simplicité et leur sincérité n'ont qu'un cri qui en dit beaucoup.

Le Monde du 2 Août

« Pour nous Benalla représentait Macron pour les sujets de sécurité ».

Ces garçons ont-ils été abusés par le talent de l'artiste, ou ne sont-ils que quelques uns parmi beaucoup d'autres à avoir cette conviction ? En clair = ont-ils agi sans ordre, ou aux ordres de qui ?

Il serait fâcheux que les éléments obéissants et soumis d'un système se retrouvent ignorés et abandonnés par le même système. Le pouvoir a quelque chose d'une voûte romane ou toutes les pierres sont solidaires...

Sinon ????

Où va-t-on ?

On plongerait dans le glauque de la machination politique ? On ne serait pas vraiment surpris ni déçu , on en a tellement vu sous cette République. Des vrais policiers, des faux, des vrais faux passeports....etc etc …..

Le fondateur de cette République, lui, avait tenu à dénoncer les pratiques un peu « olé olé » de ses sous fifres. Pas comme l'actuel occupant du Salon Bleu qui lui tient ( dans quel but ? On ne le discerne pas encore) à être solidaire de ce qu'il affirme être une simple vétille.

Benalla est-il si important ?

Si précieux ?

En d'autres temps, des hommes d'une autre dimension, ont, eux, accepté de servir de fusible. Par simple discipline et sens de l'Etat

Pourquoi pas lui ?

Au-delà de l'écume, il y a le fleuve.

Il n'est pas indifférent que cette affaire éclate en pleine tentative de réforme constitutionnelle. À vouloir paraître partout, le pouvoir est éclaboussé et il n'en avait pas besoin. Juste au moment où il tentait d'accentuer le personnalisme de la Vè République, de réduire encore un peu plus le poids du Parlement :en limitant le droit d'amendement, le temps de débat. On peut y lire aussi le projet d'une dislocation de l'Unité de la République.

Certaines collectivités locales pourraient choisir de se dispenser ( déroger à la loi) d'appliquer la loi.

Par ailleurs on retrouve les vieilles lunes corporatistes de 1969 sur les syndicats.

Un véritable orgasme Terra Novien

Alors l'affaire Benalla ?

Non elle ne démolit pas le pouvoir et les forces qui l'ont mis en place.......... Mais elle dérange, elle grippe les rouages. À se vouloir partout, le POUVOIR s'expose et à trop s'exposer il prête le flanc. Tactiquement c'est lamentable. Le petit cowboy, sur quel critères a-t-il été choisi ? S'il est si proche, ne pouvait-on pas lui intimer l'ordre de se taire ? L'a-t-on choisi sourd exprès ?

Ce Benalla's Gate révèle que plus que des frictions, des hostilités renâclent jusque dans les plus hautes sphères de l’État. Fâcheux pour un pouvoir qui se veut fort et se souhaite encore plus fort.

D'autant que la donne est néfaste. Le chômage est là, la croissance non. Les forces qui ont porté Le Prince au pouvoir s'inquiètent. Va-t-il pouvoir accomplir ce pourquoi on l'a mis en place et pourquoi on lui a « offert » cette ascension irréelle ?

Combien d'énergie et bureaux de com mobilisés pour atteindre les cheminots........... Oui mais si c'est pour rester inerte en ce qui concerne la totalité de la fonction publique ?

Le compte n'y est pas.

Certains cénacles industriels commerciaux et bancaires s'impatientent. Au point qu'on peut se demander si ce n'est pas volontairement qu'on laisse de plus en plus sourdre, puis s'étaler au grand jour un mécontentement orchestré des sondages disant que ça ne va pas, que la cote de popularité est en chute libre, que le compte n'y est pas ….

On a vu que la passivité/ complicité des directions syndicales bureaucratisées jusqu' l'os avaient laissé passer le dossier cheminots mais l'impatience patronale ( extrait N°2 )est en train de lui jouer la grande scène de « Qui t'a fait Roi ? »

Éléments d'un dossier de presse.

1) L'Est Républicain du 1er Août

« Il ne faut pourtant pas se tromper sur les répercussions de cet épisode oscillant entre bavure policière et scandale d'État. Au moment de boucler l'exercice, ce long feuilleton laisse un bien mauvais goût dans la bouche, une ravageuse dernière impression (...). L'état de grâce, ou du moins de bienveillance, est derrière nous. Plus que les faits, la gestion de la crise interroge sur une présidence jupitérienne bien moins exemplaire qu'elle ne le prétend »

2) L’Éclair des Pyrénées du 1er Août :

« Le vrai danger de la résurrection des oppositions est là : que le "rnacronisme" qui repose sur la réforme obligatoire s'use et perde sa capacité à transformer le pays. C'est en cela que la crise actuelle, qui est une mini-crise, pourrait devenir une vraie crise politique. »

3) Dans L'Union (4 août) :

« Emmanuel Macron aurait donc tort d'espérer que la pause estivale lui permettra de tourner la page Benalla en douceur. Évidemment, il le sait, raison pour laquelle ses congés à Brégançon seront studieux, sinon soucieux, l'affaire ayant révélé une quintuple faiblesse. Celle de son dis-positif de sécurité n'est pas la moindre. Elle rajoute aux dommages indirects causés par une majorité inerte et atone, des ministres dépassés, un chef de parti absent et globalement, une communication maladroite et brouillonne. Exposé comme jamais, le président a deux semaines pour empêcher que la "dérive personnelle" d'un bodyguard d'opérette ne finisse, au bout du bout, par fournir la flamme d'une mèche à combustion lente. »

Illustration

